"Kann verstehen, dass man bei Real spielen möchte": Ex-Bayern-Star kann angeblichen Transferwunsch von Michael Olise nachvollziehen
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Lothar Matthäus kann den angeblichen Wunsch von Bayern Münchens Michael Olise, in Zukunft einmal das Trikot von Real Madrid zu tragen, durchaus nachvollziehen.
"Natürlich will jeder irgendwann mal für Real Madrid spielen. Ich kann verstehen, dass man mal bei Real spielen möchte", erklärte der deutsche Rekordnationalspieler der Bild.
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Lothar Matthäus: "Glaube nicht, dass Real eine Chance hat"
Gleichwohl geht Matthäus nicht davon aus, dass es zeitnah zu einem Transfer in die spanische Hauptstadt kommen wird. "Ich glaube nicht, dass Real Madrid da eine Chance hat." Grund dafür sei vor allem die besondere Wertschätzung, die man beim deutschen Rekordmeister für den Franzosen empfinde. "Die Möglichkeit, dass Olise im nächsten Jahr bei Madrid spielt, schätze ich eigentlich auf null", so der 65-Jährige.
Auch FCB-Patron Uli Hoeneß, dessen Wort im Klub noch immer viel Gewicht habe, könne eine Rolle spielen. "Gerade Uli Hoeneß ist ja jemand, der dann im Endeffekt schon ein starkes Wort hat. Wenn Uli sagt, der Spieler bleibt - egal, wer anruft, wer ein Angebot schickt - dann bleibt dieser Spieler."
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FC Bayern möchte gerne mit Michael Olise verlängern
Zuletzt hatte die französische L'Equipe berichtet, dass Olise während der noch laufenden WM seinen Mitspielern in der Nationalmannschaft seinen Wechselwunsch zu den Königlichen gebeichtet habe.
Sky wiederum widersprach am Donnerstag und erklärte, dass der Linksfuß keinen Abschied vom Rekordmeister plane. Diese Information sei auch von dessen Berater an die Bayern-Verantwortlichen kommuniziert worden. Wortwörtlich soll der Agent gesagt haben: "Macht Euch keine Sorgen, wir bleiben."
Olise steht bei den Bayern noch bis 2029 unter Vertrag. Klares Ziel der FCB-Bosse sei es laut Sky weiterhin, das Arbeitspapier vorzeitig zu verlängern. Sein Gehalt soll dabei deutlich angehoben werden und er soll neben Jamal Musiala und Harry Kane zu einem der Top-Verdiener aufsteigen.
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Häufig gestellte Fragen
Der FC Bayern München wurde am 27. Februar 1900 im Schwabinger Café Gisela gegründet. Gründungsmitglieder waren elf junge Männer, angeführt vom späteren ersten Präsidenten Franz John. Die Gründung bedeutete die Abspaltung vom MTV München.
An der FC Bayern München AG, die sich insbesondere um die Fußballabteilung kümmert, hält der eigetragene Verein (eV) des FC Bayern München, also die rund 400.000 Mitglieder, mit 75 Prozent den Hauptanteil. Die restlichen 25 Prozent halten die Adidas AG, die Allianz SE und die Audi AG zu gleichen Anteilen (je 8,33 Prozent).
Das Stadion des FC Bayern München befindet sich im Norden der bayerischen Landeshauptstadt (Schwabing-Freimann) und trägt den Namen Allianz Arena.
Das Stadion des FC Bayern München, die Allianz Arena, bietet bei nationalen Spielen 75.024 Plätze, bei internationalen Ansetzungen 70.000.
