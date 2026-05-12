Es ist der nächste bittere Tiefpunkt einer ohnehin schon verkorksten Saison für Dani Carvajal. Der Rechtsverteidiger von Real Madrid wird bei der WM 2026 in den USA, Kanada und Mexiko nicht für Spanien auflaufen, schaffte es nicht mal in den der FIFA vorliegenden vorläufigen 55-Mann-Kader der Seleccion. Vor Turnierbeginn wird das Aufgebot dann noch auf 26 Akteure reduziert.
Kein Platz in Spaniens 55-Mann-Kader für die WM! Star von Real Madrid nicht von Luis de la Fuente nominiert
Damit stehen von den Königlichen mit Dean Huijsen, Fran Garcia und Gonzalo Garcia nur drei Spieler im Aufgebot von Nationaltrainer Luis de la Fuente, wobei letztere beiden ohnehin als Streichkandidaten gelten dürften. Für Carvajal derweil endet gleich eine doppelte Ära.
Für den 34-Jährigen dürfte die Zeit in der Nationalmannschaft damit nach 52 Länderspielen endgültig vorbei sein, nachdem er bei der EM 2024 in Deutschland sogar noch Stammspieler gewesen war. Sein bis dato letztes Länderspiel bestritt er im September 2025, als er beim 3:0 in der WM-Qualifikation in Bulgarien eingewechselt wurde.
Vertrag von Carvajal bei Real Madrid wird nicht verlängert
Aber auch auf Vereinsebene gibt es einen großen Einschnitt, denn die Klubbosse haben Carvajal offenbar mitgeteilt, dass der im Sommer auslaufende Vertrag des Defensivspielers laut Mundo Deportivo nicht mehr verlängert werde, womit die erfolgreichste Ära der jüngeren Klubgeschichte endet. Carvajal ist das letzte Relikt der Real-Mannschaften, die von 2014 bis 2024 sechs Champions-League-Titel gewannen.
Die Art und Weise seines Abschieds dürfte jedoch einem Worst Case gleichen: Einerseits habe Carvajal selbst offenbar gerne noch ein Jahr in Madrid dranhängen wollen. Dem Wunsch kam der Klub aber ganz offensichtlich nicht nach. Andererseits wird Carvajal höchst wahrscheinlich nicht mal mehr ein letztes Spiel für Real absolvieren können.
Carvajal hatte sich vor wenigen Tagen eine "Fraktur der distalen Phalanx des fünften Zehs am rechten Fuß" zugezogen und wird damit vermutlich also nicht nur den Saisonendspurt der Königlichen mit noch drei LaLiga-Spielen verpassen, sondern auch die Weltmeisterschaft mit Spanien.
Häufig gestellte Fragen
Real Madrid wurde am 6. März 1902 gegründet. Der Verein trug zunächst den Namen Madrid Football Club. Den Zusatz "Real" erhielt der Verein erst 1920 durch König Alfons XIII.
Real Madrid hat keinen einzelnen Eigentümer, sondern gehört als eingetragener Verein seinen Mitgliedern, den sogenannten "Socios". Aktueller Präsident ist Florentino Perez.
Das Stadion von Real Madrid heißt offiziell nur noch "Bernabeu". Der frühere Name "Estadio Santiago Bernabeu" wird zwar weiterhin verwendet, ist jedoch nicht mehr die offizielle Bezeichnung.
In das "Bernabeu" passen rund 85.000 Zuschauer (je nach Veranstaltung). Bei einem Heimspiel von Real Madrid liegt die zugelassene Kapazität meist bei etwa 83.000 bis 84.000 Plätzen.
Real Madrid hat insgesamt 103 Titel gewonnen. Der Klub triumphierte neunmal in der Champions League sowie sechsmal im Europapokal der Landesmeister. Hinzu kommen 36 spanische Meisterschaften und 20 Siege im spanischen Pokal. Außerdem gewann Real Madrid 13-mal den spanischen Superpokal und sechsmal den UEFA Super Cup. Auf internationaler Ebene stehen zudem zwei UEFA-Cup-Siege, fünf FIFA-Klub-Weltmeistertitel, ein Titel im FIFA-Interkontinental-Pokal sowie drei Weltpokalsiege zu Buche. Abgerundet wird die Titelsammlung durch zwei Erfolge in der Copa Eva Duarte.
Real Madrid ist mit 36 spanischen Meisterschaften alleiniger Rekordhalter und damit der erfolgreichste Klub in La Liga.
Der Spieler mit den meisten Spielen für Real Madrid ist Raul Gonzalez. Er absolvierte 741 Pflichtspiele für die Königlichen.
Der beste Torschütze in der Geschichte von Real Madrid ist Cristiano Ronaldo. Er erzielte 450 Tore in 438 Pflichtspielen für die Königlichen.
Für Real Madrid haben im Laufe der Geschichte zahlreiche der größten Stars des Weltfußballs gespielt. Zu den bekanntesten zählen Cristiano Ronaldo, Zinedine Zidane, David Beckham, Ronaldo Nazario, Alfredo Di Stefano, Raul, Karim Benzema, Luka Modric, Sergio Ramos, Iker Casillas, Luis Figo, Gareth Bale, Toni Kroos, Roberto Carlos, Xabi Alonso, Michael Laudrup, Ferenc Puskas und Clarence Seedorf.
Real Madrid wurde im Laufe seiner Geschichte von zahlreichen berühmten und prägenden Trainern betreut. Zu den bekanntesten zählen Carlo Ancelotti, Zinedine Zidane, Vicente del Bosque, Jose Mourinho und Fabio Capello.
"Los Blancos" ist der Spitzname von Real Madrid. In Deutschland nennt man sie auch "Die Königlichen".