Kapitän geht von Bord: RB Leipzig holt offenbar Schlüsselspieler eines Bundesliga-Konkurrenten für mehr als 20 Millionen Euro

Dem kicker zufolge war RB wohl der einzige Klub mit konkretem Interesse an Reitz. Das Team von Trainer Ole Werner hat auf der Position im zentralen defensiven Mittelfeld Bedarf, da der österreichische Nationalspieler Xaver Schlager angekündigt hat, dass er seinen auslaufenden Vertrag nicht verlängern und die Sachsen nach der Saison ablösefrei verlassen wird. Vom Profil her sind sich die lauf- und zweikampfstarken Reitz und Schlager sehr ähnlich.

Die Gladbacher erhalten den Sockelbetrag der Ablöse dem Bericht zufolge als Einmalzahlung und nicht in Raten, was ihnen für den geplanten Umbau der Mannschaft, die nun auch einen Reitz-Nachfolger benötigt, im kommenden Sommer den nötigen Spielraum verschafft.

Für Reitz ist es der erste fixe Wechsel im Profi-Geschäft. Der 23-Jährige kam schon 2009 zur Borussia und war in seiner Zeit am Niederrhein nur zweimal an den belgischen Klub VV St. Truiden ausgeliehen (Saison 2021/22 und Rückrunde Saison 2022/23).