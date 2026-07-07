Er werde "niemals etwas anderes sagen, als dass es ein Glücksfall war, ihn zu bekommen", sagte der DFB-Sportchef in einem gemeinsamen Interview von kicker, Funke Mediengruppe, Frankfurter Rundschau, Süddeutscher Zeitung, ARD und Bild in Frankfurt/Main.

Gescheitert sei Nagelsmann letztlich an seiner Kommunikation rund um verschiedene Personalien. "Julian hat leider diesen Kredit, den er relativ lange hatte, schon vor der WM und dann auch während der WM nicht mehr gehabt. Das empfand ich als ein bisschen ungerecht", sagte Völler. Doch die Entscheidungen des Bundestrainers und seine Art, sie zu verkünden, hätten in der Mannschaft zu schlechter Stimmung geführt, am Ende habe es "keine Basis mehr" für eine Zusammenarbeit gegeben.

Die Kritik am Team-Quartier wies Völler zurück. Die Unterkunft sei "immer nur so gut, wie am Ende die Platzierung war. Aufs Quartier lasse ich nichts kommen", sagte er und betonte: "Die Trainingsbedingungen waren sensationell." WM-Überraschung Norwegen habe ganz in der Nähe gewohnt und sei nicht wie die DFB-Elf in der ersten K.o.-Runde gescheitert.