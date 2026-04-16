"Kein Spiel auf hohem Niveau": Joshua Kimmich legt nach Bayerns Sieg gegen Real Madrid den Finger in die Wunde

Tatsächlich präsentieren sich die Münchner insgesamt fahriger, weniger dominant und ungefährlicher als noch im Hinspiel. Die vier Offensivspieler taten sich lange schwer, was auch mit Umstellungen von Real-Trainer Alvaro Arbeloa zu tun hatte. Der etwas überraschend startende Linksverteidiger Ferland Mendy hatte Michael Olise besser im Griff als Alvaro Carreras im Hinspiel. Insofern mutete es etwas überraschend an, dass die UEFA Olise zum Spieler des Spiels ernannte.

In Madrid hatte nicht nur das Ergebnis, sondern auch der xG-Wert für die Münchner gesprochen (2,9 zu 2,2). Im Rückspiel hieß es hier 2,3 zu 2,1 für Real. Der FC Bayern erzielte also zwei Tore mehr als statistisch erwartbar gewesen wären - und kassierte eines mehr, was auch mit Kapitän Manuel Neuer zu tun hatte. Vergangene Woche noch überragend, verschuldete er mit einem üblen Patzer das 0:1 und hatte zudem Anteil am 1:2. Das 2:3 resultierte aus einer Fehlerkette, an der auch der ansonsten sehr starke Dayot Upamecano beteiligt war.

"Es ist sehr gut, wenn man mit zwei Siegen gegen Real weiterkommt und trotzdem das Gefühl hat, dass wir uns noch verbessern können", sagte Kimmich, der mit seiner in dieser Situation durchaus überraschenden Kritik gewissermaßen in die Rolle von Matthias Sammer schlüpfte.