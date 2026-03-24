Kickers Offenbach vs. SG Barockstadt Fulda-Lehnerz heute im Live Stream und live im TV: Wer zeigt / überträgt den Hessenpokal?
Ihr wollt das Halbfinale des Landespokals Hessen zwischen Offenbach und Fulda-Lehnerz heute live sehen? Wir liefern die wichtigsten Infos zur Übertragung.
Am heutigen Dienstag (24. März) treffen die Kickers Offenbach im Halbfinale des Hessenpokals auf die SG Barockstadt Fulda-Lehnerz. Anstoß ist um 19 Uhr im Offenbacher Stadion am Bieberer Berg.
GOAL versorgt Euch mit den wichtigsten Informationen rund um die Übertragung im TV und Livestream.
Kickers Offenbach vs. SG Barockstadt Fulda-Lehnerz heute im Live Stream und live im TV: Wer zeigt / überträgt den Hessenpokal?
Das Duell zwischen Offenbach und Fulda Lehnerz könnt Ihr heute live im Free-TV sehen. Der YouTube-Kanal des Hessischen Fußball-Verbands zeigt die Partie live und in voller Länge ab 18.50 Uhr im Livestream.
Im linearen TV läuft die Partie am Abend hingegen nicht.
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Kickers Offenbach vs. SG Barockstadt Fulda-Lehnerz heute live im Free-TV sehen: Wer zeigt / überträgt den Landespokal Hessen im TV und Livestream? Wichtigste Infos
Begegnung: Kickers Offenbach vs. SG Barockstadt Fulda-Lehnerz
Wettbewerb: Landespokal Hessen
Runde: Halbfinale
Datum: Dienstag, 24. März 2026
Uhrzeit: 19 Uhr
Ort: Stadion am Bieberer Berg (Offenbach)
Übertragung: Hessischer Fußball-Verband via YouTube
Hessenpokal: Das Halbfinale im Überblick
Datum
Uhrzeit
Begegnung
Dienstag, 24. März 2026
19 Uhr
Kickers Offenbach vs. SG Barockstadt Fulda-Lehnerz