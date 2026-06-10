Kaufoption über 30 Millionen Euro abgelehnt: FC Barcelona riskiert wohl Abgang von Offensivstar

Noch im Februar hatte die englische Zeitung Mirror berichtet, dass die Verantwortlichen von Manchester United mit der Höhe der vereinbarten Kaufoption unzufrieden seien. Demnach habe man den Marktwert des Angreifers deutlich höher eingeschätzt und die Klausel lieber auf rund 60 Millionen Euro gesetzt.

Obwohl Rashford bei United noch bis 2028 unter Vertrag steht, bleibt seine Zukunft im Old Trafford ungewiss. Intern soll sich Trainer Michael Carrick dafür einsetzen, dem Angreifer eine neue Chance zu geben. Die Verbindung zwischen den beiden ist eng: Bereits während seiner aktiven Karriere stand Carrick 48-mal gemeinsam mit Rashford auf dem Platz und schätzt dessen Qualitäten offenbar nach wie vor sehr.

Dennoch soll eine Rückkehr nach Manchester nicht Rashfords bevorzugtes Szenario sein. Der Engländer hoffe weiterhin auf einen dauerhaften Verbleib beim FC Barcelona, wo er seine sportliche Zukunft sieht. "Ich möchte bei Barca bleiben. Das ist mein oberstes Ziel, aber nicht der Grund, warum ich hart trainiere und alles gebe. Das Ziel ist es, zu gewinnen. Barca ist ein großer, fantastischer Verein, der darauf ausgelegt ist, Titel zu gewinnen. Ich habe mich sehr gut in den Verein und in die Stadt eingelebt. Von dem Moment an, als ich hier ankam, habe ich mich sehr willkommen gefühlt", erklärte Rashford Ende des vergangenen Jahres.