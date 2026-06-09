Klare Empfehlung! Thomas Müller macht sich für Transfer des FC Bayern München stark - Lothar Matthäus hegt Zweifel
Brown zum FC Bayern? Müller: "Ich glaube, das sieht jeder"
Übereinstimmenden Medienberichten zufolge hat sich der Linksverteidiger von Eintracht Frankfurt in den Fokus des deutschen Rekordmeisters gespielt. Allerdings soll die Ablöseforderung der Hessen einen Knackpunkt darstellen. Während die Bayern wohl rund 50 Millionen Euro für den WM-Fahrer auf den Tisch legen wollen, fordere die SGE zwischen 60 und 65 Millionen Euro.
Auf die Frage, ob eine Verstärkung durch Brown Sinn ergäbe, entgegnete Müller auf einem Termin, bei dem er als Markenbotschafter eines Nahrungsergänzungsmittelherstellers vorgestellt wurde, ein klares "Ja". Der langjährige FCB-Profi und heutige Spieler der Vancouver Whitecaps ergänzte: "Es kommt immer darauf an, natürlich: Management, Vertragssituation – da kenne ich mich jetzt ehrlich gesagt nicht so aus, was den Preis betrifft."
Gleichzeitig äußerte der 36-Jährige auch Bedenken: "Wenn du als Spieler zum FC Bayern wechselst, hast du aber auch immer brutale Konkurrenz." Gleichwohl sei Brown ein Spieler, "der auf jeden Fall interessant ist. Ich glaube, das sieht jeder". Hinsichtlich der Zweifel schlug Lothar Matthäus in eine ähnliche Kerbe. "Ein deutscher Nationalspieler kann dem FC Bayern immer guttun. Alphonso Davies hat aber erst vor kurzem einen Riesenvertrag beim FC Bayern unterschrieben. Ich weiß jetzt nicht, ob man Davies und Brown auf der linken Außenverteidigerposition braucht. Das wären dann zwei Topverträge, Brown kostet ja auch ein bisschen was und Frankfurt gibt ihn ja nicht umsonst her", sagte der TV-Experte am Rande eines Werbetermins des Sammelkartenherstellers Topps.
Wie es um Davies steht, ist rund um die Personalie Brown zweifellos eine der spannendsten Fragen beim FC Bayern in diesem Sommer. Zwar verlängerte der Kanadier seinen Vertrag erst im Februar 2025 bis 2030, aufgrund dessen Verletzungsanfälligkeit sowie außerordentlich hohem Gehalt ist er jedoch nicht mehr unumstritten. Zumal die sportliche Führung im Sportvorstand Max Eberl dem Vernehmen nach weiterhin die Aufgabe hat, Gehaltseinsparungen vorzunehmen. Ein Abgang von Davies würde die Ausgabenseite in diesem Bereich erheblich verringern, der mit seiner Vertragsverlängerung vor etwas mehr als einem Jahr in die Riege der Topverdiener vorgestoßen ist. Sein Salär soll sich auf 15 Millionen Euro pro Jahr belaufen.
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FC Bayern: Nicht nur Brown soll kommen
Darüber hinaus steht noch mindestens eine weitere kostspielige Investition bevor. Die Bayern wollen sich unbedingt mit einem vielseitigen Angreifer, der sowohl Harry Kane als auch Luis Diaz entlasten kann, verstärken. Dabei ist die Wahl auf Ismael Saibari von der PSV Eindhoven gefallen, für den wohl ebenfalls um die 60 Millionen Euro fällig werden. "Erst mal müssen aber Verkäufe her, sonst ist kein Geld da für Transfers. Ich glaube, der FC Bayern hat keinen Druck, er hat einen guten Kader, aber wird sich sicher noch mit zwei oder drei Spielern verstärken. Man wird auch wieder auf die Jugend setzen, aber ich gehe auch davon aus, dass der ein oder andere den FC Bayern auch verlassen wird", erklärte Matthäus dahingehend.
Zu den Streichkandidaten gehören Berichten zufolge die Leih-Rückkehrer Joao Palhinha, Alexander Nübel, Sacha Boey und Bryan Zaragoza. Außerdem könnten die Verteidiger Min-Jae Kim und Hiroki Ito den Verein verlassen.
Brown könnte seinen Marktwert bei der WM steigern
Brown selbst wollte sich derweil zuletzt nicht zu einem möglichen Wechsel nach München äußern. Sky hatte unlängst von einer grundsätzlichen Einigung mit der Spielerseite berichtet. Demnach habe es äußerst positive Gespräche zwischen Brown und Bayern-Trainer Vincent Kompany gegeben, ein langfristiger Vertrag bis 2031 sei zwischen den Parteien bereits ausgehandelt.
Gleichzeitig gibt es auch Verhandlungsdruck: Sollte der Deal vor der WM nicht mehr abgeschlossen werden, könnte Brown seinen Marktwert bei der WM nochmals steigern und im Umkehrschluss noch teurer für die Bayern werden. Nach den Testspielen gegen Finnland und die USA scheint es so, als hätte der 22-Jährige das interne Duell mit David Raum um den Stammplatz auf der linken Abwehrseite für sich entschieden. In beiden Partien stand Brown in der Startelf und wusste Bundestrainer Julian Nagelsmann durchaus zu überzeugen.
