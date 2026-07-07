Rudi Völler hat den zurückgetretenen Bundestrainer Julian Nagelsmann noch einmal vehement verteidigt, auch wenn er die ein oder andere Entscheidung vor und bei der WM anders getroffen hätte.
"Keine Basis mehr": Wie Julian Nagelsmann bei der WM für schlechte Stimmung in der deutschen Nationalmannschaft sorgte
Er werde "niemals etwas anderes sagen, als dass es ein Glücksfall war, ihn zu bekommen", sagte der DFB-Sportchef in einem gemeinsamen Interview von kicker, Funke Mediengruppe, Frankfurter Rundschau, Süddeutscher Zeitung, ARD und Bild in Frankfurt/Main.
Gescheitert sei Nagelsmann letztlich an seiner Kommunikation rund um verschiedene Personalien. "Julian hat leider diesen Kredit, den er relativ lange hatte, schon vor der WM und dann auch während der WM nicht mehr gehabt. Das empfand ich als ein bisschen ungerecht", sagte Völler. Doch die Entscheidungen des Bundestrainers und seine Art, sie zu verkünden, hätten in der Mannschaft zu schlechter Stimmung geführt, am Ende habe es "keine Basis mehr" für eine Zusammenarbeit gegeben.
Die Kritik am Team-Quartier wies Völler zurück. Die Unterkunft sei "immer nur so gut, wie am Ende die Platzierung war. Aufs Quartier lasse ich nichts kommen", sagte er und betonte: "Die Trainingsbedingungen waren sensationell." WM-Überraschung Norwegen habe ganz in der Nähe gewohnt und sei nicht wie die DFB-Elf in der ersten K.o.-Runde gescheitert.
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Völler: "Dieses ominöse Foto von Lena auf dem Fahrrad hat der Sache nicht gut getan"
Unterschätzt habe man "die Wucht und die Macht der Fotos", gab Völler zu und verwies auf "dieses ominöse Foto von Lena auf dem Fahrrad, das hat der Sache nicht gut getan". Was er meinte: Nagelsmanns Ehefrau war während der WM auf Bildern beim Radeln zum Training zu sehen. "Aber deswegen haben wir nicht drei Elfmeter verschossen gegen Paraguay."
Das dritte frühe WM-Aus in Serie sei vielmehr "kein Zufall. Auf gewissen Positionen sind wir auch nicht mehr absolut top, absolute Weltklasse. Da muss man dran arbeiten." Das soll Völler, der seinen Vertrag beim DFB bis 2028 erfüllen wird, künftig mit Wunsch-Bundestrainer Jürgen Klopp tun.
Der deutsche Kader bei der WM 2026
Position Spieler Verein Rückennummer Tor Oliver Baumann TSG Hoffenheim 12 Tor Manuel Neuer FC Bayern München 1 Tor Alexander Nübel VfB Stuttgart 21 Defensive Waldemar Anton Borussia Dortmund 3 Defensive Nathaniel Brown Eintracht Frankfurt 18 Defensive Pascal Groß Brighton & Hove Albion 13 Defensive Joshua Kimmich FC Bayern München 6 Defensive Felix Nmecha Borussia Dortmund 23 Defensive Aleksandar Pavlovic FC Bayern München 5 Defensive David Raum RB Leipzig 22 Defensive Antonio Rüdiger Real Madrid 2 Defensive Nico Schlotterbeck Borussia Dortmund 15 Defensive Angelo Stiller VfB Stuttgart 16 Defensive Jonathan Tah FC Bayern München 4 Defensive Malick Thiaw Newcastle United 24 Offensive Nadiem Amiri Mainz 05 20 Offensive Maximilian Beier Borussia Dortmund 14 Offensive Leon Goretzka FC Bayern München 8 Offensive Kai Havertz FC Arsenal 7 Offensive Assan Ouedraogo RB Leipzig 25 Offensive Jamie Leweling VfB Stuttgart 9 Offensive Jamal Musiala FC Bayern München 10 Offensive Leroy Sane Galatasaray Istanbul 19 Offensive Deniz Undav VfB Stuttgart 26 Offensive Florian Wirtz FC Liverpool 17 Offensive Nick Woltemade Newcastle United 11
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