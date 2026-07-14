Mieser Auftritt im WM-Halbfinale: Das war es mit dem Ballon d'Or für Bayern-Star Michael Olise in diesem Jahr

Vor dem Anpfiff war das Halbfinale als Duell zwischen Frankreichs großartiger Offensive und Spaniens Beton-Defensive, die bislang erst ein Gegentor zugelassen hatte, angekündigt worden. Die Furia Roja erfüllte in dieser Hinsicht die Erwartungen – und die Equipe Tricolore enttäuschte auf ganzer Linie. Das lag nicht ausschließlich an Olise, der wieder mit Kylian Mbappe, Ousmane Dembele und Bradley Barcola in der von den Namen her exquisit besetzten Offensivabteilung ran durfte. Aber es lag auch an Olise, der, genau wie sein Team, überhaupt nicht ins Spiel fand. Bis das Duell mit dem Tor zum 0:2 quasi entschieden war, kam Frankreich auf einen desaströsen xG-Wert von 0,07.

Olise begann auf der Zehn und rückte nach dem 0:1 zwischenzeitlich wieder auf den rechten Flügel und damit auf die Position, auf der er beim FC Bayern in den vergangenen zwei Jahren regelmäßig überragend gespielt hatte. In der Zentrale kam er am Dienstag jedoch gegen Rodri und Fabian Ruiz nicht zum Zug – und auf der Seite erledigte Marc Cucurella den Job gegen Olise mit viel Einsatz und Physis. "Sie wissen genau, wie sie sie bespielen müssen", staunte Deutschlands Ex-Nationalspieler Mats Hummels bei MagentaTV über die Spanier, die Frankreichs Künstler dominierten, und ergänzte: "Sie haben sich auf alles vorbereitet und haben Frankreich wirklich alles, alles, alles aus dem Spiel genommen."