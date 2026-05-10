Nach seinem traumhaften Startelf-Comeback hat Bayern Münchens angeblicher Transferkandidat Dusan Vlahovic ein Bekenntnis zu Juventus Turin vermieden.
Kein Bekenntnis nach Traum-Comeback: Angeblicher Transferkandidat des FC Bayern München lässt aufhorchen
Juve will angeblich Vlahovics Gehalt halbieren
Der Stürmer hatte nach knapp sechs Monaten erstmals wieder von Beginn an für die Alte Dame gespielt und nach gerade einmal elf Sekunden den Siegtreffer beim 1:0 über US Lecce erzielt. Angesprochen auf seine Zukunft bei Juve, äußerte er sich anschließend zurückhaltend.
"Meine letzten beiden Spiele bei Juve? Mal sehen …", sagte Vlahovic und vermied damit ein Bekenntnis. Dabei genießt der Serbe einen hohen Stellenwert bei Turins Anhängern, die während des Spiels seinen Namen skandierten. Im Wissen, dass die Zeichen derzeit auf Abschied stehen, obwohl sich auch der 26-Jährige eigentlich in Piemont wohlfühlen soll und die Aussicht auf die Champions League in der kommenden Saison beim Tabellendritten der Serie A für einen Verbleib spricht.
Allerdings gibt es übereinstimmenden Medienberichten zufolge einen entscheidenden Faktor, der gegen eine Verlängerung seines im Sommer auslaufenden Vertrags spricht: das Gehalt. Zwischen Juve und Vlahovic soll nach fünf (!) Verhandlungsrunden ohne zufriedenstellendes Ergebnis inzwischen Eiszeit herrschen. Während der serbische Torjäger gerne weiterhin zwölf Millionen Euro netto verdienen würde, wolle Turin das Jahressalär kurzerhand halbieren.
Laut der für gewöhnlich gut informierten italienischen Zeitung Gazzetta dello Sport spielt Vlahovic inzwischen auf Zeit. Er wolle abwarten, ob ihm zwei andere Topvereine ein lukrativeres Angebot im Sommer vorliegen. Die Rede ist dahingehend vom FC Bayern München und Barcelona, die in der Vergangenheit immer wieder intensiv mit ihm in Verbindung gebracht worden.
Vlahovic könnte beim FC Bayern Jackson beerben
Erst vor wenigen Tagen hatte die Gazzetta dello Sport berichtet, dass der deutsche Rekordmeister sogar das Wunschziel von Vlahovic sei. Schon rund um dessen Unterschrift bei Juventus Anfang 2022 hatte es Spekulationen über ein Interesse der Münchner gegeben. Bei den Bayern könnte Vlahovic die Rolle des Backups von Nicolas Jackson einnehmen. Der vom FC Chelsea ausgeliehene Senegalese wird den FCB höchstwahrscheinlich verlassen, wie Sportvorstand Max Eberl unlängst betonte. Die zuvor ausgehandelte Kaufoption wird in jedem Fall nicht gezogen.
Ob die Bayern im Zuge der weiterhin geplanten Gehaltseinsparungen die vermeintlichen Vorstellungen von Vlahovic erfüllen würden, ist indes fraglich. Gleichwohl gelten der variabel einsetzbare Anthony Gordon (Newcastle United) und Yan Diomande (RB Leipzig) als Wunschkandidaten für die Offensive, die keineswegs günstig wären und im Gegensatz zu Vlahovic eine (satte) Ablöse kosten würden. Obendrein tauchten unlängst Gerüchte über William Osula und Charles De Ketelaere auf.
Außerdem ist trotz seines Traum-Comebacks weiterhin offen, in welcher Verfassung sich Vlahovic befindet. Eine hartnäckige Adduktorenverletzung hatte ihn von Ende November bis Mitte März zu einer Zwangspause gezwungen. Kurze Zeit später fiel er mit Wadenproblemen aus. Auf der anderen Seite erzielte Vlahovic auch am vergangenen Spieltag Juves einzigen Treffer beim 1:1 gegen Hellas Verona.
Leistungsdaten und Statistiken von Dusan Vlahovic bei Juventus Turin diese Saison
Spiele 21 Tore 8 Assists 2 Einsatzminuten 1.010