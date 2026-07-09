"Ob er die Ideallösung ist, wird man sehen. Viel wichtiger wäre mir vorab eine Analyse zu den Fragen: An was scheitern wir seit vielen Turnieren schon? Woran hakt es?", schrieb Lahm in seiner Kolumne für den kicker.
Kein idealer Nachfolger für Julian Nagelsmann? Ex-Nationalspieler äußert Bedenken bei Jürgen Klopp
Nach dem Rücktritt von Julian Nagelsmann, der in Folge des desaströsen Scheiterns der deutschen Nationalmannschaft im Sechzehntelfinale der WM an Paraguay seinen Hut nahm, verkündete der DFB, in Verhandlungen mit Klopp bezüglich einer Neu-Besetzung des Bundestrainer-Postens treten zu wollen.
Dass der 59-Jährige bereit wäre, den die Nachfolge von Nagelsmann anzutreten, hatte er in den Tagen zuvor mehrmals durchklingen lassen. Gleichwohl stellt seine noch bis Ende 2029 laufende Anstellung bei Red Bull als Head of Global Soccer ein Problem dar, die den DFB dazu zwingen könnte, erstmals eine Ablösesumme für einen Bundestrainer zu bezahlen.
Lahm warnt indes davor, zu voreilig zu agieren und die Schuld für das frühe Aus alleine Nagelsmann und dessen Team in die Schuhe zu schieben. Das DFB-Team sei "wichtigste Mannschaft in unserem Land, da braucht auch die Öffentlichkeit eine Erklärung, wo und wie der Weg hingehen soll. Dann muss der DFB entscheiden, wer der Richtige ist. Diese Analyse kann nicht in drei Tagen stattfinden, es gilt, auf mehr zu schauen als nur auf die vier WM-Spiele 2026", so der Weltmeister von 2014.
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Klopp als neuer Bundestrainer? Lahm: Kann "Aufbruchstimmung erzeugen"
Gleichwohl könne Klopp eine "Aufbruchstimmung erzeugen", die die deutsche Nationalmannschaft nach den jüngsten Enttäuschungen unbedingt benötige. "Das hat er überall geschafft. Seine Teams waren Einheiten, die Menschen haben begeistert zugeschaut. Es muss sich aber nicht nur am Trainerposten etwas ändern, sondern an unserer ganzen Fußball-Idee. Das ist das Allerwichtigste", erklärte Lahm.
Hinsichtlich dessen sei auch der nun feststehende Verbleib von Rudi Völler ein gutes Zeichen. Die Fortsetzung der Zusammenarbeit mit dem DFB-Sportdirektor findet Lahm "grundsätzlich nicht verkehrt. Du musst ja nicht auf jeder Position etwas ändern. Viel Erfahrung hat er. Die Frage ist: Wie ist das Miteinander? Auch ein Trainer braucht einen Gegenpart, mit dem er diskutieren kann, von dem er auch mal eine andere Sichtweise bekommt".
Völler hatte am Montag bestätigt, seinen bis nach der EM 2028 laufenden Vertrag erfüllen zu wollen. "Es wäre für mich kein Problem gewesen, dem ein Ende zu setzen. Aber dafür hängt mir das alles hier zu sehr am Herzen. Ich mach das gerne und werde weiter helfen, auf meine Art", sagte Völler in einem gemeinsamen Interview von kicker, Funke Mediengruppe, Frankfurter Rundschau, Süddeutscher Zeitung, ARD und Bild.
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Häufig gestellte Fragen
Ihr Dachverband DFB wurde am 28. Januar 1900 gegründet. Achte Jahre und gut zwei Monate später, im April 1908, stieg das erste Länderspiel. Dieses verlor die deutsche Nationalmannschaft in der Schweiz mit 3:5.
Anders als andere Nationalmannschaften hat die deutsche kein festes Heimstadion. Deutschland spielt im Berliner Olympiastadion, in der Münchner Allianz Arena, im Dortmunder Signal Iduna Park aber auch in anderen Anlagen.
Das lässt sich aufgrund Deutschlands vieler Spielstätten nicht pauschal sagen.
Die deutsche Nationalmannschaft hat sich viermal zum Weltmeister, dreimal zum Europameistermeister und 2017 zum Konföderationen-Pokalsieger gekrönt.
Lothar Matthäus ist mit 150 Auftritten Deutschlands Rekordnationalspieler. Ebenfalls auf dem Podest und dreistellig sind Miroslav Klose (137) sowie Thomas Müller (131).
Mit 71 Treffern in 137 Länderspielen führt Miroslav Klose vor Gerd Müller, der in 62 Auftritten 68-mal eingenetzt hat.
Unter anderem Franz Beckenbauer, Gerd Müller, Lothar Matthäus, Miroslav Klose, Philipp Lahm, Manuel Neuer, Toni Kroos u.v.m.
In erster Linie "DFB Team", aber etwa auch "DFB Auswahl".