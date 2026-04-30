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Daniel Buse

Keine Lust auf die Ersatzbank: BVB schließt offenbar Verkauf von Torhüter nicht aus

Bundesliga
Borussia Dortmund
D. Ramaj
FC Heidenheim

Wer beim BVB in der nächsten Saison im Tor steht, ist klar. Deshalb gibt es Dortmunder Gedankenspiele über einen Keeper-Verkauf.

Borussia Dortmund beschäftigt sich angeblich mit der sportlichen Zukunft vom an den 1. FC Heidenheim ausgeliehenen Torhüter Diant Ramaj - und schließt dabei auch einen Verkauf nicht aus. 

Das berichtet die WAZ. Demnach sei noch unklar, wie es für den 24-Jährigen nach dieser Saison weitergeht. Ramaj war im Februar 2025 für eine Ablösesumme in Höhe von fünf Millionen Euro von den Dortmundern von Ajax Amsterdam geholt worden. Die Borussia verlieh ihn sofort zum FC Kopenhagen weiter. Vor der laufenden Saison ging es für Ramaj nach Heidenheim, da der Keeper seiner Ansicht nach dort im Vergleich zu den Einsätzen in der dänischen Liga mehr Aufmerksamkeit bekomme. 

  • Diant Ramaj Heidenheim 2025-26Getty

    Diant Ramaj steht mit Heidenheim kurz vor dem Abstieg

    Mit dem FCH läuft es sportlich in dieser Bundesliga-Saison für Ramaj nicht gut: Heidenheim ist Tabellenletzter und in höchster Abstiegsgefahr. Mit 66 Gegentoren kassierte das Team zusammen mit Wolfsburg die meisten Gegentore aller Teams, wobei sich Ramaj allerdings regelmäßig mit starken Paraden noch auszeichnete. Ein kleiner Lichtblick: Am vergangenen Wochenende spielte Ramaj beim 2:0 gegen den FC St. Pauli erstmals zu null. Er war zuvor der letzte Stammkeeper in den großen europäischen Ligen gewesen, der in jedem Spiel bislang hinter sich greifen musste. 

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  • Diant Ramaj: "Ich muss spielen"

    Das Dortmunder Abwägen eines Verkaufs von Ramaj hängt auch damit zusammen, dass sich der selbstbewusste Keeper nicht als Ersatzmann sieht. "Ich muss spielen", stellte Ramaj vor einem Jahr in der Sport Bild klar. "Daher steht für mich fest: Ich setze mich in Dortmund nicht auf die Bank", ergänzte er. 

    Genau dieses Schicksal droht ihm jedoch, sollte er im Sommer wieder zur Borussia zurückkommen, denn dort gilt Gregor Kobel als unantastbare Nummer eins. Wechselgerüchte um den Schweizer Torhüter gibt es aktuell nicht mehr, sodass der 28-Jährige auch in die anstehende Spielzeit als Stammkeeper in Dortmund gehen wird. Zweiter Mann hinter Kobel ist der erfahrene Alexander Meyer (35). 

  • Die Bundesliga-Saison 2025/26 von Diant Ramaj:

    • Spiele: 30
    • Einsatzminuten: 2700
    • Gegentore: 64
    • Zu-Null-Spiele: 1

Häufig gestellte Fragen

Der Ballspielverein Borussia 09 e. V. Dortmund wurde am 19. Dezember 1909 in Dortmund gegründet. 

Die Lizenzfußballabteilung des BVB ist seit 1999 als Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA aus dem Ballspielverein Borussia 09 e.V. ausgegliedert und börsennotiert. Aktionäre mit höheren Anteilen sind beispielsweise die Sponsoren Evonic, Signal Iduna und Puma. Die Kontrolle über den Verein behält allerdings die Komplementär-GmbH Borussia Dortmund Geschäftsführungs-GmbH, die dem Verein weiterhin zu 100 Prozent gehört.

Das Stadion heißt seit Dezember 2005 offiziell Signal-Iduna-Park, wird allerdings häufig noch Westfalenstadion genannt - der frühere Name.

Der Signal-Iduna-Park ist mit einer Kapazität von 81.365 Fans bei nationalen Spielen eines der größten Fußballstadien Europas. Bei internationalen Partien, wenn Steh- zu Sitzplätzen umgewandelt werden müssen, passen rund 66.000 Menschen in das Stadion. 

Borussia Dortmund hat in der Vereinsgeschichte insgesamt 22 Titel gewonnen, darunter auch einmal die Königsklasse: Im Jahr 1997 schlug der BVB im Finale Juventus Turin mit 3:1.

Die Dortmunder haben neben fünf DFB-Pokalsiegen auch die nationale Meisterschaft häufig gewonnen. Mit acht Titeln sind sie der dritterfolgreichste Klub nach dem 1. FC Nürnberg (9 Meisterschaften) und dem FC Bayern München (34 Meisterschaften).

Die meisten Pflichtspiele im BVB-Trikot hat Michael Zorc absolviert (562 Partien von 1981 bis 1998), gefolgt von Mats Hummels (508 Einsätze zwischen 2008 und 2024).

Toptorschütze der Borussia ist Adi Preißler mit 177 Toren in 278 Einsätzen in den 40er- und 50er-Jahren. Knapp hinter ihm liegt Marco Reus mit 170 Buden.

Der BVB hatte zahlreiche prominente Spieler in seinen Reihen, beispielsweise Matthias Sammer, Michael Zorc, Lars Ricken, Karl-Heinz Riedle, Jürgen Kohler, Stefan Reuter, Dede, Robert Lewandowski, Marco Reus, Jude Bellingham, Erling Haaland oder Mats Hummels.

Auch an der Seitenlinie standen einige prominente Namen. Unter Ottmar Hitzfeld gewann der Klub neben Meisterschaften in 1997 die Champions League, auch unter Jürgen Klopp (u.a. 2x Meisterschaft, 2x DFB-Pokal), Thomas Tuchel (DFB-Pokal) und Matthias Sammer (Meisterschaft) sammelte Dortmund einige Trophäen.

Spitznamen hat Borussia Dortmund einige. Die Abkürzung "BVB" ist die gängigste Bezeichnung, auch "die Schwarz-Gelben" und "die Borussen" fallen oft. 

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