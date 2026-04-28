Auch zur Freude von Vincent Kompany vom FC Bayern München: FIFA beschließt weitreichende Änderung bei der WM

Die Änderung dürfte unter anderem Trainer Vincent Kompany vom FC Bayern München gefallen. Der Belgier hatte zuletzt die UEFA aufgefordert, ihr Regelwerk bei Gelbsperren zu überdenken.

Für Abwehrspieler sei es "fast unmöglich, nicht gesperrt zu sein, auch wenn sie es ganz fair versucht haben", sagte der frühere Verteidiger und regte an, "dass wir das ändern". Es sei "ganz schwierig", ohne Sperre durch die Königsklasse zu kommen, sagte Kompany und betonte: "Drei Gelbe Karten für einen Innenverteidiger - wenn du so weit kommst und nur drei bekommen hast, hast du einen guten Job gemacht. Trotzdem kannst du gesperrt werden für das Halbfinale, das finde ich schon hart." Zumal es hier und da ja auch zu Fehlentscheidungen durch die Schiedsrichter kommen könne.

In der Champions League werden erst nach Abschluss der Viertelfinalspiele die Verwarnungen "gelöscht", auch werden keine Gelben Karten in die folgende Saison mitgenommen. Das gilt auch für Trainer, wovon Kompany beim Halbfinal-Hinspiel bei Paris Saint-Germain am Dienstag höchstpersönlich betroffen ist.

Weil er im Rückspiel gegen Real Madrid seine dritte Gelbe Karte gesehen hatte, wird er das Treiben im Prinzenpark unter Aufsicht des europäischen Fußballverbands auf der Tribüne verfolgen müssen. Ihn ersetzt Aaron Danks.