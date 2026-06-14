Kein Durchkommen gegen Australiens Durchkommen! Türkei legt Fehlstart hin - ehemaliges Talent des FC Bayern München trifft

Der frühere Bayern-Profi Nestory Irankunda (27.) und Connor Metcalfe von Bundesliga-Absteiger FC St. Pauli (75.) trafen im kanadischen Vancouver zum Sieg für die defensiv eingestellten Australier, die sich in der Gruppe D hinter dem euphorisierten Hauptgastgeber USA (4:1 gegen Paraguay) auf Rang zwei einreihten. Die "Socceroos" wollen bei ihrer siebten WM-Teilnahme wie vor vier Jahren in Katar in die K.o.-Runde einziehen.

Nächster Gegner des Teams von Trainer Tony Popovic sind am Freitag in Seattle die US-Amerikaner. Die Türkei, WM-Dritter von 2002, braucht in San Francisco gegen das ebenfalls sieglose Paraguay dann dringend Punkte.

Calhanoglu hatte sich vor dem Auftakt äußerst selbstbewusst gezeigt und davon gesprochen, sein Team sei "talentierter" als Australien und würde das Spiel "dominieren". Und die Türken setzten die Ankündigungen ihres Kapitäns zunächst auch auf dem Platz um und übernahmen die Spielkontrolle.