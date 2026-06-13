Keine Chance gegen den FC Bayern München! Premier-League-Klub blockte wohl bei Nathaniel Brown ab

Nachdem die Bild-Zeitung unlängst von einem Gesamtpaket in Höhe von 65 Millionen Euro berichtet. In einem neuerlichen Sky-Bericht heißt es jedoch, dass sich beide Vereine nochmal angenähert hätten und inzwischen eine Ablösesumme inklusive Bonuszahlungen von 55 Millionen Euro realistisch sei.

Browns Marktwert könnte sich durch die WM derweil nochmal steigern, da er sogar als Stammspieler unter Bundestrainer Julian Nagelsmann in das Turnier starten wird. Das interne Duell mit David Raum hatte der 22-Jährige in der Vorbereitung etwas überraschend für sich entschieden.

Mit Browns bevorstehender Verpflichtung steht gleichzeitig die Frage im Raum, wie es um Alphonso Davies' Zukunft im Verein steht. Die häufigen Verletzungsprobleme des Kanadiers in den vergangenen eineinhalb Jahre sollen angeblich für Grübeln bei den FCB-Bossen sorgen. Ende Mai hatte der kicker berichtet, dass ein Abgang von Davies im Sommer ein mögliches Szenario sei.