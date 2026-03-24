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Kickers Offenbach vs. SG Barockstadt Fulda-Lehnerz heute im Live Stream und live im TV: Wer zeigt / überträgt den Hessenpokal?

Ihr wollt das Halbfinale des Landespokals Hessen zwischen Offenbach und Fulda-Lehnerz heute live sehen? Wir liefern die wichtigsten Infos zur Übertragung.

Am heutigen Dienstag (24. März) treffen die Kickers Offenbach im Halbfinale des Hessenpokals auf die SG Barockstadt Fulda-Lehnerz. Anstoß ist um 19 Uhr im Offenbacher Stadion am Bieberer Berg.

GOAL versorgt Euch mit den wichtigsten Informationen rund um die Übertragung im TV und Livestream.

  • Kickers Offenbach vs. SG Barockstadt Fulda-Lehnerz heute im Live Stream und live im TV: Wer zeigt / überträgt den Hessenpokal?

    Das Duell zwischen Offenbach und Fulda Lehnerz könnt Ihr heute live im Free-TV sehen. Der YouTube-Kanal des Hessischen Fußball-Verbands zeigt die Partie live und in voller Länge ab 18.50 Uhr im Livestream. 

    Im linearen TV läuft die Partie am Abend hingegen nicht. 

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  • Kickers Offenbach vs. SG Barockstadt Fulda-Lehnerz heute live im Free-TV sehen: Wer zeigt / überträgt den Landespokal Hessen im TV und Livestream? Wichtigste Infos

    • Begegnung: Kickers Offenbach vs. SG Barockstadt Fulda-Lehnerz
    • Wettbewerb: Landespokal Hessen
    • Runde: Halbfinale
    • Datum: Dienstag, 24. März 2026
    • Uhrzeit: 19 Uhr
    • Ort: Stadion am Bieberer Berg (Offenbach)
    • Übertragung: Hessischer Fußball-Verband via YouTube

  • Hessenpokal: Das Halbfinale im Überblick

    DatumUhrzeitBegegnung
    Dienstag, 24. März 202619 UhrKickers Offenbach vs. SG Barockstadt Fulda-Lehnerz
    Mittwoch, 25. März 202619 UhrGermania Ober-Roden vs. SV Wehen Wiesbaden
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