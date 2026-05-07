Kaufpflicht könnte greifen! Fährt der FC Bayern München mit einem Bankdrücker einen Millionengewinn ein?

Peretz war in dieser Saison an den HSV verliehen worden, streikte sich dort aber im Winter in Richtung Southampton weg, nachdem er in Hamburg den Zweikampf zwischen den Pfosten gegen Daniel Heuer Fernandes verloren hatte. "Es ist ein Perfect Match für uns beide", sagte Peretz zuletzt bei Transfermarkt über seinen aktuellen Klub. Southampton hatte sich ohnehin eine Kaufoption für acht Millionen Euro gesichert - nun könnte der Verein im Erfolgsfall gezwungen sein, den 25-Jährigen für diesen Betrag zu übernehmen.

Für die Bayern wäre es ein lukratives Geschäft, denn 2023 zahlten sie für Peretz nur fünf Millionen Euro an Maccabi Tel Aviv. In München kam Peretz hinter Manuel Neuer und Sven Ulreich nicht über die Rolle des dritten Torhüters hinaus. Als der FCB dann auch noch Jonas Urbig aus Köln verpflichtete, wurde die sportliche Perspektive für den Israeli noch düsterer. In München machte er insgesamt sieben Pflichtspiele.