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Daniel Buse

Karl-Heinz Rummenigge feiert einen Transfer des FC Bayern: "Wichtiger Coup in der Geschichte des Klubs"

Bundesliga
Bayern München
H. Kane

Der ehemalige Klubchef und heutige Aufsichtsrat ist froh, dass sein Klub vor drei Jahren viel Geld für Harry Kane in die Hand nahm.

Bayern Münchens ehemaliger Vorstandsvorsitzender Karl-Heinz Rummenigge hat von Harry Kane geschwärmt.

  • "Harry Kane zu Bayern München zu holen, war ein wichtiger Coup in der Geschichte des Klubs", sagte er t-online.de. Die Münchner hatten den englischen Nationalstürmer im Sommer 2023 für rund 100 Millionen Euro Ablöse von Tottenham Hotspur verpflichtet.

    Aktuell bemühen sich die Bayern darum, mit Kane, der noch bis 2027 Vertrag hat, vorzeitig zu verlängern. "Es ist ja bekannt, dass er eine Ausstiegsklausel hatte. Die hat er nicht gezogen und damit signalisiert, dass er auf jeden Fall in München bleibt. Und jetzt werden die zuständigen Verantwortlichen im operativen Bereich – so ist das besprochen – irgendwann nach der Saison Gespräche mit ihm führen. Mit dem klaren Ziel, seinen Vertrag zu verlängern", berichtete Rummenigge.

    Vor dem Abflug zum Halbfinalhinspiel in der Champions League nach Paris konkretisierte Sportvorstand Max Eberl am Montag, dass "noch vor der WM" Gespräche geführt werden sollen.

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    Karl-Heinz Rummenigge lobt Harry Kanes Entwicklung

    Kane kommt in der laufenden Saison in 45 Pflichtspielen auf überragende 53 Tore und sechs Vorlagen für die Münchner, nachdem er schon in den Vorjahren Topquoten für den FCB abgeliefert hatte.

    "Bei Harry hat unter Vincent Kompany noch mal eine Transformation stattgefunden. Er war ja schon immer ein toller Stürmer, der viele Tore geschossen hat. Jetzt ist er aber ein spielender Stürmer, der sich ins Mittelfeld zurückfallen lässt und von da aus mit seinen wunderbaren langen Pässen Michael Olise und Luis Diaz ins Spiel bringt", lobte Rummenigge den 32 Jahre alten Stürmer.

  • Die Rekordtransfers des FC Bayern

    SpielerPositionVerpflichtet vonJahrAblöse
    Harry KaneAngriffTottenham Hotspur202395 Millionen Euro
    Lucas HernandezAbwehrAtletico Madrid201980 Millionen Euro
    Luis DiazAngriffFC Liverpool202570 Millionen Euro
    Matthijs de LigtAbwehrJuventus202267 Millionen Euro
    Michael OliseAngriffCrystal Palace202453 Millionen Euro
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