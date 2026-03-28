Keine Zukunft bei seinem Leihverein! Transferflop des FC Bayern muss wohl zurück nach München

Es scheint nicht zu funken zwischen Zaragoza und den Italienern, die deshalb auch eine Strafzahlung in Höhe von 500.000 Euro an den FC Bayern München in Kauf nehmen, um den Spieler nicht verpflichten zu müssen, den sie erst vor rund sechs Wochen ausgeliehen hatten, nachdem die vorherige Leihe zu Celta Vigo abgebrochen worden war.

Beim spanischen Erstligisten gelangen Zaragoza immerhin sechs Scorerpunkte in 26 Partien. Nach Spanien zu CA Osasuna hatten die Bayern den 24-Jährigen bereits in der Saison zuvor verliehen, nachdem der 1,64 Meter kleine Linksaußen in München nur auf insgesamt 171 Spielminuten gekommen war.

Zaragoza war im Januar 2024 zunächst per Leihe und dann für insgesamt 17 Millionen Euro Ablöse vom FC Granada fest zum FC Bayern gewechselt. Auch aufgrund der Sprachbarriere und eines angeblich durchwachsenen Verhältnisses zum damaligen Trainer Thomas Tuchel konnte er sich aber nicht durchsetzen. Sein Vertrag in München ist noch bis 2029 datiert.