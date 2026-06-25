Eine Journalistin der Deutschen Welle hatte den ehemaligen Trainer des BVB und des FC Liverpool auf die Äußerungen Schweinsteigers vor dem zweiten Gruppenspiel des DFB-Teams gegen die Elfenbeinküste angesprochen.
"Keine Chance diese Frage zu beantworten": Jürgen Klopp lässt Reporterin nach Frage zu Bastian Schweinsteiger stehen
Schweinsteiger hatte im Rahmen seiner Funktion als Experte für die ARD vor der Partie der Afrikaner gegen die DFB-Elf für Aufsehen gesorgt, da er die Spielweise der Elfenbeinküste als "wild", "unorthodox", "nicht ganz so taktisch" und grundsätzlich als "afrikanischen Fußball" bezeichnete.
Es folgte heftige Kritik an Schweinsteiger. Journalist und Autor Philipp Awounou erklärte in einem Gastbeitrag im Spiegel: "Damals wurden schwarze Menschen afrikanischer Herkunft als unzivilisiert ("wild"), andersartig ("unorthodox") oder auch potenziell gefährlich ("unberechenbar") stigmatisiert." Zwar sei Schweinsteiger kein Rassist, gleichwohl seien seine getätigten Aussagen "problematisch".
Auch Ex-Profifußballer Hans Sarpei kritisierte im Gespräch mit t-online, dass die Experten "keine Ahnung von afrikanischem Fußball" hätten.
Klopp: "Ein sehr ernstes Thema"
Klopp wiederum wollte das Thema nicht weiter aufheizen und unterbrach die Reporterin noch während ihrer Frage. "Und jetzt wollen Sie dieses Thema weiterdrehen. Nein, nein, ich habe keine Chance. Ich habe keine Chance diese Frage zu beantworten", entgegnete Klopp umgehend.
Es sei "ein sehr ernstes Thema und ich weiß nicht mal, was angemessen ist, zu sagen. Für Menschen aus Afrika ist es die eine Sache, für andere Menschen, sind es andere Dinge", führte der 59-Jährige weiter aus.
Anschließend zeigte er auf das Deutschen Welle-Mikrofon der Journalistin und erklärte sarkastisch. "Und überraschenderweise sind sie deutsch. Das überrascht mich so sehr." Nach einem Dank drehte er sich lachend weg und ließ die Reporterin sowie die anderen anwesenden Journalisten stehen.
Häufig gestellte Fragen
- Jürgen Klopp wurde am 16. Juni 1967 in Stuttgart geboren.
Ja, Jahre bevor Jürgen Klopp als Trainer zur Legende wurde, war er selbst als Fußballer aktiv. Seine Laufbahn begann 1972 in der Jugend des SV Glatten.
Klopps Karriere im Herrenfußball begann 1986 beim TuS Ergenzingen. Bis zu seinem Karriereende im Jahr 2001 stand er unter anderem beim 1. FC Pforzheim, den Amateuren von Eintracht Frankfurt, Viktoria Sindlingen, Rot-Weiss Frankfurt sowie – am längsten – beim 1. FSV Mainz 05 unter Vertrag. Für die Mainzer spielte er von 1990 bis 2001.
Jürgen Klopp zählt zu den erfolgreichsten Trainern Deutschlands. Als Cheftrainer von Borussia Dortmund wurde er in den Spielzeiten 2010/11 und 2011/12 Deutscher Meister. Zudem gewann er 2011/12 den DFB-Pokal sowie 2013 und 2014 den DFL-Supercup (heute: Franz Beckenbauer Supercup). Mit dem FC Liverpool sicherte er sich 2019/20 die englische Meisterschaft und die FIFA Klub-Weltmeisterschaft. In seinem Trophäenschrank stehen außerdem zwei englische Ligapokale und ein FA Cup. Den Höhepunkt seiner Trainerkarriere markierte der Gewinn der UEFA Champions League mit Liverpool in der Saison 2018/19. Insgesamt kommt Klopp auf 13 Titel als Trainer.
Klopp hat die Champions League einmal in seiner Karriere gewonnen - 2018/19 mit dem FC Liverpool.
Im Laufe seiner Karriere hatte Klopp das Privileg, zahlreiche Superstars zu trainieren. Zu den bekanntesten zählen wohl Robert Lewandowski, Mats Hummels, Ilkay Gündogan, Mohamed Salah, Sadio Mane und Virgil van Dijk.
Laut mehreren Quellen (Forbes, IMDB) beläuft sich Klopps geschätztes Vermögen auf rund 50 Millionen Euro.
Jürgen Klopp ist Vater eines Sohnes namens Marc, der 1988 geboren wurde. Marc stammt aus Klopps erster Ehe und war selbst als Fußballer aktiv – unter anderem bei Borussia Dortmund II und Darmstadt 98.
Er ist seit 2005 mit Ulla Sandrock verheiratet. Zuvor war er mit Sabine Klopp liiert.
Für seine beiden äußerst erfolgreichen Spielzeiten mit dem FC Liverpool wurde Klopp 2019 und 2020 zum FIFA-Welttrainer des Jahres gekürt.
"Kloppo" ist der gebräuchlichste Spitzname des heutigen Global Head of Soccer bei Red Bull. Der Spitzname "The Normal One" wird deutlich seltener verwendet. Diesen Titel gab Klopp sich selbst bei seiner Vorstellung im Jahr 2015 beim FC Liverpool – als Anspielung auf Jose Mourinhos berühmtes "The Special One"-Interview –, um seine Bodenständigkeit und Authentizität zu unterstreichen.