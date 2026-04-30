Keine Lust auf die Ersatzbank: BVB schließt offenbar Verkauf von Torhüter nicht aus

Borussia Dortmund beschäftigt sich angeblich mit der sportlichen Zukunft vom an den 1. FC Heidenheim ausgeliehenen Torhüter Diant Ramaj - und schließt dabei auch einen Verkauf nicht aus.

Das berichtet die WAZ. Demnach sei noch unklar, wie es für den 24-Jährigen nach dieser Saison weitergeht. Ramaj war im Februar 2025 für eine Ablösesumme in Höhe von fünf Millionen Euro von den Dortmundern von Ajax Amsterdam geholt worden. Die Borussia verlieh ihn sofort zum FC Kopenhagen weiter. Vor der laufenden Saison ging es für Ramaj nach Heidenheim, da der Keeper seiner Ansicht nach dort im Vergleich zu den Einsätzen in der dänischen Liga mehr Aufmerksamkeit bekomme.