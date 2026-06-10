"Kann ich mit absoluter Sicherheit sagen": Insider packt über angebliches Interesse von Real Madrid an Bayern-Superstar Michael Olise aus

"Ich kann mit absoluter Sicherheit sagen, dass Florentino Perez die Absicht hatte, sich um Michael Olise zu bemühen. Das wurde auch von Vertretern von Real Madrid bestätigt", erklärte Romano auf seinem YouTube-Kanal.

Letztlich hätte erst die entschlossene Absage des FC Bayern, unter anderem schob FCB-Präsident Herbert Hainer den Avancen umgehend einen Riegel vor, den frisch wiedergewählten Präsidenten der Blancos davon abgehalten, seine Bemühungen für Olise weiter zu intensivieren und ein schriftliches Angebot vorzubereiten.

Der Franzose steht an der Säbener Straße noch bis 2029 unter Vertrag und gilt aufgrund seiner starken Leistungen in den vergangenen zwei Saisons als unverkäuflich. Alleine in der zurückliegenden Spielzeit steuerte er 53 Torbeteiligungen (22 Tore, 31 Assists) in 52 Pflichtspielen bei und hatte damit großen Anteil am Gewinn des Doubles.

"Der FC Bayern hat sowohl hinter verschlossenen Türen als auch öffentlich die Tür komplett zugeschlagen und wollte keinerlei Verhandlungen aufnehmen", so Romano weiter. Deshalb hätten ich die Königlichen letztlich nach Alternativen umgesehen und seien auf Stürmer Julian Alvarez von Stadtrivale Atletico Madrid gekommen.