Wie Transferexperte Fabrizio Romano berichtet, seien die Katalanen nicht bereit, die in fünf Tagen auslaufende Kaufoption in Höhe von 30 Millionen Euro für den Engländer zu ziehen.
Kaufoption über 30 Millionen Euro abgelehnt: FC Barcelona riskiert wohl Abgang von Offensivstar
Dennoch würden die Blaugrana Rashford gerne weiterhin im Team behalten und zeigten sich offen für neue Gespräche mit dessen Stammverein Manchester United, heißt es. Als mögliche Lösung stehe eine weitere Leihe des Flügelspielers im Raum.
United hatte Rashford im vergangenen Sommer für die Saison 2025/26 nach Barcelona verliehen, nachdem der Offensivspieler zuvor bereits leihweise für Aston Villa aufgelaufen war. Unter Trainer Hansi Flick entwickelte sich der 28-Jährige bei Barca zu einem Edeljoker und spielte eine starke Saison. In 49 Pflichtspielen gelangen ihm 14 Tore und 14 Vorlagen. Damit hatte Rashford maßgeblichen Anteil am Gewinn der spanischen Meisterschaft sowie der Supercopa.
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Rashford bevorzugt Verbleib bei Barcelona: "Das ist mein oberstes Ziel"
Noch im Februar hatte die englische Zeitung Mirror berichtet, dass die Verantwortlichen von Manchester United mit der Höhe der vereinbarten Kaufoption unzufrieden seien. Demnach habe man den Marktwert des Angreifers deutlich höher eingeschätzt und die Klausel lieber auf rund 60 Millionen Euro gesetzt.
Obwohl Rashford bei United noch bis 2028 unter Vertrag steht, bleibt seine Zukunft im Old Trafford ungewiss. Intern soll sich Trainer Michael Carrick dafür einsetzen, dem Angreifer eine neue Chance zu geben. Die Verbindung zwischen den beiden ist eng: Bereits während seiner aktiven Karriere stand Carrick 48-mal gemeinsam mit Rashford auf dem Platz und schätzt dessen Qualitäten offenbar nach wie vor sehr.
Dennoch soll eine Rückkehr nach Manchester nicht Rashfords bevorzugtes Szenario sein. Der Engländer hoffe weiterhin auf einen dauerhaften Verbleib beim FC Barcelona, wo er seine sportliche Zukunft sieht. "Ich möchte bei Barca bleiben. Das ist mein oberstes Ziel, aber nicht der Grund, warum ich hart trainiere und alles gebe. Das Ziel ist es, zu gewinnen. Barca ist ein großer, fantastischer Verein, der darauf ausgelegt ist, Titel zu gewinnen. Ich habe mich sehr gut in den Verein und in die Stadt eingelebt. Von dem Moment an, als ich hier ankam, habe ich mich sehr willkommen gefühlt", erklärte Rashford Ende des vergangenen Jahres.
Marcus Rashford: Statistiken in der Saison 2025/26
Spiele 49 Tore 14 Vorlagen 14 Einsatzminuten 2.622