Kennet Eichhorn wird voraussichtlich nicht zum FC Bayern München wechseln. Das berichtet der kicker am Donnerstag und enthüllt sogleich interne Differenzen beim Rekordmeister beim Blick auf den hochveranlagten zentralen Mittelfeldspieler von Hertha BSC.
Keine einheitliche Meinung bei Transfer-Kandidat: Offenbar interne Differenzen beim FC Bayern
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Eberl befürwortet einen Eichhorn-Transfer
Demnach sei Sportvorstand Max Eberl von Eichhorn überzeugt und ein Befürworter des Transfers. Der 16-Jährige passe zudem eigentlich ins Beuteschema des FCB, der seit jeher die deutschen Top-Spieler unter seinem Dach vereinen will.
Eichhorn wäre für eine Ausstiegsklausel in Höhe von bis zu zwölf Millionen Euro zu haben. Die Verhandlungen wären also recht unkompliziert. Dennoch sollen nach kicker-Angaben sowohl Ehrenpräsident Uli Hoeneß als auch Karl-Heinz Rummenigge aus dem mächtigen Aufsichtsrat "gegen einen solchen Transfer" sein.
Hintergrund: Priorität genieße intern bei den Bayern eigentlich der Transfer eines polyvalenten Offensivspielers, der Harry Kane und Luis Diaz auf dem linken Flügel entlasten soll. Die heißeste Spur führte zuletzt zu Anthony Gordon von Newcastle United, der mittlerweile als das Transferziel Nummer eins der Münchner gilt. Zuletzt hieß es, dass erste Gespräche mit den Magpies stattgefunden hätten und Gordon bereits ein Vertragsentwurf vorgelegt worden sei.
Knackpunkt wird sein, ob sich Newcastle und der FCB in den Positionen annähern können, was die Ablöse angeht. Die Magpies fordern angeblich bis zu 90 Millionen Euro, alles jenseits der 70-Millionen-Euro-Marke wird den Bayern wohl zu teuer sein.
Max Eberl setzte sich gegen Hoeneß und Rummenigge bei Michael Olise durch
Auch eine Alternative zu Gordon für die Offensive wird ein stattliches Sümmchen kosten, weshalb Hoeneß und Rummenigge intern darauf pochen sollen, den durch den Abgang von Leon Goretzka frei gewordenen Kaderplatz bei den Profis intern, also kostengünstiger, zu besetzen. Mit Noel Aseko, der von Hannover 96 zurückkehrt, David Santos und Bara Sapoko Ndiaye kämen mindestens drei hauseigene Talente in Frage.
Allerdings ist auch nicht in Stein gemeißelt, dass sich Hoeneß und Rummenigge am Ende gegen Eberls Transferwünsche und -ideen durchsetzen. Dazu hatte Hoeneß jüngst auch selbst eine Anekdote parat. Denn beim Transfer von Michael Olise setzte sich Eberl durch.
"Michael Olise ist eine Verpflichtung, das muss man ganz klar sagen, die auf Max zurückgeht. Er hat diese Entscheidung im Grunde auf eigene Verantwortung getroffen, weil wir den Spieler zuvor nicht kannten. Wir haben gesagt, wir können dazu eigentlich nichts sagen. Aber wenn du so überzeugt bist – und Christoph Freund war ja auch eingebunden, ebenso der jeweilige Trainer, wobei Vincent damals meines Wissens noch nicht da war – dann muss man das akzeptieren", erzählte Hoeneß vor wenigen Tagen bei DAZN.
Der Ausgang des 53 Millionen Euro schweren Vabanquespiels von Eberl mit dem Franzosen ist bekannt: Olise reifte bei den Bayern schnell zum Weltklasse-Spieler und könnte in den nächsten Jahren als einer der besten Transfers in die jüngere Vereinsgeschichte eingehen.
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BVB-Verantwortlicher trifft sich mit Kenneth Eichhorn
Womöglich hat Eberl diesen langen Atem auch bei Eichhorn, wenngleich der 16 Jahre junge Herthaner auch reichlich Alternativen hat und nicht zwingend sofort zum größten Klub Deutschlands wechseln muss, um sich seinen Wünschen entsprechend in der Bundesliga zu etablieren und schnell weiterzuentwickeln.
Eichhorn wolle dem Vernehmen nach unbedingt schon im kommenden Sommer wechseln - und das zu einem deutschen Klub, der Champions League spielt und bei dem er regelmäßig zum Einsatz kommt. Wie die Sport Bild berichtet, arbeite der BVB intensiv an einer Verpflichtung Eichhorns. So soll es im April ein Treffen zwischen Eichhorn und Sportdirektor Ole Book gegeben haben, in dessen Verlauf Book Eichhorn mit dem aufgezeigten Plan durchaus imponiert habe.
Neben dem BVB sollen auch Bayer Leverkusen und RB Leipzig um die Dienste Eichhorns buhlen.
Häufig gestellte Fragen
Der FC Bayern München wurde am 27. Februar 1900 im Schwabinger Café Gisela gegründet. Gründungsmitglieder waren elf junge Männer, angeführt vom späteren ersten Präsidenten Franz John. Die Gründung bedeutete die Abspaltung vom MTV München.
