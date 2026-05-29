Kein Geld und trotzdem 180 Millionen Euro für neue Stars: Warum der FC Barcelona Anthony Gordon und Julian Alvarez holen kann

"Barcelona hat ja gar kein Geld!", lächelte ein gut aufgelegter Uli Hoeneß nach dem DFB-Pokalfinale gegen den VfB Stuttgart (3:0) süffisant in die ARD-Kameras auf die Frage, ob er einen Abgang von Harry Kane gen Katalonien fürchte, nachdem es in der jüngeren Vergangenheit immer wieder Gerüchte um einen vorzeitigen Abschied des englischen Superstars aus München und das Interesse von Barca gegeben hatte.

Einen Transfer Kanes ins ferne Barcelona muss Hoeneß nun wirklich nicht fürchten, dafür schnappten die Katalanen dem deutschen Rekordmeister aber Wunschspieler Anthony Gordon von Newcastle United weg, der für ein Gesamtpaket von rund 80 Millionen Euro an Ablöse zum Team von Ex-Bayern-Coach Hansi Flick stoßen wird - auch, weil die schon länger interessierten Bayern nicht so viel zahlen wollten.

Da stellt sich natürlich die Frage: Woher kommt denn nun das Geld bei Barca? Was ist mit den altbekannten Registrierungsproblemen? Und wie wollen die auch noch 100 Millionen Euro für Julian Alvarez hinblättern?