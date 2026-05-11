Keine guten Nachrichten für Arne Slot! FC Liverpool hat sich angeblich bei Top-Klub nach Trainer erkundigt

Alonso hatte die Real-Kabine tief gespalten, hieß es in verschiedenen Medienberichten. Die Situation hatte sich im vergangenen Oktober sukzessive verschlechtert, denn damals hätten mehrere Schlüsselspieler, darunter Vinicius Junior und Fede Valverde, ihre Unzufriedenheit über Alonsos Methoden mit intensiven Taktik-Einheiten und Videoanalysen öffentlich immer mehr offen zur Schau gestellt.

Es habe aber auch ein Lager gegeben, das mit Alonsos Maßnahmen bestens zurechtkam und dessen Ansatz, das System und den Spielstil grundlegend zu verändern, unterstützte. Für sie seien die ständigen Beschwerden gerade von Vinicius nur ein Vorwand gewesen, weil der Status des Brasilianers unter Alonso nicht mehr der gleiche war wie unter Vorgänger Carlo Ancelotti.

Der Mangel an Respekt vonseiten eines Spielerlagers soll gegenüber Alonso so groß gewesen sein, dass sich einige Spieler in Taktikbesprechungen sogar schlafend gestellt und während Alonsos Vorträgen geredet hätten. Das soll nicht nur bei Alonsos Fürsprechern aus der Mannschaft zu einer tiefen Verärgerung geführt haben, sondern auch zu einem Ausraster des nach wie vor vereinslosen Trainers. "Ich wusste nicht, dass ich hier in einen Kindergarten gekommen bin", soll der fassungslose Alonso irgendwann geschrien haben.