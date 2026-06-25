"Keine Chance diese Frage zu beantworten": Jürgen Klopp lässt Reporterin nach Frage zu Bastian Schweinsteiger stehen

Schweinsteiger hatte im Rahmen seiner Funktion als Experte für die ARD vor der Partie der Afrikaner gegen die DFB-Elf für Aufsehen gesorgt, da er die Spielweise der Elfenbeinküste als "wild", "unorthodox", "nicht ganz so taktisch" und grundsätzlich als "afrikanischen Fußball" bezeichnete.

Es folgte heftige Kritik an Schweinsteiger. Journalist und Autor Philipp Awounou erklärte in einem Gastbeitrag im Spiegel: "Damals wurden schwarze Menschen afrikanischer Herkunft als unzivilisiert ("wild"), andersartig ("unorthodox") oder auch potenziell gefährlich ("unberechenbar") stigmatisiert." Zwar sei Schweinsteiger kein Rassist, gleichwohl seien seine getätigten Aussagen "problematisch".

Auch Ex-Profifußballer Hans Sarpei kritisierte im Gespräch mit t-online, dass die Experten "keine Ahnung von afrikanischem Fußball" hätten.