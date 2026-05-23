Kein Star des FC Arsenal oder Manchester City: Spieler der Saison in der Premier League gekürt

In England wird der Spieler der Saison seit 1995 ausgezeichnet. Fernandes ist der siebte Akteur, der den Preis als Spieler von United erhält. Damit tritt der 31-Jährige in die Fußstapfen von Peter Schmeichel, Dwight Yorke, Ruud van Nistelrooy, Cristiano Ronaldo, Nemanja Vidic und Wayne Rooney. In den vergangenen Spielzeiten waren Mohamed Salah (FC Liverpool/2025), Phil Foden (Manchester City/2024) und Haaland (2023) ausgezeichnet worden.

Für Fernandes ist es nicht die einzige individuelle Auszeichnung in dieser Spielzeit: Auch den Journalistenpreis "FWA Footballer of the Year" hatte der Mittelfeldspieler Anfang Mai erhalten.