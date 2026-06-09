Klare Empfehlung! Thomas Müller macht sich für Transfer des FC Bayern München stark - Lothar Matthäus hegt Zweifel

Übereinstimmenden Medienberichten zufolge hat sich der Linksverteidiger von Eintracht Frankfurt in den Fokus des deutschen Rekordmeisters gespielt. Allerdings soll die Ablöseforderung der Hessen einen Knackpunkt darstellen. Während die Bayern wohl rund 50 Millionen Euro für den WM-Fahrer auf den Tisch legen wollen, fordere die SGE zwischen 60 und 65 Millionen Euro.

Auf die Frage, ob eine Verstärkung durch Brown Sinn ergäbe, entgegnete Müller auf einem Termin, bei dem er als Markenbotschafter eines Nahrungsergänzungsmittelherstellers vorgestellt wurde, ein klares "Ja". Der langjährige FCB-Profi und heutige Spieler der Vancouver Whitecaps ergänzte: "Es kommt immer darauf an, natürlich: Management, Vertragssituation – da kenne ich mich jetzt ehrlich gesagt nicht so aus, was den Preis betrifft."

Gleichzeitig äußerte der 36-Jährige auch Bedenken: "Wenn du als Spieler zum FC Bayern wechselst, hast du aber auch immer brutale Konkurrenz." Gleichwohl sei Brown ein Spieler, "der auf jeden Fall interessant ist. Ich glaube, das sieht jeder". Hinsichtlich der Zweifel schlug Lothar Matthäus in eine ähnliche Kerbe. "Ein deutscher Nationalspieler kann dem FC Bayern immer guttun. Alphonso Davies hat aber erst vor kurzem einen Riesenvertrag beim FC Bayern unterschrieben. Ich weiß jetzt nicht, ob man Davies und Brown auf der linken Außenverteidigerposition braucht. Das wären dann zwei Topverträge, Brown kostet ja auch ein bisschen was und Frankfurt gibt ihn ja nicht umsonst her", sagte der TV-Experte am Rande eines Werbetermins des Sammelkartenherstellers Topps.

Wie es um Davies steht, ist rund um die Personalie Brown zweifellos eine der spannendsten Fragen beim FC Bayern in diesem Sommer. Zwar verlängerte der Kanadier seinen Vertrag erst im Februar 2025 bis 2030, aufgrund dessen Verletzungsanfälligkeit sowie außerordentlich hohem Gehalt ist er jedoch nicht mehr unumstritten. Zumal die sportliche Führung im Sportvorstand Max Eberl dem Vernehmen nach weiterhin die Aufgabe hat, Gehaltseinsparungen vorzunehmen. Ein Abgang von Davies würde die Ausgabenseite in diesem Bereich erheblich verringern, der mit seiner Vertragsverlängerung vor etwas mehr als einem Jahr in die Riege der Topverdiener vorgestoßen ist. Sein Salär soll sich auf 15 Millionen Euro pro Jahr belaufen.