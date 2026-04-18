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Keine Zukunft bei AC Milan: Bundesligist startet offenbar neuen Anlauf bei Niclas Füllkrug

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Ein ehemaliger Interessent aus der Bundesliga schaltet sich offenbar erneut ins Rennen um Füllkrug ein.

Mit dem VfL Wolfsburg steigt ein früherer Interessent erneut in den Poker um Niclas Füllkrug von der AC Milan ein. Das berichtet Sky.

  • Der 33-Jährige ist bis Saisonende an Milan ausgeliehen, wird dort jedoch mit großer Wahrscheinlichkeit nicht über den Sommer hinaus bleiben. In den vergangenen Wochen mehrten sich die Berichte, wonach die Rossoneri kein Interesse daran haben, die Kaufoption in Höhe von fünf Millionen Euro zu ziehen. Damit deutet vieles auf eine Rückkehr zum Stammverein West Ham United hin.

    Dort soll der 24-fache Nationalspieler jedoch ebenfalls keine Zukunft haben. Laut Sky müsste er im Falle eines Abstiegs in die Championship sogar mit Gehaltseinbußen von bis zu 50 Prozent rechnen. Aktuell stehen die Hammers in der Premier League auf Tabellenplatz 16 und würden damit den Klassenerhalt schaffen.

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    Wolfsburg wollte Füllkrug wohl schon im Winter holen

    Es ist nicht das erste Mal, dass Füllkrug beim VfL Wolfsburg im Gespräch ist. Bereits im Winter soll eine Leihe mit Kaufoption Thema gewesen sein, ehe es schlussendlich ein Wechsel zur AC Milan wurde.

    Ähnlich wie West Ham kämpft auch der VfL in der Bundesliga noch um den Klassenerhalt, allerdings ist die Lage bei den Niedersachsen deutlich kritischer. Wolfsburg steht fünf Spieltage vor Schluss auf dem vorletzten Tabellenplatz und wäre damit derzeit abgestiegen. Fraglich ist daher, ob im Falle eines Abstiegs ein Transfer von Füllkrug überhaupt noch realistisch wäre. Die Bundesliga kennt "Lücke" bereits aus seinen Stationen bei Werder Bremen und Borussia Dortmund. Neben Wolfsburg sowie Interessenten aus England und der MLS soll auch der Zweitligist FC Schalke 04 Interesse an Füllkrug zeigen.

    Sportlich läuft es für den Stürmer diese Saison ohnehin nicht rund: In 25 Pflichtspielen für West Ham und Milan erzielte er lediglich ein Tor. Sein Vertrag bei West Ham United läuft noch bis 2028. Auch seinen Platz im DFB-Team hat Füllkrug mittlerweile verloren.

  • Die Zahlen von Niclas Füllkrug für West Ham und Milan in der Saison 25/26:

    Spiele25
    Einsatzminuten950
    Tore1
    Assists0
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