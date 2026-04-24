Kassiert Vincent Kompany ordentlich ab? Fette Prämie für Trainer des FC Bayern München enthüllt

Laut Sport Bild ist in Kompanys Vertrag nämlich eine hohe Prämie für den Triumph in der Königsklasse festgelegt. Eine Million Euro soll der Belgier einstreichen, falls er mit dem FCB Ende Mai den Henkelpott in die Höhe stemmt.

Nach dem spektakulären Viertelfinale gegen Real Madrid wartet auf Kompany und Co. im Halbfinale zunächst Paris Saint-Germain. Das Duell der beiden aktuell wohl besten Mannschaften der Welt wird mit Spannung erwartet, das Hinspiel steigt kommenden Dienstag in Paris. Acht Tage später ist Titelverteidiger PSG dann zum Rückspiel in München zu Gast.