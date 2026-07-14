Nach 73 Minuten war schon Schluss für Michael Olise. Er joggte mit gesenktem Blick Richtung Seitenlinie und wurde ausgewechselt. Dabei brauchte Frankreich zu diesem Zeitpunkt im WM-Halbfinale von Arlington gegen Spanien dringend Tore, Ideen, Dribblings, Aktionen – all das, wofür Olise in dieser Saison sowohl beim FC Bayern München als auch zuvor bei der Weltmeisterschaft gestanden hatte. 0:2 lagen die Franzosen zu diesem Zeitpunkt zurück, woran sich auch bis zum Schlusspfiff nichts mehr änderte.
Mieser Auftritt im WM-Halbfinale: Das war es mit dem Ballon d'Or für Bayern-Star Michael Olise in diesem Jahr
- AFP
Spanien dominiert Frankreich: "Sie haben sich auf alles vorbereitet"
Vor dem Anpfiff war das Halbfinale als Duell zwischen Frankreichs großartiger Offensive und Spaniens Beton-Defensive, die bislang erst ein Gegentor zugelassen hatte, angekündigt worden. Die Furia Roja erfüllte in dieser Hinsicht die Erwartungen – und die Equipe Tricolore enttäuschte auf ganzer Linie. Das lag nicht ausschließlich an Olise, der wieder mit Kylian Mbappe, Ousmane Dembele und Bradley Barcola in der von den Namen her exquisit besetzten Offensivabteilung ran durfte. Aber es lag auch an Olise, der, genau wie sein Team, überhaupt nicht ins Spiel fand. Bis das Duell mit dem Tor zum 0:2 quasi entschieden war, kam Frankreich auf einen desaströsen xG-Wert von 0,07.
Olise begann auf der Zehn und rückte nach dem 0:1 zwischenzeitlich wieder auf den rechten Flügel und damit auf die Position, auf der er beim FC Bayern in den vergangenen zwei Jahren regelmäßig überragend gespielt hatte. In der Zentrale kam er am Dienstag jedoch gegen Rodri und Fabian Ruiz nicht zum Zug – und auf der Seite erledigte Marc Cucurella den Job gegen Olise mit viel Einsatz und Physis. "Sie wissen genau, wie sie sie bespielen müssen", staunte Deutschlands Ex-Nationalspieler Mats Hummels bei MagentaTV über die Spanier, die Frankreichs Künstler dominierten, und ergänzte: "Sie haben sich auf alles vorbereitet und haben Frankreich wirklich alles, alles, alles aus dem Spiel genommen."
- AFP
Olises fiese Grätsche bleibt unbestraft
Die auffälligste Szene hatte Olise, als er negativ auffiel: In der 14. Minute traf er Rodri übel am Knöchel, sodass der Spanier umknickte. "Es war nicht weit weg von einer möglichen Roten Karte", sagte Hummels über die Szene. Anstatt zu zaubern, grätschte Olise – und auch das ohne großen Erfolg.
Nach dem Seitenwechsel wurde es für Frankreich und den Bayern-Star bis zum 0:2 nicht besser. Es dominierte die Ideenlosigkeit, es fehlten die Umschaltaktionen, von Olise kam weiterhin ganz wenig. Mit dieser Leistung dürfte sich dann auch der Traum vom Ballon d'Or für den 24-Jährigen erledigt haben. Denn immerhin war er immer wieder in der Diskussion als einer der Top-Kandidaten genannt worden. Doch nachdem die Bayern in der Champions League im Halbfinale an Paris Saint-Germain gescheitert sind, dürfte das WM-Aus in der Runde der letzten Vier seinen Hoffnungen auf den Goldenen Ball den Rest gegeben haben.
