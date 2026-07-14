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"Keine Geschichte ist wirklich zu Ende, solange der Hunger bleibt": Ex-Schlussmann FC Bayern München findet neuen Klub

Belgien Jupiler League
Transfers
Inter Mailand
Club Brügge
Y. Sommer

Yann Sommer verlässt Inter und ist in Belgien untergekommen.

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Der ehemalige Bundesliga-Torhüter Yann Sommer hat einen neuen Verein gefunden und sich dem belgischen Meister Club Brügge angeschlossen. Wie der Klub am Dienstag bekannt gab, unterschrieb der ablösefreie Schweizer einen Vertrag bis 2029 - dann wäre er 40 Jahre alt. Beim Champions-League-Teilnehmer soll Sommer in die Fußstapfen von Simon Mignolet treten, der seine Karriere beendet hat.

  • "Keine Geschichte ist wirklich zu Ende, solange der Hunger bleibt", sagte der 37-Jährige in seinem Vorstellungsvideo im Königlichen Stadttheater in Brügge. 

    Dazu schrieb er auf Instagram: "Ich freue mich, hier zu sein - ein neues Kapitel hat begonnen."

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  • "Neues Kapitel": Sommer wechselt nach Belgien

    Sommer hatte bis Ende Juni bei Inter Mailand unter Vertrag gestanden. Vor seiner Zeit in Italien spielte der ehemalige Schweizer Nationalkeeper von 2014 bis 2023 in der Bundesliga für Borussia Mönchengladbach und den FC Bayern. 

    Mit den Münchnern wurde Sommer 2023 Meister, mit Inter holte er zweimal den Scudetto, den Pokal und den Supercup. In der Nationalmannschaft trat Sommer nach der EM 2024 nach zwölf Jahren und 94 Länderspielen zurück.

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