Nach dem Rücktritt von Julian Nagelsmann, der in Folge des desaströsen Scheiterns der deutschen Nationalmannschaft im Sechzehntelfinale der WM an Paraguay seinen Hut nahm, verkündete der DFB, in Verhandlungen mit Klopp bezüglich einer Neu-Besetzung des Bundestrainer-Postens treten zu wollen.

Dass der 59-Jährige bereit wäre, den die Nachfolge von Nagelsmann anzutreten, hatte er in den Tagen zuvor mehrmals durchklingen lassen. Gleichwohl stellt seine noch bis Ende 2029 laufende Anstellung bei Red Bull als Head of Global Soccer ein Problem dar, die den DFB dazu zwingen könnte, erstmals eine Ablösesumme für einen Bundestrainer zu bezahlen.

Lahm warnt indes davor, zu voreilig zu agieren und die Schuld für das frühe Aus alleine Nagelsmann und dessen Team in die Schuhe zu schieben. Das DFB-Team sei "wichtigste Mannschaft in unserem Land, da braucht auch die Öffentlichkeit eine Erklärung, wo und wie der Weg hingehen soll. Dann muss der DFB entscheiden, wer der Richtige ist. Diese Analyse kann nicht in drei Tagen stattfinden, es gilt, auf mehr zu schauen als nur auf die vier WM-Spiele 2026", so der Weltmeister von 2014.