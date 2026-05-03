"Kann es nicht nachvollziehen": Scharfe Kritik an Transfer-Entscheidung des FC Bayern München

Basler könne es nicht nachvollziehen, dass schon im Hinspiel gegen die Franzosen Goretzkas Mitspieler Aleksandar Pavlovic den Vorzug auf der Doppel-Sechs bekommen habe. Goretzka sei für ihn nämlich "der Stabilere" und deshalb im Rückspiel für die Startelf gesetzt. Es sei darüber hinaus "ein Unding", dass die Münchner den Mittelfeldspieler ablösefrei ziehen lassen würden, anstatt seinen auslaufenden Vertrag zu verlängern: "Ich finde das unverständlich. Er hat alle Voraussetzungen, sowohl defensiv als auch offensiv. Deshalb kann ich es nicht nachvollziehen, dass man ihn gehen lässt", schimpfte der 57-Jährige über seinen Ex-Klub.

Dabei war Baslers Meinung über Goretzka nicht immer so positiv. 2018 hatte er in einer 'Doppelpass'-Sendung noch große Vorbehalte gegenüber dessen Wechsel vom FC Schalke 04 zu den Bayern geäußert und Zweifel aufkommen lassen, ob sich der heutige Nationalspieler an der Säbener Straße überhaupt durchsetzen würde. An eine entsprechende Wette mit Trainer-Legende Peter Neururer erinnert Goretzka jüngst in einem Interview mit dem Vereinsmagazin 51.

Basler dazu: "Ich kann mich daran nicht mehr erinnern, aber ich darf ja auch einmal falsch liegen in zehn Jahren. Ich habe diese Aussage damals so getroffen und geglaubt, dass der Schritt von Schalke zu Bayern erst einmal zu groß ist. Es ist ja super, dass er sich letztlich so entwickelt hat." Mittlerweile habe sich seine Meinung geändert, weshalb er sich am Ende sogar noch zu einer direkten Entschuldigung an Goretzka durchringen konnte.