Frenetischer Empfang beim Aufwärmen, zum Anpfiff dann eine gewaltige Choreographie in der Südkurve: Die Fans des FC Bayern schufen einen würdigen Rahmen, die Spieler malten ein Schlachtengemälde hinein. Dreimal gerieten die Münchner in Rückstand, dreimal glichen sie aus. Luis Diaz' 3:3 in Minute 89 war gleichbedeutend mit dem Weiterkommen, Michael Olise traf in der Nachspielzeit sogar noch zum Sieg. Reals Eduardo Camavinga und Arda Güler sahen derweil Rot. Während die Madrilenen das Schiedsrichtergespann belagerten, feierten die Münchner vor der Südkurve den Einzug ins Halbfinale.
"Kein Spiel auf hohem Niveau": Joshua Kimmich legt nach Bayerns Sieg gegen Real Madrid den Finger in die Wunde
Ob das die emotionalste Champions-League-Nacht seit seiner Ankunft beim FC Bayern 2015 gewesen sei, wurde Joshua Kimmich anschließend gefragt. Der 31-jährige Mittelfeldstratege überlegte kurz. Nur ein vergleichbares Spiel fiel ihm ein: Achtelfinal-Rückspiel gegen Juventus Turin 2016, als sich die Münchner nach frühem 0:2-Rückstand letztlich in der Verlängerung mit 4:2 durchsetzten. "Sonst hatte ich viele emotionale Abende, die in die andere Richtung gingen", sagte Kimmich. "Deshalb bin ich ganz froh, dass wir das Ding gezogen haben."
Mit dem Ergebnis und der Mentalität gegen Real Madrid war Kimmich zurecht höchst zufrieden. Als einziger aus dem Münchner Lager kritisiert er gleichzeitig aber auch erstaunlich offen die sportliche Darbietung seiner Mannschaft. "Generell war es kein Spiel auf hohem Niveau", befand Kimmich. "Wenn man die Leistung anguckt, war das nicht eines unserer besseren Spiele. Es gibt viel zu verbessern."
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Der FC Bayern baute im Vergleich zum Hinspiel ab
Tatsächlich präsentieren sich die Münchner insgesamt fahriger, weniger dominant und ungefährlicher als noch im Hinspiel. Die vier Offensivspieler taten sich lange schwer, was auch mit Umstellungen von Real-Trainer Alvaro Arbeloa zu tun hatte. Der etwas überraschend startende Linksverteidiger Ferland Mendy hatte Michael Olise besser im Griff als Alvaro Carreras im Hinspiel. Insofern mutete es etwas überraschend an, dass die UEFA Olise zum Spieler des Spiels ernannte.
In Madrid hatte nicht nur das Ergebnis, sondern auch der xG-Wert für die Münchner gesprochen (2,9 zu 2,2). Im Rückspiel hieß es hier 2,3 zu 2,1 für Real. Der FC Bayern erzielte also zwei Tore mehr als statistisch erwartbar gewesen wären - und kassierte eines mehr, was auch mit Kapitän Manuel Neuer zu tun hatte. Vergangene Woche noch überragend, verschuldete er mit einem üblen Patzer das 0:1 und hatte zudem Anteil am 1:2. Das 2:3 resultierte aus einer Fehlerkette, an der auch der ansonsten sehr starke Dayot Upamecano beteiligt war.
"Es ist sehr gut, wenn man mit zwei Siegen gegen Real weiterkommt und trotzdem das Gefühl hat, dass wir uns noch verbessern können", sagte Kimmich, der mit seiner in dieser Situation durchaus überraschenden Kritik gewissermaßen in die Rolle von Matthias Sammer schlüpfte.
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FC Bayern: Joshua Kimmich ahmt Matthias Sammer nach
Der ehemalige Sportvorstand des FC Bayern (und jetzige BVB-Berater) ist bekannt dafür, genau dann zu kritisieren, wenn sich alle jubelnd in den Armen liegen. Nach vier überaus erfolgreichen Jahren mit einem Henkelpott und drei Halbfinalteilnahmen verließ Sammer den FC Bayern 2016. Kurz zuvor waren die Münchner nach dem von Kimmich erwähnten dramatischen Weiterkommen gegen Juve nicht minder dramatisch im Halbfinale an Atletico Madrid gescheitert. Im diesjährigen Finale von Budapest könnte es zu einem Wiedersehen kommen, doch zunächst wartet im Halbfinale Paris Saint-Germain.
Für Kimmich handelt es sich bei PSG um "die formstärkste Mannschaft" Europas. Der Vorstandsvorsitzende Jan Christian Dreesen erklärte den amtierenden Titelträger zum Favoriten, obwohl der FC Bayern in der Ligaphase im November auswärts in Paris mit 2:1 gewann. Nach einer überragenden ersten Halbzeit schaukelten die durch einen Diaz-Platzverweis dezimierten Münchner damals den Sieg in einer Abwehrschlacht über die Zeit.
Anschließend erinnerte Kimmich übrigens ebenfalls an das für ihn offenbar höchst prägende Duell mit Juventus vor zehn Jahren - aber nicht wie diesmal an das dramatische Rückspiel. Die Frage lautete, ob die erste Halbzeit gegen PSG die beste in seiner Zeit beim FC Bayern gewesen sei. "Ja", befand Kimmich. Einziger Konkurrent: die erste Halbzeit im Hinspiel gegen Juve 2016. Im nun anstehenden Halbfinale gegen PSG braucht es am besten beides: die spielerische Klasse vom damaligen Juve-Hinspiel und die Mentalität vom Rückspiel.