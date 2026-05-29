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Andreas Königl

Kein Geld und trotzdem 180 Millionen Euro für neue Stars: Warum der FC Barcelona Anthony Gordon und Julian Alvarez holen kann

La Liga
Barcelona
FEATURES
A. Gordon
Julián Álvarez
R. Lewandowski
M. Casado
F. Torres
A. Fati
M. Rashford

Der FC Barcelona hat seit Jahren eigentlich kein Geld und kann dennoch 80 Millionen Euro für Anthony Gordon und vielleicht 100 Millionen für Julian Alvarez zahlen. Wie das geht? Eine Erklärung.

"Barcelona hat ja gar kein Geld!", lächelte ein gut aufgelegter Uli Hoeneß nach dem DFB-Pokalfinale gegen den VfB Stuttgart (3:0) süffisant in die ARD-Kameras auf die Frage, ob er einen Abgang von Harry Kane gen Katalonien fürchte, nachdem es in der jüngeren Vergangenheit immer wieder Gerüchte um einen vorzeitigen Abschied des englischen Superstars aus München und das Interesse von Barca gegeben hatte.

Einen Transfer Kanes ins ferne Barcelona muss Hoeneß nun wirklich nicht fürchten, dafür schnappten die Katalanen dem deutschen Rekordmeister aber Wunschspieler Anthony Gordon von Newcastle United weg, der für ein Gesamtpaket von rund 80 Millionen Euro an Ablöse zum Team von Ex-Bayern-Coach Hansi Flick stoßen wird - auch, weil die schon länger interessierten Bayern nicht so viel zahlen wollten.

Da stellt sich natürlich die Frage: Woher kommt denn nun das Geld bei Barca? Was ist mit den altbekannten Registrierungsproblemen? Und wie wollen die auch noch 100 Millionen Euro für Julian Alvarez hinblättern?

  • FC Barcelona hatte immer wieder Probleme, neue Spieler zu registrieren

    Dass Barcelona Schulden in aberwitziger Millionenhöhe hat und im Zuge dessen immer wieder kuriose und ungewöhnliche Deals eingegangen ist, um noch irgendwie an Geld zu kommen, ist bereits hinlänglich bekannt. Dennoch kam es in den letzten Jahren immer wieder zu Problemen bei der Registrierung von Spielern. Ein Szenario, dass schon bald der Vergangenheit angehören könnte.

    Denn wie die Sport berichtet, fehlen dem FC Barcelona nur noch zwölf bis 14 Millionen Euro, um wieder zur so genannten 1:1-Regelung zurückkehren zu dürfen. Diese in Spanien geltende Regel besagt, dass für jeden eingenommenen bzw. eingesparten Euro ein Euro ausgegeben bzw. investiert werden darf. Wird der finanzielle Rahmen jedoch nicht eingehalten, dürfen nur 25 Prozent von jedem eingenommenen Euro ausgegeben werden - dies hinderte Barcelona in den vergangenen Jahren so einzukaufen, wie es sich die Blaugrana eigentlich gewünscht hätten.

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  • Lewandowski geht, Torres und Casado sollen gehen

    Damit dürfte allein schon der Abgang von Robert Lewandowski, dessen Vertrag ausläuft und der den Klub verlassen wird, wieder für mehr Spielraum sorgen - schließlich war der polnische Superstar der Großverdiener im Team. Zudem dürfte Barca sich nun gegen einen Kauf des aktuell von Manchester United ausgeliehen Marcus Rashford entscheiden; auch der Engländer ist ein Großverdiener im Team.

    Durch die freiwerdenden Gehälter verschafft sich Barca einen gewissen Spielraum für Investitionen.

    Fakt ist aber auch, dass die nach wie vor hoch verschuldeten Katalanen - zählt man die Schulden für den Umbau des Camp Nou dazu sollen es sogar gigantische 2,6 Milliarden Euro sein - Einnahmen generieren müssen, um Transfers wie die von Gordon oder möglicherweise auch von Alvarez am Ende sauber über die Bühne bringen zu können - inklusive Registrierung bei LaLiga.

    So sollen laut Sport Stürmer Ferran Torres und und Marc Casado Geld in die Kassen spülen und zudem Freiraum auf dem in Spanien strengen Gehaltsbudget schaffen. Beide könnten beispielsweise aber auch in ein Tauschgeschäft mit Alvarez eingebunden werden, nachdem Atletico Madrid bereits im vergangenen Januar an Casado interessiert gewesen sein soll - inwiefern sich solche Deals aber ohne Weiteres realisieren lassen, steht natürlich noch in den Sternen.

  • Fulham v Newcastle United - Premier LeagueGetty Images Sport

    Barca-Transferoffensive: Anthony Gordon erst der Anfang?

    Mit Marc-Andre ter Stegen hat zudem ein weiterer Großverdiener keine Zukunft mehr im Camp Nou, auch der endgültige Wechsel oder eine erneute Leihe könnte die Gehaltsbilanz der Flick-Truppe damit deutlich aufbessern. Und dann gibt es da auch noch Ansu Fati, der als designierter Messi-Nachfolger einst einen riesigen Hype erlebte, mittlerweile aber per Leihe zwischen Brighton und Monaco pendelte - dennoch würde auch er bei einem fixen Abgang Geld in die klammen Kassen spülen.

    Klar ist, dass die Katalanen nicht im Geld schwimmen und es am Ende eine knappe Kiste werden dürfte, dennoch sitzt der Geldbeutel in Spanien ja erfahrungsgemäß etwas lockerer und die Rückkehr zur 1:1-Regelung würde Präsident Joan Laporta und Sportdirektor Deco ganz neue Möglichkeiten auf dem Transfermarkt eröffnen. Anthony Gordon dürfte da erst der Anfang gewesen sein.