Der FC Bayern München hat in seiner langen Historie eine Vielzahl von nationalen und internationalen Titeln gewonnen. Darunter zählen:
- 33-mal deutscher Meister (22/23, 21/22, 20/21, 19/20, 18/19, 17/18, 16/17, 15/16, 14/15, 13/14, 12/13, 09/10, 07/08, 05/06, 04/05, 02/03, 00/01, 99/00, 98/99, 96/97, 93/94, 89/90, 88/89, 86/87, 85/86, 84/85, 80/81, 79/80, 73/74, 72/73, 71/72, 68/69, 31/32)
- 20-mal DFB-Pokal Sieger (19/20, 18/19, 15/16, 13/14, 12/13 , 09/10, 07/08, 05/06, 04/05, 02/03, 99/00, 97/98, 85/86, 83/84, 81/82, 70/71, 68/69, 66/67, 65/66, 56/57)
- 3-mal Champions League Sieger (19/20, 12/13, 00/01)
- 3-mal Europapokal der Landesmeister Sieger (75/76, 74/75, 73/74)
- 2-mal FIFA Klub-WM Sieger (20/21, 13/14)
- 2-mal Weltpokal Sieger (2001 , 1976)
- 2-mal UEFA Supercup Sieger (20/21, 13/14)
- 1-mal UEFA Cup Sieger (95/96)
- 1-mal Europapokal der Pokalsieger Sieger (66/67)
- 10-mal deutscher Superpokalsieger (22/23, 21/22, 20/21, 18/19, 17/18, 16/17, 12/13, 10/11, 90/91, 87/88)
- 6-mal deutscher Ligapokalsieger (07/08, 04/05, 00/01, 99/00, 98/99, 97/98)
- 1-mal süddeutscher Pokalsieger (56/57)
Der FC Bayern München hat 33-mal die deutsche Meisterschaft gewonnen.
Aktuell hält Thomas Müller den Rekord für die meisten Einsätze für den FC Bayern München. Müller absolvierte bislang 746 Pflichtspiele für den FCB.
Die meisten Tore für den FC Bayern München hat Gerd Müller geschossen. Die mittlerweile verstorbene Vereinslegende traf 570-mal im Dress des deutschen Rekordmeisters. Dafür brauchte er 613 Spiele.
Für den FC Bayern München spielten eine Vielzahl an legendären Fußballern. Folgende Spieler trugen allesamt das Trikot des FCB:
Oliver Kahn, Sepp Maier, Manuel Neuer, Franz Beckenbauer, Paul Breitner, Klaus Augenthaler, Philipp Lahm, David Alaba, Bixente Lizarazu, Lúcio, Georg "Katsche" Schwarzenbeck, Stefan Effenberg, Michael Ballack, Bastian Schweinsteiger, Lothar Matthäus, Franz "Bulle" Roth, Joshua Kimmich, Xabi Alonso, Franck Ribéry, Arjen Robben, Jamal Musiala, Mehmet Scholl, Uli Hoeneß, Gerd Müller, Karl-Heinz Rummenigge, Giovane Élber, Robert Lewandowski, Thomas Müller und Claudio Pizarro.
Beim FC Bayern München standen in der Geschichte viele berühmte und erfolgreiche Trainer an der Seitenlinie. Dazu gehören:
Zlatko "Tschik" Cajkovski, Udo Lattek, Dettmar Cramer, Jupp Heynckes, Erich Ribbeck, Franz Beckenbauer, Giovanni Trapattoni, Otto Rehhagel, Ottmar Hitzfeld, Felix Magath, Jürgen Klinsmann, Louis van Gaal, Pep Guardiola, Carlo Ancelotti, Hansi Flick und Thomas Tuchel.
Der Spitzname des FC Bayern München nimmt Bezug auf die Vereinsfarben. So werden die Spieler des deutschen Rekordmeisters meist nur "die Roten" genannt.
Darüber hinaus ist auch der Begriff "FC Hollywood" gebräuchlich, welchen der ehemalige Trainer Giovanni Trapattoni prägte. Der Spitzname bezieht sich auf eine turbulente Zeit des Vereins während der 90er-Jahre, als es zwischen einigen hochrangigen Spielern und Funktionären des Klubs zu Auseinandersetzungen kam - ähnlich wie in einer täglichen Seifenoper.