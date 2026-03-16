Die von der UEFA am Montag vermeldeten Ergebnisse der Ermittlungen gegen den 26-Jährigen enthielten keine Spielsperre. Vorausgegangen war ein Fehlverhalten Netos in der Nachspielzeit des Hinspiels bei Titelverteidiger Paris Saint-Germain (2:5) am Mittwoch der vergangenen Woche.
Keine Sperre nach Schubser gegen Balljungen: FC Chelsea kann gegen PSG mit Offensivstar planen
Der Portugiese hatte beim Versuch, einen Einwurf schnell auszuführen, einen Balljungen so stark angerempelt, dass dieser über seinen Stuhl unsanft zu Boden fiel. Die UEFA kam nun zu dem Schluss, dass sich Neto in Bezug auf Artikel 15 wegen "unsportlichen Verhaltens" zwar schuldig gemacht habe, verzichtete aber auf eine Sperre, sodass Neto auch im Endspiel um das Viertelfinal-Ticket (Dienstag, 21 Uhr) an der Stamford Bridge mitmischen kann. Lediglich eine Verwarnung wurde seiner Disziplinarakte hinzugefügt.
Neto hatte sich im Anschluss "ungefähr 35-mal entschuldigt", wie er im Interview mit TNT Sports sagte. "Wir lagen zurück, und in der Hitze des Gefechts wollte ich den Ball schnell haben und habe ihn ein wenig geschubst", erklärte er sein Verhalten im Parc des Princes. Immerhin: Neto hatte dem Balljungen als Wiedergutmachung sein Trikot geschenkt.
Häufig gestellte Fragen
Der Chelsea Football Club wurde am 10. März 1905 in London-Fulham gegründet.
Der FC Chelsea gehört seit Mai 2022 dem Konsortium BlueCo. Die Eigentümergruppe um den US-amerikanischen Geschäftsmann Todd Boehly und die Investmentgesellschaft Clearlake Capital erwarb den Verein für rund 2,5 Milliarden Pfund von Vorbesitzer Roman Abramovich.
Die Blues spielen an der Stamford Bridge, einem Stadion im Londoner Stadtteil Fulham. Offiziell eröffnet wurde die Heimspielstätte des FC Chelsea bereits im Jahr 1877 - also noch vor der Vereinsgründung. In 1905 übernahm der Klub die Leichtathletikarena und baute sie in ein Fußballstadion um.
Im Vergleich der englischen Topklubs ist die Stamford Bridge eines der kleineren Stadien. Die Arena hat eine Kapazität für rund 41.000 Fans.
Mit 34 großen Titeln gehört der Chelsea FC zu den erfolgreichsten Fußballklubs in England. Neben nationalen Pokalen konnten die Blues auch international die größten Wettbewerbe gewinnen: In 2012 und 2021 holten sie die Champions-League-Trophäe nach Hause.
Der FC Chelsea konnte insgesamt sechsmal die englische Meisterschaft für sich entscheiden. Den ersten Titel holte der Klub in der Saison 1954/55, als die Liga noch First Division hieß, seit 2004/05 kamen noch fünf weitere Trophäen dazu.
Ron Harris ist Rekordspieler beim Chelsea FC. Zwischen 1961 und 1980 absolvierte der Innenverteidiger 748 Pflichtspiele für die Blues.
Toptorschütze des Vereins ist ein Mittelfeldspieler: Frank Lampard konnte in 648 Einsätzen 211-mal zuschlagen.
Zahlreiche Weltstars haben bereits das Trikot der Blues getragen, die wohl bekanntesten Namen stammen aus der Erfolgsphase seit den frühen 2000ern. Unter anderem standen Frank Lampard, John Terry, Didier Drogba, Petr Cech, Eden Hazard, Gianfranco Zola, Claude Makelele, N’Golo Kante, Ashley Cole und Michael Ballack für die Londoner auf dem Rasen.
Auch auf der Trainerbank haben schon einige bekannte Namen gesessen. Den größten Erfolg hatte Chelsea unter Jose Mourinho, mit ihm an der Seitenlinie holte der Verein acht Titel (u. a. 3x Premier League, 3x League Cup, 1x FA Cup, 1x Community Shield). Bei den beiden CL-Trophäen coachten Roberto Di Matteo (2012) und Thomas Tuchel (2021), unter Carlo Ancelotti holten die Blues das Double aus Liga und FA Cup (2009/10).
Aufgrund der Vereinsfarben ist der FC Chelsea auch unter dem Spitznamen "The Blues" bekannt.