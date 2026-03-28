Rekordmeister Bayern München wird vorerst wohl weiterhin auf Spanien-Flop Bryan Zaragoza sitzenbleiben. Wie die Gazzetta dello Sport berichtet, wird der aktuelle Leihverein AS Roma die vereinbarte Kaufoption für den Flügelspieler nicht ziehen, weshalb er im Sommer wieder an die Isar zurückkehren wird - wie es danach für den 24-Jährigen weitergeht: offen!
Keine Zukunft bei seinem Leihverein! Transferflop des FC Bayern muss wohl zurück nach München
Roma besitzt Kaufoption für Zaragoza über 13 Millionen Euro
Die Giallorossi vereinbarten mit den Bayern vergangenen Winter eine Kaufoption in Höhe von 13 Millionen Euro, die unter bestimmten Voraussetzungen zur Pflicht geworden wäre: Die Roma müsste sich für die Champions League oder Europa League qualifizieren und Zaragoza mindestens die Hälfte aller möglichen Spielminuten absolvieren.
Doch davon ist der Spanier aktuell weit entfernt, saß in der Serie A zuletzt dreimal in Folge über 90 Minuten auf der Bank.
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AS Roma muss Strafzahlung an Bayern leisten
Es scheint nicht zu funken zwischen Zaragoza und den Italienern, die deshalb auch eine Strafzahlung in Höhe von 500.000 Euro an den FC Bayern München in Kauf nehmen, um den Spieler nicht verpflichten zu müssen, den sie erst vor rund sechs Wochen ausgeliehen hatten, nachdem die vorherige Leihe zu Celta Vigo abgebrochen worden war.
Beim spanischen Erstligisten gelangen Zaragoza immerhin sechs Scorerpunkte in 26 Partien. Nach Spanien zu CA Osasuna hatten die Bayern den 24-Jährigen bereits in der Saison zuvor verliehen, nachdem der 1,64 Meter kleine Linksaußen in München nur auf insgesamt 171 Spielminuten gekommen war.
Zaragoza war im Januar 2024 zunächst per Leihe und dann für insgesamt 17 Millionen Euro Ablöse vom FC Granada fest zum FC Bayern gewechselt. Auch aufgrund der Sprachbarriere und eines angeblich durchwachsenen Verhältnisses zum damaligen Trainer Thomas Tuchel konnte er sich aber nicht durchsetzen. Sein Vertrag in München ist noch bis 2029 datiert.
Karrierestationen und Statistiken von Bryan Zaragoza
Zeitraum Klub Spiele Tore Assists Einsatzminuten 2022 bis 2024 FC Granada 58 11 3 2.846 2024 FC Bayern 7 - - 171 2024 bis 2025 CA Osasuna (Leihe) 28 1 6 1.882 2025 Celta Vigo (Leihe) 26 2 4 1.420 2026 AS Rom (Leihe) 6 - 1 191