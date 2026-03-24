Kickers Offenbach vs. SG Barockstadt Fulda-Lehnerz heute im Live Stream und live im TV: Wer zeigt / überträgt den Hessenpokal?

Am heutigen Dienstag (24. März) treffen die Kickers Offenbach im Halbfinale des Hessenpokals auf die SG Barockstadt Fulda-Lehnerz. Anstoß ist um 19 Uhr im Offenbacher Stadion am Bieberer Berg.

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