An der FC Bayern München AG, die sich insbesondere um die Fußballabteilung kümmert, hält der eigetragene Verein (eV) des FC Bayern München, also die rund 400.000 Mitglieder, mit 75 Prozent den Hauptanteil. Die restlichen 25 Prozent halten die Adidas AG, die Allianz SE und die Audi AG zu gleichen Anteilen (je 8,33 Prozent).
Das Stadion des FC Bayern München befindet sich im Norden der bayerischen Landeshauptstadt (Schwabing-Freimann) und trägt den Namen Allianz Arena.
Das Stadion des FC Bayern München, die Allianz Arena, bietet bei nationalen Spielen 75.024 Plätze, bei internationalen Ansetzungen 70.000.
Der FC Bayern München hat in seiner langen Historie eine Vielzahl von nationalen und internationalen Titeln gewonnen. Darunter zählen:
- 33-mal deutscher Meister (22/23, 21/22, 20/21, 19/20, 18/19, 17/18, 16/17, 15/16, 14/15, 13/14, 12/13, 09/10, 07/08, 05/06, 04/05, 02/03, 00/01, 99/00, 98/99, 96/97, 93/94, 89/90, 88/89, 86/87, 85/86, 84/85, 80/81, 79/80, 73/74, 72/73, 71/72, 68/69, 31/32)
- 20-mal DFB-Pokal Sieger (19/20, 18/19, 15/16, 13/14, 12/13 , 09/10, 07/08, 05/06, 04/05, 02/03, 99/00, 97/98, 85/86, 83/84, 81/82, 70/71, 68/69, 66/67, 65/66, 56/57)
- 3-mal Champions League Sieger (19/20, 12/13, 00/01)
- 3-mal Europapokal der Landesmeister Sieger (75/76, 74/75, 73/74)
- 2-mal FIFA Klub-WM Sieger (20/21, 13/14)
- 2-mal Weltpokal Sieger (2001 , 1976)
- 2-mal UEFA Supercup Sieger (20/21, 13/14)
- 1-mal UEFA Cup Sieger (95/96)
- 1-mal Europapokal der Pokalsieger Sieger (66/67)
- 10-mal deutscher Superpokalsieger (22/23, 21/22, 20/21, 18/19, 17/18, 16/17, 12/13, 10/11, 90/91, 87/88)
- 6-mal deutscher Ligapokalsieger (07/08, 04/05, 00/01, 99/00, 98/99, 97/98)
- 1-mal süddeutscher Pokalsieger (56/57)
Der FC Bayern München hat 33-mal die deutsche Meisterschaft gewonnen.
Aktuell hält Thomas Müller den Rekord für die meisten Einsätze für den FC Bayern München. Müller absolvierte bislang 746 Pflichtspiele für den FCB.
Die meisten Tore für den FC Bayern München hat Gerd Müller geschossen. Die mittlerweile verstorbene Vereinslegende traf 570-mal im Dress des deutschen Rekordmeisters. Dafür brauchte er 613 Spiele.
Für den FC Bayern München spielten eine Vielzahl an legendären Fußballern. Folgende Spieler trugen allesamt das Trikot des FCB:
Oliver Kahn, Sepp Maier, Manuel Neuer, Franz Beckenbauer, Paul Breitner, Klaus Augenthaler, Philipp Lahm, David Alaba, Bixente Lizarazu, Lúcio, Georg "Katsche" Schwarzenbeck, Stefan Effenberg, Michael Ballack, Bastian Schweinsteiger, Lothar Matthäus, Franz "Bulle" Roth, Joshua Kimmich, Xabi Alonso, Franck Ribéry, Arjen Robben, Jamal Musiala, Mehmet Scholl, Uli Hoeneß, Gerd Müller, Karl-Heinz Rummenigge, Giovane Élber, Robert Lewandowski, Thomas Müller und Claudio Pizarro.
Beim FC Bayern München standen in der Geschichte viele berühmte und erfolgreiche Trainer an der Seitenlinie. Dazu gehören:
Zlatko "Tschik" Cajkovski, Udo Lattek, Dettmar Cramer, Jupp Heynckes, Erich Ribbeck, Franz Beckenbauer, Giovanni Trapattoni, Otto Rehhagel, Ottmar Hitzfeld, Felix Magath, Jürgen Klinsmann, Louis van Gaal, Pep Guardiola, Carlo Ancelotti, Hansi Flick und Thomas Tuchel.
Der Spitzname des FC Bayern München nimmt Bezug auf die Vereinsfarben. So werden die Spieler des deutschen Rekordmeisters meist nur "die Roten" genannt.
Darüber hinaus ist auch der Begriff "FC Hollywood" gebräuchlich, welchen der ehemalige Trainer Giovanni Trapattoni prägte. Der Spitzname bezieht sich auf eine turbulente Zeit des Vereins während der 90er-Jahre, als es zwischen einigen hochrangigen Spielern und Funktionären des Klubs zu Auseinandersetzungen kam - ähnlich wie in einer täglichen Seifenoper.