"Keine andere Welt, ganz und gar nicht": Eintracht Frankfurts Ex-Coach Albert Riera knöpft sich die Bundesliga vor

Besonders das taktische Korsett der Kellerkinder im deutschen Oberhaus ist dem gebürtigen Mallorquiner ein Dorn im Auge. Für deren Spielstil hat Riera nur Spott übrig: "Die Teams im unteren Tabellendrittel spielen alle auf die exakt gleiche Weise. Wenn man sie analysiert, hat man das Gefühl, jede Woche gegen denselben Gegner zu spielen."

Zudem ist Riera die Kluft zwischen den wirtschaftlichen Möglichkeiten der Klubs und der tatsächlichen Qualität auf dem Rasen zu groß. "Wenn wir die Summen, die in Deutschland fließen - 20, 30, sogar 40 Millionen Euro - im Vergleich zu den Beträgen in der slowenischen Liga sehen. Da ist das keine andere Welt, ganz und gar nicht. Das ist die Realität", sagte er.