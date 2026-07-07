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"Keine Basis mehr": Wie Julian Nagelsmann bei der WM für schlechte Stimmung in der deutschen Nationalmannschaft sorgte

Weltmeisterschaft
Deutschland
J. Nagelsmann

Rudi Völler hat den zurückgetretenen Bundestrainer Julian Nagelsmann noch einmal vehement verteidigt, auch wenn er die ein oder andere Entscheidung vor und bei der WM anders getroffen hätte.

  • Er werde "niemals etwas anderes sagen, als dass es ein Glücksfall war, ihn zu bekommen", sagte der DFB-Sportchef in einem gemeinsamen Interview von kicker, Funke Mediengruppe, Frankfurter Rundschau, Süddeutscher Zeitung, ARD und Bild in Frankfurt/Main.

    Gescheitert sei Nagelsmann letztlich an seiner Kommunikation rund um verschiedene Personalien. "Julian hat leider diesen Kredit, den er relativ lange hatte, schon vor der WM und dann auch während der WM nicht mehr gehabt. Das empfand ich als ein bisschen ungerecht", sagte Völler. Doch die Entscheidungen des Bundestrainers und seine Art, sie zu verkünden, hätten in der Mannschaft zu schlechter Stimmung geführt, am Ende habe es "keine Basis mehr" für eine Zusammenarbeit gegeben.

    Die Kritik am Team-Quartier wies Völler zurück. Die Unterkunft sei "immer nur so gut, wie am Ende die Platzierung war. Aufs Quartier lasse ich nichts kommen", sagte er und betonte: "Die Trainingsbedingungen waren sensationell." WM-Überraschung Norwegen habe ganz in der Nähe gewohnt und sei nicht wie die DFB-Elf in der ersten K.o.-Runde gescheitert.

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  • Julian Nagelsmann Lena 2024Getty Images

    Völler: "Dieses ominöse Foto von Lena auf dem Fahrrad hat der Sache nicht gut getan"

    Unterschätzt habe man "die Wucht und die Macht der Fotos", gab Völler zu und verwies auf "dieses ominöse Foto von Lena auf dem Fahrrad, das hat der Sache nicht gut getan". Was er meinte: Nagelsmanns Ehefrau war während der WM auf Bildern beim Radeln zum Training zu sehen. "Aber deswegen haben wir nicht drei Elfmeter verschossen gegen Paraguay."

    Das dritte frühe WM-Aus in Serie sei vielmehr "kein Zufall. Auf gewissen Positionen sind wir auch nicht mehr absolut top, absolute Weltklasse. Da muss man dran arbeiten." Das soll Völler, der seinen Vertrag beim DFB bis 2028 erfüllen wird, künftig mit Wunsch-Bundestrainer Jürgen Klopp tun.

  • Der deutsche Kader bei der WM 2026

    PositionSpielerVereinRückennummer
    TorOliver BaumannTSG Hoffenheim12
    TorManuel NeuerFC Bayern München1
    TorAlexander NübelVfB Stuttgart21
    DefensiveWaldemar AntonBorussia Dortmund3
    DefensiveNathaniel BrownEintracht Frankfurt18
    DefensivePascal GroßBrighton & Hove Albion13
    DefensiveJoshua KimmichFC Bayern München6
    DefensiveFelix NmechaBorussia Dortmund23
    DefensiveAleksandar PavlovicFC Bayern München5
    DefensiveDavid RaumRB Leipzig22
    DefensiveAntonio RüdigerReal Madrid2
    DefensiveNico SchlotterbeckBorussia Dortmund15
    DefensiveAngelo StillerVfB Stuttgart16
    DefensiveJonathan TahFC Bayern München4
    DefensiveMalick ThiawNewcastle United24
    OffensiveNadiem AmiriMainz 0520
    OffensiveMaximilian BeierBorussia Dortmund14
    OffensiveLeon GoretzkaFC Bayern München8
    OffensiveKai HavertzFC Arsenal7
    OffensiveAssan OuedraogoRB Leipzig25
    OffensiveJamie LewelingVfB Stuttgart9
    OffensiveJamal MusialaFC Bayern München10
    OffensiveLeroy SaneGalatasaray Istanbul19
    OffensiveDeniz UndavVfB Stuttgart26
    OffensiveFlorian WirtzFC Liverpool17
    OffensiveNick WoltemadeNewcastle United11

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