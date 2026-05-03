"Mit tut es leid, dass er beim FC Bayern nicht bleibt. Es tut mir weh, dass er weg muss. Ich finde das richtig schade", meinte Basler im 'Doppelpass' bei Sport1. Nach Ansicht des 57-Jährigen wäre Goretzka nach wie vor eine sportliche Bereicherung für den deutschen Rekordmeister, weshalb er Trainer Vincent Kompany nahelegte, den 31-Jährigen beim anstehenden Spiel gegen Paris-Saint-Germain von Beginn an auflaufen zu lassen.
"Kann es nicht nachvollziehen": Scharfe Kritik an Transfer-Entscheidung des FC Bayern München
Basler könne es nicht nachvollziehen, dass schon im Hinspiel gegen die Franzosen Goretzkas Mitspieler Aleksandar Pavlovic den Vorzug auf der Doppel-Sechs bekommen habe. Goretzka sei für ihn nämlich "der Stabilere" und deshalb im Rückspiel für die Startelf gesetzt. Es sei darüber hinaus "ein Unding", dass die Münchner den Mittelfeldspieler ablösefrei ziehen lassen würden, anstatt seinen auslaufenden Vertrag zu verlängern: "Ich finde das unverständlich. Er hat alle Voraussetzungen, sowohl defensiv als auch offensiv. Deshalb kann ich es nicht nachvollziehen, dass man ihn gehen lässt", schimpfte der 57-Jährige über seinen Ex-Klub.
Dabei war Baslers Meinung über Goretzka nicht immer so positiv. 2018 hatte er in einer 'Doppelpass'-Sendung noch große Vorbehalte gegenüber dessen Wechsel vom FC Schalke 04 zu den Bayern geäußert und Zweifel aufkommen lassen, ob sich der heutige Nationalspieler an der Säbener Straße überhaupt durchsetzen würde. An eine entsprechende Wette mit Trainer-Legende Peter Neururer erinnert Goretzka jüngst in einem Interview mit dem Vereinsmagazin 51.
Basler dazu: "Ich kann mich daran nicht mehr erinnern, aber ich darf ja auch einmal falsch liegen in zehn Jahren. Ich habe diese Aussage damals so getroffen und geglaubt, dass der Schritt von Schalke zu Bayern erst einmal zu groß ist. Es ist ja super, dass er sich letztlich so entwickelt hat." Mittlerweile habe sich seine Meinung geändert, weshalb er sich am Ende sogar noch zu einer direkten Entschuldigung an Goretzka durchringen konnte.
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Kimmich bedauert Abschied von Teamkollege Goretzka
Neben Basler blickte auch Goretzkas langjähriger Teamkollege Joshua Kimmich mit einem weinenden Auge auf den immer näher kommenden Abschied. "Man merkt natürlich, dass es ihm auch bewusst wird, dass die Zeit zu Ende geht. Es ist für alle - auch für mich - sehr emotional. Wir haben lange zusammengespielt. Das ist schon eine lange Zeit, wenn du als Profi eine Karriere von zehn bis 15 Jahren hast und acht Jahre bei Bayern München bist. Das ist schon intensiv", erklärte Kimmich nach dem 3:3 (1:2)-Unentschieden gegen den 1. FC Heidenheim, bei dem Goretzka mit zwei Treffern überragte.
Auch Sportvorstand Max Eberl lobte: "Leon? Super. Als wir ihm vor eindreiviertel Jahren gesagt haben, es wird schwer, hat er die Saison sehr gut gespielt. Im vergangenen Sommer, als wir gesagt haben, es kann schwer werden, hat er sich zurück gekämpft." Und auch im Winter, als der FC Bayern ihm mitteilte, seinen auslaufenden Vertrag nicht mehr zu verlängern, habe sich Goretzka entschieden, in München zu bleiben. "Er hat ein gutes Näschen gehabt", so Eberl.
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Goretzkas Vertrag beim FC Bayern läuft am Saisonende aus
Die Bayern hatten Ende Januar bekannt gegeben, den noch bis Ende Juni 2026 datierten Vertrag mit dem 69-maligen Nationalspieler nicht zu verlängern. Goretzka verlässt den deutschen Rekordmeister damit am Saisonende nach acht gemeinsamen Jahren ablösefrei. Als mögliche neue Arbeitgeber werden die AC Milan und Atletico Madrid gehandelt.
2018 war der 31-Jährige von Schalke 04 an die Säbener Straße gewechselt und absolvierte seitdem wettbewerbsübergreifend 309 Spiele für die Münchner. Unter Kompany war Goretzka in der laufenden Spielzeit hinter Kimmich und Pavlovic oftmals nur die dritte Wahl im zentralen Mittelfeld, dennoch kommt er auf 45 Einsätze, in denen er fünf Tore erzielte und vier weitere Treffer vorbereitete.
Häufig gestellte Fragen
Der FC Bayern München wurde am 27. Februar 1900 im Schwabinger Café Gisela gegründet. Gründungsmitglieder waren elf junge Männer, angeführt vom späteren ersten Präsidenten Franz John. Die Gründung bedeutete die Abspaltung vom MTV München.
