Keine einheitliche Meinung bei Transfer-Kandidat: Offenbar interne Differenzen beim FC Bayern

Demnach sei Sportvorstand Max Eberl von Eichhorn überzeugt und ein Befürworter des Transfers. Der 16-Jährige passe zudem eigentlich ins Beuteschema des FCB, der seit jeher die deutschen Top-Spieler unter seinem Dach vereinen will.

Eichhorn wäre für eine Ausstiegsklausel in Höhe von bis zu zwölf Millionen Euro zu haben. Die Verhandlungen wären also recht unkompliziert. Dennoch sollen nach kicker-Angaben sowohl Ehrenpräsident Uli Hoeneß als auch Karl-Heinz Rummenigge aus dem mächtigen Aufsichtsrat "gegen einen solchen Transfer" sein.

Hintergrund: Priorität genieße intern bei den Bayern eigentlich der Transfer eines polyvalenten Offensivspielers, der Harry Kane und Luis Diaz auf dem linken Flügel entlasten soll. Die heißeste Spur führte zuletzt zu Anthony Gordon von Newcastle United, der mittlerweile als das Transferziel Nummer eins der Münchner gilt. Zuletzt hieß es, dass erste Gespräche mit den Magpies stattgefunden hätten und Gordon bereits ein Vertragsentwurf vorgelegt worden sei.

Knackpunkt wird sein, ob sich Newcastle und der FCB in den Positionen annähern können, was die Ablöse angeht. Die Magpies fordern angeblich bis zu 90 Millionen Euro, alles jenseits der 70-Millionen-Euro-Marke wird den Bayern wohl zu teuer sein.