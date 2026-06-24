"Klare Präferenz": FC Bayern München intensiviert angeblich Bemühungen um DFB-Star

Demnach gebe es bei den Bayern eine "klare Präferenz, wann immer möglich auf deutsche Spieler zu setzen" - ein Profil, das auch auf Bisseck, der bislang ein Länderspiel für die deutsche Nationalmannschaft absolviert hat, zutrifft.

Im Raum steht eine mögliche Ablösesumme von rund 40 Millionen Euro. Auch der Spieler selbst soll einem Wechsel offen gegenüberstehen und Inter bereits auf potenzielle Transfererlöse hingewiesen haben - ein Umstand, der einen Wechsel nach München zusätzlich begünstigen könnte. Damit ein Transfer jedoch realistisch wird, müsste der FC Bayern zunächst im Kader Platz schaffen. Min-jae Kim gilt dabei schon länger als potenzieller Verkaufskandidat. Auch Hiroki Ito würde man bei einem attraktiven Angebot wohl keine Steine in den Weg legen.