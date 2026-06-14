Die Türkei hat bei ihrer WM-Rückkehr nach 24 Jahren Abstinenz einen krachenden Fehlstart hingelegt. Die ambitionierte Auswahl um Kapitän Hakan Calhanoglu unterlag effizienten Australiern mit 0:2 (0:1) und steht im Kampf um die K.o.-Phase bereits unter Druck. Auch der auffällige Jungstar Arda Güler konnte die dritte türkische Auftaktniederlage bei der dritten WM-Teilnahme (nach 1954 und 2002) nicht verhindern.
Kein Durchkommen gegen Australiens Durchkommen! Türkei legt Fehlstart hin - ehemaliges Talent des FC Bayern München trifft
Irankunda und Metcalfe treffen für Australien
Der frühere Bayern-Profi Nestory Irankunda (27.) und Connor Metcalfe von Bundesliga-Absteiger FC St. Pauli (75.) trafen im kanadischen Vancouver zum Sieg für die defensiv eingestellten Australier, die sich in der Gruppe D hinter dem euphorisierten Hauptgastgeber USA (4:1 gegen Paraguay) auf Rang zwei einreihten. Die "Socceroos" wollen bei ihrer siebten WM-Teilnahme wie vor vier Jahren in Katar in die K.o.-Runde einziehen.
Nächster Gegner des Teams von Trainer Tony Popovic sind am Freitag in Seattle die US-Amerikaner. Die Türkei, WM-Dritter von 2002, braucht in San Francisco gegen das ebenfalls sieglose Paraguay dann dringend Punkte.
Calhanoglu hatte sich vor dem Auftakt äußerst selbstbewusst gezeigt und davon gesprochen, sein Team sei "talentierter" als Australien und würde das Spiel "dominieren". Und die Türken setzten die Ankündigungen ihres Kapitäns zunächst auch auf dem Platz um und übernahmen die Spielkontrolle.
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Türkei hat keine Ideen gegen Australiens Bollwerk
Bei den Türken lief offensiv nahezu alles über Reals Dribbelkünstler Güler, Australien stand tief und lauerte auf Umschaltmomente. Der Türkei fehlte die Durchschlagschlagkraft, bis auf ungefährliche Distanzschüsse sprang für das Team von Trainer Vincenzo Montella zunächst nichts heraus.
Dann wurde es plötzlich turbulent: Eine Direktabnahme von Güler parierte Australiens Keeper Patrick Beach - im Gegenzug traf der steil geschickte Irankunda aus dem Nichts für den Außenseiter. Die Türken versuchten zu antworten, Abdülkerim Bardakci (30.) traf mit einem wuchtigen Distanzschuss den Pfosten. Irankunda vom FC Watford, der 2024 für die zweite Mannschaft des FC Bayern in der Regionalliga zum Einsatz gekommen war, blieb gefährlich: Seinen mittigen Abschluss parierte Türkei-Torhüter Ugurcan Cakir kurz vor der Pause (45.) sicher.
Nach dem Seitenwechsel drückten die Türken auf den Ausgleich, gegen das australische Abwehrbollwerk gab es aber weiter kein Durchkommen. Und der Asienmeister von 2015 blieb selbst gefährlich: Kapitän Harry Souttar verpasste bei einem Kopfball nach einer Ecke das 2:0 (54.). Auf der Gegenseite parierte Beach einen Freistoß von Güler stark (57.).
Die Türken rannten weiter an, Australien verteidigte leidenschaftlich. Beach parierte stark gegen Mehmet Zeki Celik (72.). Auf der Gegenseite traf Metcalfe aus der Distanz.