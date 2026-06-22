Nach nur 107 Tagen war das Missverständnis zwischen Eintracht Frankfurt und Albert Riera bereits wieder Geschichte. Nun lässt der Coach kein gutes Haar an der deutschen Bundesliga. In einem Interview mit dem slowenischen TV-Sender Sportklub sagte der einstige Trainer des slowenischen Klubs NK Celje: "Ehrlich gesagt hat mich das Niveau der Bundesliga etwas enttäuscht. Bayern München ist natürlich eine Welt für sich, und Borussia Dortmund kann mit seinem Budget halbwegs mithalten. Dann gibt es Überraschungen wie Stuttgart, aber der Rest war für mich enttäuschend."
"Keine andere Welt, ganz und gar nicht": Eintracht Frankfurts Ex-Coach Albert Riera knöpft sich die Bundesliga vor
Besonders das taktische Korsett der Kellerkinder im deutschen Oberhaus ist dem gebürtigen Mallorquiner ein Dorn im Auge. Für deren Spielstil hat Riera nur Spott übrig: "Die Teams im unteren Tabellendrittel spielen alle auf die exakt gleiche Weise. Wenn man sie analysiert, hat man das Gefühl, jede Woche gegen denselben Gegner zu spielen."
Zudem ist Riera die Kluft zwischen den wirtschaftlichen Möglichkeiten der Klubs und der tatsächlichen Qualität auf dem Rasen zu groß. "Wenn wir die Summen, die in Deutschland fließen - 20, 30, sogar 40 Millionen Euro - im Vergleich zu den Beträgen in der slowenischen Liga sehen. Da ist das keine andere Welt, ganz und gar nicht. Das ist die Realität", sagte er.
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Riera kritisiert vermeintliche Schwäche der Bundesliga
Der ehemalige Frankfurter Trainer bemühte dabei sogar einen direkten Vergleich mit seiner alten Wirkungsstätte in Slowenien, um die vermeintliche Schwäche der Bundesliga zu untermauern. "Wenn Celje gegen Frankfurt spielen würde, könnten sie mithalten. Ich sage nicht, dass sie besser wären, aber sie könnten konkurrieren. Der Unterschied ist geringer, als es von außen scheint", erklärte Riera.
Nach dem unrühmlichen Ende in der Mainmetropole scheint das Kapitel Deutschland für den 45-Jährigen ohnehin endgültig geschlossen zu sein. Bezüglich seiner Zukunft sagte der Spanier: "Bisher habe ich einige Anrufe erhalten, aber meine Antwort war 'Nein', weil ich europäisch antreten will. Also Champions League, wenn nicht Champions League, dann Europa League, ansonsten Conference League."
Riera war nur 14 Spiele lang Trainer in Frankfurt
Riera folgte Anfang Februar etwas überraschend auf Dino Toppmöller in Frankfurt und sollte den Klub und vor allem dessen anfällige Defensive wieder stabilisieren. Doch der Trainer, der in seiner Karriere als aktiver Spieler bei Klubs wie Manchester City, Liverpool oder Galatasaray unter Vertrag stand, fiel vor allem durch seine markanten Sprüche auf und eckte wie bei einigen Ex-Klubs immer wieder an.
"Wir haben einfach nicht zusammengepasst. Schauen Sie sich zum Beispiel die wunderschöne Angelina Jolie und den charmanten Brad Pitt an. Beide sind wunderbar, aber sie passen nicht zusammen", sagte er zuletzt. "Warum? Weil es nicht nur auf das Äußere ankommt; kleine Details entscheiden darüber, ob etwas funktioniert oder nicht."
Nach 14 Partien zog die Eintracht die Reißleine und setzte Riera vor die Tür. Er konnte gerade einmal vier Siege einfahren.