An der FC Bayern München AG, die sich insbesondere um die Fußballabteilung kümmert, hält der eigetragene Verein (eV) des FC Bayern München, also die rund 400.000 Mitglieder, mit 75 Prozent den Hauptanteil. Die restlichen 25 Prozent halten die Adidas AG, die Allianz SE und die Audi AG zu gleichen Anteilen (je 8,33 Prozent).
Das Stadion des FC Bayern München befindet sich im Norden der bayerischen Landeshauptstadt (Schwabing-Freimann) und trägt den Namen Allianz Arena.
Das Stadion des FC Bayern München, die Allianz Arena, bietet bei nationalen Spielen 75.024 Plätze, bei internationalen Ansetzungen 70.000.
Der FC Bayern München hat in seiner langen Historie eine Vielzahl von nationalen und internationalen Titeln gewonnen. Darunter zählen:
- 33-mal deutscher Meister (22/23, 21/22, 20/21, 19/20, 18/19, 17/18, 16/17, 15/16, 14/15, 13/14, 12/13, 09/10, 07/08, 05/06, 04/05, 02/03, 00/01, 99/00, 98/99, 96/97, 93/94, 89/90, 88/89, 86/87, 85/86, 84/85, 80/81, 79/80, 73/74, 72/73, 71/72, 68/69, 31/32)
- 20-mal DFB-Pokal Sieger (19/20, 18/19, 15/16, 13/14, 12/13 , 09/10, 07/08, 05/06, 04/05, 02/03, 99/00, 97/98, 85/86, 83/84, 81/82, 70/71, 68/69, 66/67, 65/66, 56/57)
- 3-mal Champions League Sieger (19/20, 12/13, 00/01)
- 3-mal Europapokal der Landesmeister Sieger (75/76, 74/75, 73/74)
- 2-mal FIFA Klub-WM Sieger (20/21, 13/14)
- 2-mal Weltpokal Sieger (2001 , 1976)
- 2-mal UEFA Supercup Sieger (20/21, 13/14)
- 1-mal UEFA Cup Sieger (95/96)
- 1-mal Europapokal der Pokalsieger Sieger (66/67)
- 10-mal deutscher Superpokalsieger (22/23, 21/22, 20/21, 18/19, 17/18, 16/17, 12/13, 10/11, 90/91, 87/88)
- 6-mal deutscher Ligapokalsieger (07/08, 04/05, 00/01, 99/00, 98/99, 97/98)
- 1-mal süddeutscher Pokalsieger (56/57)
Der FC Bayern München hat 33-mal die deutsche Meisterschaft gewonnen.
Aktuell hält Thomas Müller den Rekord für die meisten Einsätze für den FC Bayern München. Müller absolvierte bislang 746 Pflichtspiele für den FCB.
Die meisten Tore für den FC Bayern München hat Gerd Müller geschossen. Die mittlerweile verstorbene Vereinslegende traf 570-mal im Dress des deutschen Rekordmeisters. Dafür brauchte er 613 Spiele.
Für den FC Bayern München spielten eine Vielzahl an legendären Fußballern. Folgende Spieler trugen allesamt das Trikot des FCB:
Oliver Kahn, Sepp Maier, Manuel Neuer, Franz Beckenbauer, Paul Breitner, Klaus Augenthaler, Philipp Lahm, David Alaba, Bixente Lizarazu, Lúcio, Georg "Katsche" Schwarzenbeck, Stefan Effenberg, Michael Ballack, Bastian Schweinsteiger, Lothar Matthäus, Franz "Bulle" Roth, Joshua Kimmich, Xabi Alonso, Franck Ribéry, Arjen Robben, Jamal Musiala, Mehmet Scholl, Uli Hoeneß, Gerd Müller, Karl-Heinz Rummenigge, Giovane Élber, Robert Lewandowski, Thomas Müller und Claudio Pizarro.
Beim FC Bayern München standen in der Geschichte viele berühmte und erfolgreiche Trainer an der Seitenlinie. Dazu gehören:
Zlatko "Tschik" Cajkovski, Udo Lattek, Dettmar Cramer, Jupp Heynckes, Erich Ribbeck, Franz Beckenbauer, Giovanni Trapattoni, Otto Rehhagel, Ottmar Hitzfeld, Felix Magath, Jürgen Klinsmann, Louis van Gaal, Pep Guardiola, Carlo Ancelotti, Hansi Flick und Thomas Tuchel.
Der Spitzname des FC Bayern München nimmt Bezug auf die Vereinsfarben. So werden die Spieler des deutschen Rekordmeisters meist nur "die Roten" genannt.
Darüber hinaus ist auch der Begriff "FC Hollywood" gebräuchlich, welchen der ehemalige Trainer Giovanni Trapattoni prägte. Der Spitzname bezieht sich auf eine turbulente Zeit des Vereins während der 90er-Jahre, als es zwischen einigen hochrangigen Spielern und Funktionären des Klubs zu Auseinandersetzungen kam - ähnlich wie in einer täglichen Seifenoper.