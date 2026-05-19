"Kann Urlaub buchen": Toni Kroos liegt bei der Nicht-Nominierung eines DFB-Spielers für die WM wohl goldrichtig

Dort heißt es, dass Bundestrainer Julian Nagelsmann den zentralen Mittelfeldspieler angerufen und ihn davon unterrichtet habe, dass er nicht im Aufgebot für die Endrunde in den USA, Kanada und Mexiko steht.

Dagegen habe es Borussia Dortmunds Felix Nmecha, der ebenfalls im Zentrum zuhause ist, in den nach Informationen der Bild in den Kader geschafft. Sky meldet zudem, dass mit Angelo Stiller vom VfB Stuttgart ein weiterer Mann für die Andrich-Position mit über den großen Teich reisen werde.

Andrich galt als Wackelkandidat für den Kader, den Nagelsmann am Donnerstag im Rahmen einer Pressekonferenz offiziell verkünden wird. Der 31-Jährige hatte sich zuletzt noch kämpferisch gegeben und unter anderem nach dem 0:2 im DFB-Pokalhalbfinale gegen den FC Bayern vor knapp vier Wochen erklärt: "Ich habe noch keinen Urlaub gebucht, die Hoffnung stirbt zuletzt. Ich will dabei sein und ich habe etwas, was einer Gruppe sehr guttut."