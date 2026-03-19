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Johann Spiegler

Kann er schon sicher mit der WM-Teilnahme planen? Nagelsmann überrascht mit vielsagenden Aussagen über DFB-Reservist

Einige Spieler des deutschen WM-Kaders werden nur auf wenige Einsatzminuten kommen. Deshalb setzt der DFB-Trainer auch auf bestimmte Charaktere und sorgte mit einer Nominierung für eine Überraschung.

Pascal Groß scheint eine ziemlich große Chance zu haben, im WM-Kader der deutschen Nationalmannschaft zu stehen. Dies legen die Äußerungen von DFB-Coach Julian Nagelsmann während der Pressekonferenz vor den anstehenden Länderspielen nahe.

  • "Pascal hat der Wechsel zu Brighton gut getan, er spielt dort jedes Spiel", erklärte Nagelsmann zu seiner unerwarteten Entscheidung, den Ex-Spieler von Borussia Dortmund für die kommenden Freundschaftsspiele (Freitag, 27. März, gegen Schweiz und Montag, 30. März gegen Ghana) zu nominieren. "Das Gute ist: Den müssen die Spieler nicht kennenlernen und Fabian Hürzeler hat es auch gesagt: Er macht andere Spieler besser."

    Der 34-Jährige wechselte Anfang Januar für knapp drei Millionen Euro vom BVB zu Premier-League-Klub Brighton & Hove Albion und ist unter Trainer Hürzeler absoluter Stammspieler im zentralen Mittelfeld. Für Groß ist das Umfeld beim englischen Verein ein gewohntes - schließlich wechselte er bereits 2017 vom FC Ingolstadt dorthin, ehe er zu Beginn der Saison 2024/25 zu den Borussen ging. Seine regelmäßige Spielzeit könnte jedoch nun entscheidend dafür sein, dass er mit einer WM-Teilnahme planen kann.

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    Nagelsmann über Groß und seine Nominierung: "Er kann einfach mit allen Spielern"

    "Das ist jetzt kein Freifahrtschein, weil er weiterhin spielen muss", schränkte Nagelsmann ein, betonte aber: "Der macht andere Spieler besser und ist ein verlängerter Arm des Trainers – ob er 0 Minuten spielt oder 90." Nagelsmann nannte Groß bei seinen Ausführungen einen "Magneten", der unter anderem "einen sehr guten Draht zu beispielsweise Deniz Undav oder Antonio Rüdiger" habe.

    Die Rolle scheint also klar: Spielt Groß bei Brighton weiterhin so eine große Rolle, dürfte der Mittelfeldstratege, der beim DFB zuletzt außen vor war und am 7. September 2025 beim 3:1-Erfolg über Nordirland das letzte Mal im deutschen Trikot auflief, bei der WM dabei sein - überwiegend, um für eine gute Team-Chemie zu sorgen.



    "Er ist einer der Kaderspieler, die nicht zur ersten Elf zählen – und trotzdem eine sehr große Bedeutung haben", ergänzte der Bundestrainer. "Er kann einfach mit allen Spielern und ist sehr selbstlos."

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    BVB-Coach Kovac zum Groß-Wechsel und seinen Zielen: "Wollten wir ihm nicht verbauen"

    Seine Rückkehr zu seinem Ex-Verein scheint für Groß also der perfekte Schritt in jeder Hinsicht gewesen zu sein. Nach der Verkündung des Wechsels deutete bereits BVB-Trainer Niko Kovac an: "Das tut mir persönlich sehr weh. Ich habe ihn als Mensch und als Spieler sehr geschätzt. Er möchte zur WM, das ist sein erklärtes Ziel. Das wollten wir ihm nicht verbauen."

    Der Draht zu Nagelsmann sei bei Groß aber auch in der schwierigeren Zeit bei den Schwarz-Gelben nie abgebrochen, wie er in einem Sky-Interview verraten hat: "Grundsätzlich war der Austausch immer da - auch über die letzten Länderspielmaßnahmen hinweg. Der ist auch nie abgebrochen. Und jeder weiß natürlich, dass es mein großer Traum ist. Das war auch ein großer Grund für meinen Wechsel zurück nach England - in eine Liga, in der ich mich sehr wohlfühle, und auch in eine Mannschaft, in der ich mich sehr wohlfühle. Ich probiere einfach, gut zu performen."

    Bei den Testspielen gegen die Schweiz und Ghana dürfte es für Groß trotzdem maximal zu Kurzeinsätzen reichen.

  • DFB-Team: Der Kader der deutschen Nationalmannschaft

    Position

    Spieler

    Verein

    Tor

    Oliver Baumann

    TSG Hoffenheim

    Tor

    Alexander Nübel

    VfB Stuttgart

    Tor

    Jonas Urbig

    FC Bayern München

    Defensive

    Waldemar Anton

    Borussia Dortmund

    Defensive

    Nathaniel Brown

    Eintracht Frankfurt

    Defensive

    Pascal Groß

    Brighton & Hove Albion

    Defensive

    Joshua Kimmich

    FC Bayern München

    Defensive

    Aleksandar Pavlovic

    FC Bayern München

    Defensive

    David Raum

    RB Leipzig

    Defensive

    Antonio Rüdiger

    Real Madrid

    Defensive

    Nico Schlotterbeck

    Borussia Dortmund

    Defensive

    Anton Stach

    Leeds United

    Defensive

    Jonathan Tah

    FC Bayern München

    Defensive

    Malick Thiaw

    Newcastle United

    Defensive

    Josha Vagnoman

    VfB Stuttgart

    Offensive

    Leon Goretzka

    FC Bayern München

    Offensive

    Serge Gnabry

    FC Bayern München

    Offensive

    Kai Havertz

    FC Arsenal

    Offensive

    Lennart Karl

    FC Bayern München

    Offensive

    Jamie Leweling

    VfB Stuttgart

    Offensive

    Felix Nmecha

    Borussia Dortmund

    Offensive

    Leroy Sane

    Galatasaray Istanbul

    Offensive

    Kevin Schade

    FC Brentford

    Offensive

    Deniz Undav

    VfB Stuttgart

    Offensive

    Florian Wirtz

    FC Liverpool

    Offensive

    Nick Woltemade

    Newcastle United




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