Kein Jürgen Klopp? Ex-Profi überrascht mit Kandidaten für Nachfolge von Julian Nagelsmann

Hinsichtlich dessen könnte auch Guardiola ein Thema beim DFB sein. "Das Geld wäre da, denke ich", so der 56-Jährige. Deutschland sei einer der "Top-4-Kandidat in der Welt", weshalb es "allerbeste Qualität" auf der Trainerbank benötige, um die Nationalmannschaft wieder in die Spur zu bekommen.

Sowohl Glasner als auch Guardiola stehen derzeit bei keinem Klub unter Vertrag, stünden in der Theorie also zur Verfügung. Gleichwohl soll der Österreicher Medienberichten zufolge in Kürze bei PL-Klub Nottingham Forest unterschreiben.

Nach der blamablen 3:4-Niederlage im Elfmeterschießen gegen Paraguay und dem damit verbundenen, vorzeitigen Aus im Sechzehntelfinale der WM ist Nagelsmann als Bundestrainer schwer angezählt.

Zwar gab sich der 38-Jährige selbst nach dem Spiel kämpferisch und betonte, zur Verfügung zu stehen, wenn man beim DFB mit ihm weiter machen wolle. Allerdings mehren sich die Berichte, dass es zu einer schnellen Trennung kommen könnte.