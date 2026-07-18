Gleichwohl geht Matthäus nicht davon aus, dass es zeitnah zu einem Transfer in die spanische Hauptstadt kommen wird. "Ich glaube nicht, dass Real Madrid da eine Chance hat." Grund dafür sei vor allem die besondere Wertschätzung, die man beim deutschen Rekordmeister für den Franzosen empfinde. "Die Möglichkeit, dass Olise im nächsten Jahr bei Madrid spielt, schätze ich eigentlich auf null", so der 65-Jährige.

Auch FCB-Patron Uli Hoeneß, dessen Wort im Klub noch immer viel Gewicht habe, könne eine Rolle spielen. "Gerade Uli Hoeneß ist ja jemand, der dann im Endeffekt schon ein starkes Wort hat. Wenn Uli sagt, der Spieler bleibt - egal, wer anruft, wer ein Angebot schickt - dann bleibt dieser Spieler."