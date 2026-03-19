Pascal Groß scheint eine ziemlich große Chance zu haben, im WM-Kader der deutschen Nationalmannschaft zu stehen. Dies legen die Äußerungen von DFB-Coach Julian Nagelsmann während der Pressekonferenz vor den anstehenden Länderspielen nahe.
Kann er schon sicher mit der WM-Teilnahme planen? Nagelsmann überrascht mit vielsagenden Aussagen über DFB-Reservist
"Pascal hat der Wechsel zu Brighton gut getan, er spielt dort jedes Spiel", erklärte Nagelsmann zu seiner unerwarteten Entscheidung, den Ex-Spieler von Borussia Dortmund für die kommenden Freundschaftsspiele (Freitag, 27. März, gegen Schweiz und Montag, 30. März gegen Ghana) zu nominieren. "Das Gute ist: Den müssen die Spieler nicht kennenlernen und Fabian Hürzeler hat es auch gesagt: Er macht andere Spieler besser."
Der 34-Jährige wechselte Anfang Januar für knapp drei Millionen Euro vom BVB zu Premier-League-Klub Brighton & Hove Albion und ist unter Trainer Hürzeler absoluter Stammspieler im zentralen Mittelfeld. Für Groß ist das Umfeld beim englischen Verein ein gewohntes - schließlich wechselte er bereits 2017 vom FC Ingolstadt dorthin, ehe er zu Beginn der Saison 2024/25 zu den Borussen ging. Seine regelmäßige Spielzeit könnte jedoch nun entscheidend dafür sein, dass er mit einer WM-Teilnahme planen kann.
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Nagelsmann über Groß und seine Nominierung: "Er kann einfach mit allen Spielern"
"Das ist jetzt kein Freifahrtschein, weil er weiterhin spielen muss", schränkte Nagelsmann ein, betonte aber: "Der macht andere Spieler besser und ist ein verlängerter Arm des Trainers – ob er 0 Minuten spielt oder 90." Nagelsmann nannte Groß bei seinen Ausführungen einen "Magneten", der unter anderem "einen sehr guten Draht zu beispielsweise Deniz Undav oder Antonio Rüdiger" habe.
Die Rolle scheint also klar: Spielt Groß bei Brighton weiterhin so eine große Rolle, dürfte der Mittelfeldstratege, der beim DFB zuletzt außen vor war und am 7. September 2025 beim 3:1-Erfolg über Nordirland das letzte Mal im deutschen Trikot auflief, bei der WM dabei sein - überwiegend, um für eine gute Team-Chemie zu sorgen.
"Er ist einer der Kaderspieler, die nicht zur ersten Elf zählen – und trotzdem eine sehr große Bedeutung haben", ergänzte der Bundestrainer. "Er kann einfach mit allen Spielern und ist sehr selbstlos."
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BVB-Coach Kovac zum Groß-Wechsel und seinen Zielen: "Wollten wir ihm nicht verbauen"
Seine Rückkehr zu seinem Ex-Verein scheint für Groß also der perfekte Schritt in jeder Hinsicht gewesen zu sein. Nach der Verkündung des Wechsels deutete bereits BVB-Trainer Niko Kovac an: "Das tut mir persönlich sehr weh. Ich habe ihn als Mensch und als Spieler sehr geschätzt. Er möchte zur WM, das ist sein erklärtes Ziel. Das wollten wir ihm nicht verbauen."
Der Draht zu Nagelsmann sei bei Groß aber auch in der schwierigeren Zeit bei den Schwarz-Gelben nie abgebrochen, wie er in einem Sky-Interview verraten hat: "Grundsätzlich war der Austausch immer da - auch über die letzten Länderspielmaßnahmen hinweg. Der ist auch nie abgebrochen. Und jeder weiß natürlich, dass es mein großer Traum ist. Das war auch ein großer Grund für meinen Wechsel zurück nach England - in eine Liga, in der ich mich sehr wohlfühle, und auch in eine Mannschaft, in der ich mich sehr wohlfühle. Ich probiere einfach, gut zu performen."
Bei den Testspielen gegen die Schweiz und Ghana dürfte es für Groß trotzdem maximal zu Kurzeinsätzen reichen.
DFB-Team: Der Kader der deutschen Nationalmannschaft
Position
Spieler
Verein
Tor
Oliver Baumann
TSG Hoffenheim
Tor
Alexander Nübel
VfB Stuttgart
Tor
Jonas Urbig
FC Bayern München
Defensive
Waldemar Anton
Borussia Dortmund
Defensive
Nathaniel Brown
Eintracht Frankfurt
Defensive
Pascal Groß
Brighton & Hove Albion
Defensive
Joshua Kimmich
FC Bayern München
Defensive
Aleksandar Pavlovic
FC Bayern München
Defensive
David Raum
RB Leipzig
Defensive
Antonio Rüdiger
Real Madrid
Defensive
Nico Schlotterbeck
Borussia Dortmund
Defensive
Anton Stach
Leeds United
Defensive
Jonathan Tah
FC Bayern München
Defensive
Malick Thiaw
Newcastle United
Defensive
Josha Vagnoman
VfB Stuttgart
Offensive
Leon Goretzka
FC Bayern München
Offensive
Serge Gnabry
FC Bayern München
Offensive
Kai Havertz
FC Arsenal
Offensive
Lennart Karl
FC Bayern München
Offensive
Jamie Leweling
VfB Stuttgart
Offensive
Felix Nmecha
Borussia Dortmund
Offensive
Leroy Sane
Galatasaray Istanbul
Offensive
Kevin Schade
FC Brentford
Offensive
Deniz Undav
VfB Stuttgart
Offensive
Florian Wirtz
FC Liverpool
Offensive
Nick Woltemade
Newcastle United