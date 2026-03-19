Kann er schon sicher mit der WM-Teilnahme planen? Nagelsmann überrascht mit vielsagenden Aussagen über DFB-Reservist

Seine Rückkehr zu seinem Ex-Verein scheint für Groß also der perfekte Schritt in jeder Hinsicht gewesen zu sein. Nach der Verkündung des Wechsels deutete bereits BVB-Trainer Niko Kovac an: "Das tut mir persönlich sehr weh. Ich habe ihn als Mensch und als Spieler sehr geschätzt. Er möchte zur WM, das ist sein erklärtes Ziel. Das wollten wir ihm nicht verbauen."

Der Draht zu Nagelsmann sei bei Groß aber auch in der schwierigeren Zeit bei den Schwarz-Gelben nie abgebrochen, wie er in einem Sky-Interview verraten hat: "Grundsätzlich war der Austausch immer da - auch über die letzten Länderspielmaßnahmen hinweg. Der ist auch nie abgebrochen. Und jeder weiß natürlich, dass es mein großer Traum ist. Das war auch ein großer Grund für meinen Wechsel zurück nach England - in eine Liga, in der ich mich sehr wohlfühle, und auch in eine Mannschaft, in der ich mich sehr wohlfühle. Ich probiere einfach, gut zu performen."

Bei den Testspielen gegen die Schweiz und Ghana dürfte es für Groß trotzdem maximal zu Kurzeinsätzen reichen.