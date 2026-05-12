Kein Platz in Spaniens 55-Mann-Kader für die WM! Star von Real Madrid nicht von Luis de la Fuente nominiert

Aber auch auf Vereinsebene gibt es einen großen Einschnitt, denn die Klubbosse haben Carvajal offenbar mitgeteilt, dass der im Sommer auslaufende Vertrag des Defensivspielers laut Mundo Deportivo nicht mehr verlängert werde, womit die erfolgreichste Ära der jüngeren Klubgeschichte endet. Carvajal ist das letzte Relikt der Real-Mannschaften, die von 2014 bis 2024 sechs Champions-League-Titel gewannen.

Die Art und Weise seines Abschieds dürfte jedoch einem Worst Case gleichen: Einerseits habe Carvajal selbst offenbar gerne noch ein Jahr in Madrid dranhängen wollen. Dem Wunsch kam der Klub aber ganz offensichtlich nicht nach. Andererseits wird Carvajal höchst wahrscheinlich nicht mal mehr ein letztes Spiel für Real absolvieren können.

Carvajal hatte sich vor wenigen Tagen eine "Fraktur der distalen Phalanx des fünften Zehs am rechten Fuß" zugezogen und wird damit vermutlich also nicht nur den Saisonendspurt der Königlichen mit noch drei LaLiga-Spielen verpassen, sondern auch die Weltmeisterschaft mit Spanien.