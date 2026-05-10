Kein Bekenntnis nach Traum-Comeback: Angeblicher Transferkandidat des FC Bayern München lässt aufhorchen

Der Stürmer hatte nach knapp sechs Monaten erstmals wieder von Beginn an für die Alte Dame gespielt und nach gerade einmal elf Sekunden den Siegtreffer beim 1:0 über US Lecce erzielt. Angesprochen auf seine Zukunft bei Juve, äußerte er sich anschließend zurückhaltend.

"Meine letzten beiden Spiele bei Juve? Mal sehen …", sagte Vlahovic und vermied damit ein Bekenntnis. Dabei genießt der Serbe einen hohen Stellenwert bei Turins Anhängern, die während des Spiels seinen Namen skandierten. Im Wissen, dass die Zeichen derzeit auf Abschied stehen, obwohl sich auch der 26-Jährige eigentlich in Piemont wohlfühlen soll und die Aussicht auf die Champions League in der kommenden Saison beim Tabellendritten der Serie A für einen Verbleib spricht.

Allerdings gibt es übereinstimmenden Medienberichten zufolge einen entscheidenden Faktor, der gegen eine Verlängerung seines im Sommer auslaufenden Vertrags spricht: das Gehalt. Zwischen Juve und Vlahovic soll nach fünf (!) Verhandlungsrunden ohne zufriedenstellendes Ergebnis inzwischen Eiszeit herrschen. Während der serbische Torjäger gerne weiterhin zwölf Millionen Euro netto verdienen würde, wolle Turin das Jahressalär kurzerhand halbieren.

Laut der für gewöhnlich gut informierten italienischen Zeitung Gazzetta dello Sport spielt Vlahovic inzwischen auf Zeit. Er wolle abwarten, ob ihm zwei andere Topvereine ein lukrativeres Angebot im Sommer vorliegen. Die Rede ist dahingehend vom FC Bayern München und Barcelona, die in der Vergangenheit immer wieder intensiv mit ihm in Verbindung gebracht worden.