- Getty Images
Michael Olise wird beim Ballon d'Or leer ausgehen
"Wenn man sich die Gewinner des Ballon d'Or ansieht, geht es sicher immer um die ganz großen Spiele, die großen Turniere", sagte zuletzt Olises Bayern-Teamkollege Harry Kane, der ebenfalls nach einer erneut starken Saison als Ballon-d'Or Kandidat heiß gehandelt wird. Mit dieser Einschätzung dürfte der Engländer richtig liegen – und das verheißt nichts Gutes für Olise. Denn das WM-Halbfinale war das ganz große Spiel für ihn. Und in dem war fast gar nichts von ihm zu sehen.
"Olise ist der Beste der Welt, weit vor allen anderen Spielern. Wenn er Ende des Jahres nicht den Ballon d’Or bekommt, läuft etwas falsch im Fußball", hatte der ehemalige Frankreich-Star Willy Sagnol noch Anfang des Monats in der Sport Bild behauptet. Jetzt wird es so kommen, dass Olise leer ausgeht – so viel ist nach dem Spiel am Dienstag sicher. Denn als "der Beste der Welt" präsentierte er sich einfach nicht. Dem großen Spiel drückten die Spanier den Stempel auf, für Frankreich bleibt am Samstag nur das kleine Finale um Platz drei.
Die Zahlen von Michael Olise im WM-Halbfinale:
- Minuten: 73
- Torschüsse: 0
- Torschussvorlagen: 2
- Ballkontakte: 55
- Passquote in %: 76
- Flanken: 1
- Dribblings: 2
- Erfolgreiche Dribblings: 0
HAT IHNEN DIESE STORY GEFALLEN?
Fügen Sie GOAL.com als bevorzugte Quelle bei Google hinzu, um mehr von uns zu lesen
Häufig gestellte Fragen
Er wird vor allem als Rechtsaußen eingesetzt – und das klassisch als inverser Flügelspieler, weil er als Linksfuß von rechts nach innen ziehen kann. Je nach System spielt er aber auch im offensiven Mittelfeld.
Michael Olise hat am 12. Dezember 2001 in Hammersmith, London, das Licht der Welt erblickt – und das genauer gesagt im Stadtteil White City.
Nach der Nummer 7 bei Crystal Palace trägt er beim FC Bayern die 17.
Dazu spalten sich die Angaben, aber überwiegend liegen sie bei 1,84 Meter.
Michael Olise wiegt 68 Kilogramm.
Laut Angaben des FC Bayern trägt er die Schuhgröße 44.
Er ist Linksfuß – ein entscheidender Baustein seines Spielerprofils, vor allem in seiner Rolle als inverser Winger.
Er hat in der Akademie des FC Chelsea bekommen, ist später zu Manchester City gewechselt und hat anschließend über die Reading-Academy den Weg in den Profifußball gefunden.
Michael Olise lebt in der Region München, ein genauer Wohnort ist nicht öffentlich bekannt.
Michael Olise fährt – wie mehrere Bayern-Profis – einen Audi RS e-tron GT performance, das offizielle Spielermodell aus der Audi-Partnerschaft.
Öffentlich gibt es keine Hinweise auf fließende Deutschkenntnisse.
Dazu ist nichts bekannt.
Auch hier völlige Abschottung: Sein Beziehungsstatus ist nicht öffentlich, und Michael Olise äußert sich dazu nie.
Beim FC Bayern verdient er 13,5 Millionen Euro pro Jahr plus Boni – sein Nettovermögen dürfte klar im zweistelligen Millionenbereich liegen.
Er hat bereits mehrere Titel gesammelt – davon zwei mit dem FC Bayern, mit dem sich Michael Olise 2025 zum deutscher Meister sowie zum DFL-Supercup-Sieger gekrönt hat.
Er ist 2025 erstmals nominiert gewesen und hat dort Platz 30 belegt.
Er wurde ebenso wenig zum FIFA-Weltfußballer gewählt.
Sein Name selbst – und manchmal die Diskussion über seine Aussprache – steht stärker im Fokus als ein klassischer Spitzname