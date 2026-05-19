Bayer Leverkusens Kapitän Robert Andrich wird nicht Teil des deutschen Kaders für die Weltmeisterschaft 2026 sein. Das berichten RTL/ntv und sport.de.
"Kann Urlaub buchen": Toni Kroos liegt bei der Nicht-Nominierung eines DFB-Spielers für die WM wohl goldrichtig
Dort heißt es, dass Bundestrainer Julian Nagelsmann den zentralen Mittelfeldspieler angerufen und ihn davon unterrichtet habe, dass er nicht im Aufgebot für die Endrunde in den USA, Kanada und Mexiko steht.
Dagegen habe es Borussia Dortmunds Felix Nmecha, der ebenfalls im Zentrum zuhause ist, in den nach Informationen der Bild in den Kader geschafft. Sky meldet zudem, dass mit Angelo Stiller vom VfB Stuttgart ein weiterer Mann für die Andrich-Position mit über den großen Teich reisen werde.
Andrich galt als Wackelkandidat für den Kader, den Nagelsmann am Donnerstag im Rahmen einer Pressekonferenz offiziell verkünden wird. Der 31-Jährige hatte sich zuletzt noch kämpferisch gegeben und unter anderem nach dem 0:2 im DFB-Pokalhalbfinale gegen den FC Bayern vor knapp vier Wochen erklärt: "Ich habe noch keinen Urlaub gebucht, die Hoffnung stirbt zuletzt. Ich will dabei sein und ich habe etwas, was einer Gruppe sehr guttut."
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Robert Andrichs WM-Aus für Toni Kroos nicht überraschend
Allerdings gehörte Andrich zuletzt bereits nicht zu Nagelsmanns Kader. Sein letztes Länderspiel datiert vom Oktober 2025, damals kam er zu einem Kurzeinsatz während der WM-Qualifikation.
Von seinem ehemaligen DFB-Kameraden Toni Kroos gab es daher auch eine Frotzelei. Der Ex-Real-Star mutmaßte in seinem Podcast 'Einfach mal Luppen' nach einem Telefonat mit Andrich: "Ich glaube, in Robs Fall: Rob kann Urlaub buchen."
Kroos und Andrich bestritten unter anderem die Heim-Europameisterschaft 2024 gemeinsam im DFB-Dress und waren im Mittelfeld als Duo gesetzt. "Da gibt es ja ein paar Kandidaten, die auf der Kippe stehen", führte Kroos aus: "Das sind die Tage jetzt, da guckst du ab und zu mal aufs Telefon. Hat er jetzt angerufen? Ruft er jetzt an?" Gemeint war Bundestrainer Nagelsmann und dieser soll nun eben bei Andrich per Telefon für Klarheit gesorgt haben.
Überraschend käme Andrichs WM-Aus für Kroos also nicht: "Ich würde mich mega für ihn freuen, wenn er doch dabei wäre. Aber ich weiß nicht wie die Anzeichen sind. Wenn du die letzten ein, zwei Male nicht dabei warst, ist es schon schwieriger."
Andrich debütierte im Herbst 2023 für die deutsche Nationalmannschaft und bringt es auf 19 Einsätze.
Für Bayer sammelte er in dieser durchwachsenen Bundesligasaison fünf Scorerpunkte (drei Tore, zwei Vorlagen) in 46 Pflichtspielen.