Leistungsdaten und Statistiken von Nathaniel Brown bei Eintracht Frankfurt 2025/26
Spiele 42 Tore 4 Assists 6
Häufig gestellte Fragen
Der FC Bayern München wurde am 27. Februar 1900 im Schwabinger Café Gisela gegründet. Gründungsmitglieder waren elf junge Männer, angeführt vom späteren ersten Präsidenten Franz John. Die Gründung bedeutete die Abspaltung vom MTV München.
An der FC Bayern München AG, die sich insbesondere um die Fußballabteilung kümmert, hält der eigetragene Verein (eV) des FC Bayern München, also die rund 400.000 Mitglieder, mit 75 Prozent den Hauptanteil. Die restlichen 25 Prozent halten die Adidas AG, die Allianz SE und die Audi AG zu gleichen Anteilen (je 8,33 Prozent).
Das Stadion des FC Bayern München befindet sich im Norden der bayerischen Landeshauptstadt (Schwabing-Freimann) und trägt den Namen Allianz Arena.
Das Stadion des FC Bayern München, die Allianz Arena, bietet bei nationalen Spielen 75.024 Plätze, bei internationalen Ansetzungen 70.000.
Der FC Bayern München hat in seiner langen Historie eine Vielzahl von nationalen und internationalen Titeln gewonnen. Darunter zählen:
- 33-mal deutscher Meister (22/23, 21/22, 20/21, 19/20, 18/19, 17/18, 16/17, 15/16, 14/15, 13/14, 12/13, 09/10, 07/08, 05/06, 04/05, 02/03, 00/01, 99/00, 98/99, 96/97, 93/94, 89/90, 88/89, 86/87, 85/86, 84/85, 80/81, 79/80, 73/74, 72/73, 71/72, 68/69, 31/32)
- 20-mal DFB-Pokal Sieger (19/20, 18/19, 15/16, 13/14, 12/13 , 09/10, 07/08, 05/06, 04/05, 02/03, 99/00, 97/98, 85/86, 83/84, 81/82, 70/71, 68/69, 66/67, 65/66, 56/57)
- 3-mal Champions League Sieger (19/20, 12/13, 00/01)
- 3-mal Europapokal der Landesmeister Sieger (75/76, 74/75, 73/74)
- 2-mal FIFA Klub-WM Sieger (20/21, 13/14)
- 2-mal Weltpokal Sieger (2001 , 1976)
- 2-mal UEFA Supercup Sieger (20/21, 13/14)
- 1-mal UEFA Cup Sieger (95/96)
- 1-mal Europapokal der Pokalsieger Sieger (66/67)
- 10-mal deutscher Superpokalsieger (22/23, 21/22, 20/21, 18/19, 17/18, 16/17, 12/13, 10/11, 90/91, 87/88)
- 6-mal deutscher Ligapokalsieger (07/08, 04/05, 00/01, 99/00, 98/99, 97/98)
- 1-mal süddeutscher Pokalsieger (56/57)
Der FC Bayern München hat 33-mal die deutsche Meisterschaft gewonnen.
Aktuell hält Thomas Müller den Rekord für die meisten Einsätze für den FC Bayern München. Müller absolvierte bislang 746 Pflichtspiele für den FCB.
Die meisten Tore für den FC Bayern München hat Gerd Müller geschossen. Die mittlerweile verstorbene Vereinslegende traf 570-mal im Dress des deutschen Rekordmeisters. Dafür brauchte er 613 Spiele.
Für den FC Bayern München spielten eine Vielzahl an legendären Fußballern. Folgende Spieler trugen allesamt das Trikot des FCB:
Oliver Kahn, Sepp Maier, Manuel Neuer, Franz Beckenbauer, Paul Breitner, Klaus Augenthaler, Philipp Lahm, David Alaba, Bixente Lizarazu, Lúcio, Georg "Katsche" Schwarzenbeck, Stefan Effenberg, Michael Ballack, Bastian Schweinsteiger, Lothar Matthäus, Franz "Bulle" Roth, Joshua Kimmich, Xabi Alonso, Franck Ribéry, Arjen Robben, Jamal Musiala, Mehmet Scholl, Uli Hoeneß, Gerd Müller, Karl-Heinz Rummenigge, Giovane Élber, Robert Lewandowski, Thomas Müller und Claudio Pizarro.
Beim FC Bayern München standen in der Geschichte viele berühmte und erfolgreiche Trainer an der Seitenlinie. Dazu gehören:
Zlatko "Tschik" Cajkovski, Udo Lattek, Dettmar Cramer, Jupp Heynckes, Erich Ribbeck, Franz Beckenbauer, Giovanni Trapattoni, Otto Rehhagel, Ottmar Hitzfeld, Felix Magath, Jürgen Klinsmann, Louis van Gaal, Pep Guardiola, Carlo Ancelotti, Hansi Flick und Thomas Tuchel.
Der Spitzname des FC Bayern München nimmt Bezug auf die Vereinsfarben. So werden die Spieler des deutschen Rekordmeisters meist nur "die Roten" genannt.
Darüber hinaus ist auch der Begriff "FC Hollywood" gebräuchlich, welchen der ehemalige Trainer Giovanni Trapattoni prägte. Der Spitzname bezieht sich auf eine turbulente Zeit des Vereins während der 90er-Jahre, als es zwischen einigen hochrangigen Spielern und Funktionären des Klubs zu Auseinandersetzungen kam - ähnlich wie in einer täglichen Seifenoper.