Die Ex-Nationalspieler blamierten sich beim Erraten von Bundesliga-Maskottchen.

Die beiden ehemaligen Nationalspieler Markus Babbel und Mehmet Scholl traten am Sonntagabend in der Pro7-Unterhaltungsshow "Schlag den Star" gegeneinander an. Dabei offenbarten beide jedoch große Wissenslücken bei Fragen zu verschiedenen Bundesliga-Maskottchen.