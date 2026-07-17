"Ich denke, dass Ballbesitz eine wichtige Rolle spielt. Es ist aber vielleicht nicht so in unserer DNA wie in der spanischen DNA oder der argentinischen oder der brasilianischen DNA, das Spiel mit dem Ball zu kontrollieren", sagte Tuchel am Donnerstag bei Sky. Dementsprechend sei Englands Einbruch gewissermaßen auf die fußballerische Sozialisation seiner Spieler im Mutterland des Fußballs zurückzuführen. Eine durchaus pikante Analyse.
"Keine Spielordnung der Welt hätte uns geholfen": Thomas Tuchel führt Englands dramatischen Einbruch auf die "DNA" zurück
England war durch Anthony Gordon Anfang der zweiten Halbzeit in Führung gegangen, hatte sich anschließend aber komplett zurückgezogen und lediglich auf das Verteidigen konzentriert. Tuchel wechselte mit Ezri Konsa, Dan Burn und Nico O’Reilly drei Defensivspieler ein und stellte auf eine Fünferkette um. Die Konsequenz war ein argentinischer Sturmlauf. Letztlich sorgten Enzo Fernandez und Lautaro Martinez mit zwei späten Toren für die Wende.
Nach Englands Führung habe sich "das Momentum komplett gedreht, und unser Ballbesitz nahm dramatisch ab", analysierte Tuchel. "Wir sind nicht mehr in die Zweikämpfe gekommen und standen deshalb tiefer und tiefer. Das war nie der Plan, aber es ist so passiert. Du musst wieder an den Ball kommen, sonst kannst du dich nicht aus der Drucksituation lösen und dir das Momentum zurückholen." Tuchel habe das Gefühl gehabt, "dass keine Spielordnung der Welt uns geholfen hätte".
Thomas Tuchel will als Englands Nationaltrainer weitermachen
Englische Medien, Experten und Fans kritisieren den deutschen Trainer massiv für seine Entscheidungen. Auch innerhalb der Mannschaft soll Unverständnis geherrscht haben, berichtet der Telegraph. Tuchel selbst übernahm unmittelbar nach Abpfiff zwar die Verantwortung für die Niederlage, rechtfertigte sich aber für seine Entscheidungen und sagte: "Millionen Hobby-Coaches werden es besser wissen."
Am Samstag geht es für England im Spiel um Platz drei gegen Frankreich. Tuchels Vertrag als englischer Nationaltrainer läuft bis zur Heim-EM 2028. Trotz des Ausscheidens will er weitermachen. Er glaube "hundertprozentig" daran, mit England ein großes Turnier gewinnen zu können.
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