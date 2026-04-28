Karl-Heinz Rummenigge feiert einen Transfer des FC Bayern: "Wichtiger Coup in der Geschichte des Klubs"

"Harry Kane zu Bayern München zu holen, war ein wichtiger Coup in der Geschichte des Klubs", sagte er t-online.de. Die Münchner hatten den englischen Nationalstürmer im Sommer 2023 für rund 100 Millionen Euro Ablöse von Tottenham Hotspur verpflichtet.

Aktuell bemühen sich die Bayern darum, mit Kane, der noch bis 2027 Vertrag hat, vorzeitig zu verlängern. "Es ist ja bekannt, dass er eine Ausstiegsklausel hatte. Die hat er nicht gezogen und damit signalisiert, dass er auf jeden Fall in München bleibt. Und jetzt werden die zuständigen Verantwortlichen im operativen Bereich – so ist das besprochen – irgendwann nach der Saison Gespräche mit ihm führen. Mit dem klaren Ziel, seinen Vertrag zu verlängern", berichtete Rummenigge.

Vor dem Abflug zum Halbfinalhinspiel in der Champions League nach Paris konkretisierte Sportvorstand Max Eberl am Montag, dass "noch vor der WM" Gespräche geführt werden sollen.