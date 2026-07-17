"Keine Spielordnung der Welt hätte uns geholfen": Thomas Tuchel führt Englands dramatischen Einbruch auf die "DNA" zurück

England war durch Anthony Gordon Anfang der zweiten Halbzeit in Führung gegangen, hatte sich anschließend aber komplett zurückgezogen und lediglich auf das Verteidigen konzentriert. Tuchel wechselte mit Ezri Konsa, Dan Burn und Nico O’Reilly drei Defensivspieler ein und stellte auf eine Fünferkette um. Die Konsequenz war ein argentinischer Sturmlauf. Letztlich sorgten Enzo Fernandez und Lautaro Martinez mit zwei späten Toren für die Wende.

Nach Englands Führung habe sich "das Momentum komplett gedreht, und unser Ballbesitz nahm dramatisch ab", analysierte Tuchel. "Wir sind nicht mehr in die Zweikämpfe gekommen und standen deshalb tiefer und tiefer. Das war nie der Plan, aber es ist so passiert. Du musst wieder an den Ball kommen, sonst kannst du dich nicht aus der Drucksituation lösen und dir das Momentum zurückholen." Tuchel habe das Gefühl gehabt, "dass keine Spielordnung der Welt uns geholfen hätte".