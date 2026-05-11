Zwischen dem FC Liverpool und Real Madrid glühen offenbar die Leitungen. Doch dabei geht es nicht um Transfers, sondern um die brisante Akte Xabi Alonso. Informationen der spanischen AS zufolge riefen die Reds bei den Königlichen an, um sich über den Spanier zu erkundigen und hinter die Kulissen von Alonsos kurzem und enttäuschendem Intermezzo als Trainer im Bernabeu zu blicken.
Keine guten Nachrichten für Arne Slot! FC Liverpool hat sich angeblich bei Top-Klub nach Trainer erkundigt
Man will in Anfield genau verstehen, warum der einstige Mittelfeld-Stratege in Madrid krachend scheiterte, bevor man ihm das Erbe von Arne Slot anvertraut. Die Situation an der Mersey ist schließlich prekär.
Nach einer desaströsen Saison, in der Liverpool trotz Investitionen von über 400 Millionen Euro vor einem Scherbenhaufen steht, ist die Ära von Slot angezählt. Alonso wird schon längere Zeit von vielen als Topkandidat auf den Trainerposten beim LFC gehandelt.
Steht Arne Slot beim FC Liverpool vor dem Aus?
Slot ist noch bis 2027 an Liverpool gebunden. Nach einer starken Debütsaison, in der er mit den Reds ungefährdet die englische Meisterschaft gewinnen konnte, läuft es in dieser Spielzeit überhaupt nicht mehr rund.
In allen drei Pokalwettbewerben (Champions League, FA Cup, League Cup) war frühzeitig Schluss und auch in der Liga hat man mit dem Meisterschaftskampf nichts zu tun. Mit 20 Zählern Rückstand auf Spitzenreiter Arsenal belegt der LFC nur Rang vier, immerhin ist die Qualifikation für die Champions League bei vier Punkten Vorsprung auf den ersten Nicht-Königsklassen-Platz einigermaßen sicher.
Dennoch hagelte es in den vergangenen Wochen und Monaten teils scharfe Kritik an Slot und seiner Spielweise. Englische Medien berichteten, dass der Verein zumindest darüber nachdenke, sich personell auf der Trainerposition zu verändern.
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Alonsos Methoden spalteten offenbar die Real-Kabine
Alonso hatte die Real-Kabine tief gespalten, hieß es in verschiedenen Medienberichten. Die Situation hatte sich im vergangenen Oktober sukzessive verschlechtert, denn damals hätten mehrere Schlüsselspieler, darunter Vinicius Junior und Fede Valverde, ihre Unzufriedenheit über Alonsos Methoden mit intensiven Taktik-Einheiten und Videoanalysen öffentlich immer mehr offen zur Schau gestellt.
Es habe aber auch ein Lager gegeben, das mit Alonsos Maßnahmen bestens zurechtkam und dessen Ansatz, das System und den Spielstil grundlegend zu verändern, unterstützte. Für sie seien die ständigen Beschwerden gerade von Vinicius nur ein Vorwand gewesen, weil der Status des Brasilianers unter Alonso nicht mehr der gleiche war wie unter Vorgänger Carlo Ancelotti.
Der Mangel an Respekt vonseiten eines Spielerlagers soll gegenüber Alonso so groß gewesen sein, dass sich einige Spieler in Taktikbesprechungen sogar schlafend gestellt und während Alonsos Vorträgen geredet hätten. Das soll nicht nur bei Alonsos Fürsprechern aus der Mannschaft zu einer tiefen Verärgerung geführt haben, sondern auch zu einem Ausraster des nach wie vor vereinslosen Trainers. "Ich wusste nicht, dass ich hier in einen Kindergarten gekommen bin", soll der fassungslose Alonso irgendwann geschrien haben.
Häufig gestellte Fragen
Gegründet wurde der Liverpool Football Club im Jahr 1892.
Der Liverpool FC befindet sich im Besitz der US-amerikanischen Fenway Sports Group. Führende Figur der Eigentümergruppe ist der Unternehmer John W. Henry als Mehrheitseigner.
Die FSG übernahm den Traditionsklub im Jahr 2010 und hält darüber hinaus Beteiligungen an weiteren Sportteams, darunter die Boston Red Sox aus der Major League Baseball.
Das Stadion des Liverpool FC heißt Anfield und ist seit der Gründung die Heimspielstätte der Reds.
Das Anfield Stadium bietet Platz für 61.276 Zuschauer und verfügt ausschließlich über Sitzplätze.
Der Liverpool FC gehört mit 52 Titeln zu den erfolgreichsten Fußballklubs Englands und der Welt. International triumphierte der Verein sechsmal in der Champions League. Hinzu kommen vier UEFA-Supercups und eine FIFA-Klub-Weltmeisterschaft.
Mit 20 englischen Meisterschaften teilt sich der Liverpool FC den Rekord als erfolgreichster Klub Englands mit Manchester United.
Ian Callaghan (1960-1978) ist mit 855 Pflichtspielen Rekordspieler beim FC Liverpool.
Ian Rush ist der Rekordtorschütze in der Geschichte der Reds und brachte es in seiner Karriere auf insgesamt 339 Pflichtspieltore für den Klub.
Im Trikot des FC Liverpool standen im Laufe der Jahre zahlreiche Weltstars wie Steven Gerrard, Ian Rush, Robbie Fowler, Luis Suarez, Fernando Torres, Virgil van Dijk und Mohamed Salah.
Die Geschichte des Liverpool FC ist von zahlreichen herausragenden Trainern geprägt. An der Spitze steht Bob Paisley als erfolgreichster Trainer der Vereinsgeschichte (u.a. 6x englische Meisterschaft und 3x Champions League), während auch Joe Fagan, Rafael Benitez und Jürgen Klopp den Klub nachhaltig prägten.
Aufgrund seiner roten Vereinsfarben ist der FC Liverpool unter dem Spitznamen "The Reds" bekannt und wird im Alltag oft schlicht "LFC" genannt.