Keine Zukunft bei AC Milan: Bundesligist startet offenbar neuen Anlauf bei Niclas Füllkrug

Es ist nicht das erste Mal, dass Füllkrug beim VfL Wolfsburg im Gespräch ist. Bereits im Winter soll eine Leihe mit Kaufoption Thema gewesen sein, ehe es schlussendlich ein Wechsel zur AC Milan wurde.

Ähnlich wie West Ham kämpft auch der VfL in der Bundesliga noch um den Klassenerhalt, allerdings ist die Lage bei den Niedersachsen deutlich kritischer. Wolfsburg steht fünf Spieltage vor Schluss auf dem vorletzten Tabellenplatz und wäre damit derzeit abgestiegen. Fraglich ist daher, ob im Falle eines Abstiegs ein Transfer von Füllkrug überhaupt noch realistisch wäre. Die Bundesliga kennt "Lücke" bereits aus seinen Stationen bei Werder Bremen und Borussia Dortmund. Neben Wolfsburg sowie Interessenten aus England und der MLS soll auch der Zweitligist FC Schalke 04 Interesse an Füllkrug zeigen.

Sportlich läuft es für den Stürmer diese Saison ohnehin nicht rund: In 25 Pflichtspielen für West Ham und Milan erzielte er lediglich ein Tor. Sein Vertrag bei West Ham United läuft noch bis 2028. Auch seinen Platz im DFB-Team hat Füllkrug mittlerweile verloren.