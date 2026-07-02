Der ehemalige Bundesligaspieler Erik Meijer hat sich für nach dem erneut enttäuschenden Abschneiden einer deutschen Nationalmannschaft bei einem großen Turnier Oliver Glasner oder Pep Guardiola als neue Bundestrainer vorgeschlagen.
Kein Jürgen Klopp? Ex-Profi überrascht mit Kandidaten für Nachfolge von Julian Nagelsmann
Zwar sei Jürgen Klopp "natürlich die erste Wahl, weil er sehr schnell in die Köpfe der Spieler kommen würde", so der Ex-Profil gegenüber dem kicker, allerdings müsse man möglicherweise über den Tellerrand hinaus blicken und dürfe sich nicht auf einen einzigen Kandidaten versteifen.
"Ich finde, dass Oliver Glasner es sehr gut gemacht hat, bei Crystal Palace, in Frankfurt, in Wolfsburg. Warum sollte es kein Österreicher, Spanier oder Niederländer sein? Die Spieler sind ohnehin Englisch als 'Amtssprache' in ihren Mannschaften gewohnt, also sollte das kein Problem sein. Er muss nicht in Deutschland ausgebildet sein", führte Meijer seinen Gedankengag weiter aus.
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Nagelsmann lehnte Rücktritt nach dem Spiel ab
Hinsichtlich dessen könnte auch Guardiola ein Thema beim DFB sein. "Das Geld wäre da, denke ich", so der 56-Jährige. Deutschland sei einer der "Top-4-Kandidat in der Welt", weshalb es "allerbeste Qualität" auf der Trainerbank benötige, um die Nationalmannschaft wieder in die Spur zu bekommen.
Sowohl Glasner als auch Guardiola stehen derzeit bei keinem Klub unter Vertrag, stünden in der Theorie also zur Verfügung. Gleichwohl soll der Österreicher Medienberichten zufolge in Kürze bei PL-Klub Nottingham Forest unterschreiben.
Nach der blamablen 3:4-Niederlage im Elfmeterschießen gegen Paraguay und dem damit verbundenen, vorzeitigen Aus im Sechzehntelfinale der WM ist Nagelsmann als Bundestrainer schwer angezählt.
Zwar gab sich der 38-Jährige selbst nach dem Spiel kämpferisch und betonte, zur Verfügung zu stehen, wenn man beim DFB mit ihm weiter machen wolle. Allerdings mehren sich die Berichte, dass es zu einer schnellen Trennung kommen könnte.
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Klopp als Global Head of Soccer bei Red Bull unter Vertrag
Als Favorit auf die Nachfolge wird immer wieder Klopp gehandelt, der seit seinem Rücktritt als Trainer des FC Liverpool im Sommer 2024 keinen Job an der Seitenlinie mehr übernommen hatte. Derzeit ist der 59-Jährige als Experte bei MagentaTV im Einsatz, darüber hinaus arbeitet er als Global Head of Soccer für die Red Bull GmbH.
In den Tagen nach der WM waren mehrere Vorwurfe gegen Nagelsmann publik geworden. Unter anderem stand intern der Umgang mit Stürmer Deniz Undav in der Kritik, außerdem soll die Kommunikation zwischen Spielern und Trainer-Team alles andere als rosig gewesen sein. Grundsätzlich seien einige DFB-Stars mit dem Staff des Bundestrainers unzufrieden gewesen - angeblich wurde etwa ein extra Physiotherapeut eingeflogen.
Häufig gestellte Fragen
Ihr Dachverband DFB wurde am 28. Januar 1900 gegründet. Achte Jahre und gut zwei Monate später, im April 1908, stieg das erste Länderspiel. Dieses verlor die deutsche Nationalmannschaft in der Schweiz mit 3:5.
Anders als andere Nationalmannschaften hat die deutsche kein festes Heimstadion. Deutschland spielt im Berliner Olympiastadion, in der Münchner Allianz Arena, im Dortmunder Signal Iduna Park aber auch in anderen Anlagen.
Das lässt sich aufgrund Deutschlands vieler Spielstätten nicht pauschal sagen.
Die deutsche Nationalmannschaft hat sich viermal zum Weltmeister, dreimal zum Europameistermeister und 2017 zum Konföderationen-Pokalsieger gekrönt.
Lothar Matthäus ist mit 150 Auftritten Deutschlands Rekordnationalspieler. Ebenfalls auf dem Podest und dreistellig sind Miroslav Klose (137) sowie Thomas Müller (131).
Mit 71 Treffern in 137 Länderspielen führt Miroslav Klose vor Gerd Müller, der in 62 Auftritten 68-mal eingenetzt hat.
Unter anderem Franz Beckenbauer, Gerd Müller, Lothar Matthäus, Miroslav Klose, Philipp Lahm, Manuel Neuer, Toni Kroos u.v.m.
In erster Linie "DFB Team", aber etwa auch "DFB Auswahl".