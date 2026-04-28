Bayern Münchens ehemaliger Vorstandsvorsitzender Karl-Heinz Rummenigge hat von Harry Kane geschwärmt.
Karl-Heinz Rummenigge feiert einen Transfer des FC Bayern: "Wichtiger Coup in der Geschichte des Klubs"
"Harry Kane zu Bayern München zu holen, war ein wichtiger Coup in der Geschichte des Klubs", sagte er t-online.de. Die Münchner hatten den englischen Nationalstürmer im Sommer 2023 für rund 100 Millionen Euro Ablöse von Tottenham Hotspur verpflichtet.
Aktuell bemühen sich die Bayern darum, mit Kane, der noch bis 2027 Vertrag hat, vorzeitig zu verlängern. "Es ist ja bekannt, dass er eine Ausstiegsklausel hatte. Die hat er nicht gezogen und damit signalisiert, dass er auf jeden Fall in München bleibt. Und jetzt werden die zuständigen Verantwortlichen im operativen Bereich – so ist das besprochen – irgendwann nach der Saison Gespräche mit ihm führen. Mit dem klaren Ziel, seinen Vertrag zu verlängern", berichtete Rummenigge.
Vor dem Abflug zum Halbfinalhinspiel in der Champions League nach Paris konkretisierte Sportvorstand Max Eberl am Montag, dass "noch vor der WM" Gespräche geführt werden sollen.
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Karl-Heinz Rummenigge lobt Harry Kanes Entwicklung
Kane kommt in der laufenden Saison in 45 Pflichtspielen auf überragende 53 Tore und sechs Vorlagen für die Münchner, nachdem er schon in den Vorjahren Topquoten für den FCB abgeliefert hatte.
"Bei Harry hat unter Vincent Kompany noch mal eine Transformation stattgefunden. Er war ja schon immer ein toller Stürmer, der viele Tore geschossen hat. Jetzt ist er aber ein spielender Stürmer, der sich ins Mittelfeld zurückfallen lässt und von da aus mit seinen wunderbaren langen Pässen Michael Olise und Luis Diaz ins Spiel bringt", lobte Rummenigge den 32 Jahre alten Stürmer.
Die Rekordtransfers des FC Bayern
Spieler Position Verpflichtet von Jahr Ablöse Harry Kane Angriff Tottenham Hotspur 2023 95 Millionen Euro Lucas Hernandez Abwehr Atletico Madrid 2019 80 Millionen Euro Luis Diaz Angriff FC Liverpool 2025 70 Millionen Euro Matthijs de Ligt Abwehr Juventus 2022 67 Millionen Euro Michael Olise Angriff Crystal Palace 2024 53 Millionen Euro