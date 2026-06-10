Nach Informationen von Transferexperte Fabrizio Romano war die von Perez versprochene Offerte auf jeden Fall für den Offensivspieler des deutschen Rekordmeisters angedacht.
"Kann ich mit absoluter Sicherheit sagen": Insider packt über angebliches Interesse von Real Madrid an Bayern-Superstar Michael Olise aus
"Ich kann mit absoluter Sicherheit sagen, dass Florentino Perez die Absicht hatte, sich um Michael Olise zu bemühen. Das wurde auch von Vertretern von Real Madrid bestätigt", erklärte Romano auf seinem YouTube-Kanal.
Letztlich hätte erst die entschlossene Absage des FC Bayern, unter anderem schob FCB-Präsident Herbert Hainer den Avancen umgehend einen Riegel vor, den frisch wiedergewählten Präsidenten der Blancos davon abgehalten, seine Bemühungen für Olise weiter zu intensivieren und ein schriftliches Angebot vorzubereiten.
Der Franzose steht an der Säbener Straße noch bis 2029 unter Vertrag und gilt aufgrund seiner starken Leistungen in den vergangenen zwei Saisons als unverkäuflich. Alleine in der zurückliegenden Spielzeit steuerte er 53 Torbeteiligungen (22 Tore, 31 Assists) in 52 Pflichtspielen bei und hatte damit großen Anteil am Gewinn des Doubles.
"Der FC Bayern hat sowohl hinter verschlossenen Türen als auch öffentlich die Tür komplett zugeschlagen und wollte keinerlei Verhandlungen aufnehmen", so Romano weiter. Deshalb hätten ich die Königlichen letztlich nach Alternativen umgesehen und seien auf Stürmer Julian Alvarez von Stadtrivale Atletico Madrid gekommen.
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Real Madrid gibt 150-Millionen-Euro-Angebot für Julian Alvarez ab
Am gestrigen Dienstag hatte Real dann offiziell bekannt gegeben, ein 150 Millionen Euro schweres Angebot für den Argentinier abgegeben zu haben, die Colchoneros lehnten dieses allerdings mit Verweis auf die Ausstiegsklausel des 26-Jährigen ab.
Jene festgeschriebene Ablöse im Alvarez-Vertrag beträgt 500 Millionen Euro, wobei ein Transfer in dieser Größenordnung für Real illusorisch ist. In Spanien müssen Spieler in ihren Verträgen eine fixe Ablösesumme haben, die meist in astronomischen Höhen liegt, um Interessenten abzuschrecken.
Dass es nicht zu einem zweiten verbesserten Real-Angebot für Alvarez kommt, ist nach der ersten Abfuhr nicht gesagt. Alvarez gilt auch beim FC Barcelona angeblich als Transfer-Kandidat, wobei der Argentinier die Katalanen im direkten Vergleich mit Real bevorzugen soll.
Häufig gestellte Fragen
Er wird vor allem als Rechtsaußen eingesetzt – und das klassisch als inverser Flügelspieler, weil er als Linksfuß von rechts nach innen ziehen kann. Je nach System spielt er aber auch im offensiven Mittelfeld.
Michael Olise hat am 12. Dezember 2001 in Hammersmith, London, das Licht der Welt erblickt – und das genauer gesagt im Stadtteil White City.
Nach der Nummer 7 bei Crystal Palace trägt er beim FC Bayern die 17.
Dazu spalten sich die Angaben, aber überwiegend liegen sie bei 1,84 Meter.
Michael Olise wiegt 68 Kilogramm.
Laut Angaben des FC Bayern trägt er die Schuhgröße 44.
Er ist Linksfuß – ein entscheidender Baustein seines Spielerprofils, vor allem in seiner Rolle als inverser Winger.
Er hat in der Akademie des FC Chelsea bekommen, ist später zu Manchester City gewechselt und hat anschließend über die Reading-Academy den Weg in den Profifußball gefunden.
Michael Olise lebt in der Region München, ein genauer Wohnort ist nicht öffentlich bekannt.
Michael Olise fährt – wie mehrere Bayern-Profis – einen Audi RS e-tron GT performance, das offizielle Spielermodell aus der Audi-Partnerschaft.
Öffentlich gibt es keine Hinweise auf fließende Deutschkenntnisse.
Dazu ist nichts bekannt.
Auch hier völlige Abschottung: Sein Beziehungsstatus ist nicht öffentlich, und Michael Olise äußert sich dazu nie.
Beim FC Bayern verdient er 13,5 Millionen Euro pro Jahr plus Boni – sein Nettovermögen dürfte klar im zweistelligen Millionenbereich liegen.
Er hat bereits mehrere Titel gesammelt – davon zwei mit dem FC Bayern, mit dem sich Michael Olise 2025 zum deutscher Meister sowie zum DFL-Supercup-Sieger gekrönt hat.
Er ist 2025 erstmals nominiert gewesen und hat dort Platz 30 belegt.
Er wurde ebenso wenig zum FIFA-Weltfußballer gewählt.
Sein Name selbst – und manchmal die Diskussion über seine Aussprache – steht stärker im Fokus als ein klassischer Spitzname