Kann der BVB bei Nico Schlotterbeck aufatmen? Jose Mourinho soll 70-Millionen-Mann als Top-Transferziel bei Real Madrid auf dem Zettel haben

Mourinho soll trotz der Verpflichtungen von Bernardo Silva, Marc Cucurella und Ibrahima Konate weiter Handlungsbedarf beim königlichen Kader für die kommende Saison sehen und habe die zentrale Defensive dabei als Baustelle ausgemacht. Zunächst einmal soll aber in Raul Asencio ein Innenverteidiger den Klub verlassen.

Schlotterbeck soll weiterhin zum Kandidatenkreis zählen, allerdings hat laut Marca auch die bei der Weltmeisterschaft erlittene schwere Verletzung ihn in der Gunst Mourinhos sinken lassen. Schlotterbeck zog sich im zweiten Gruppenspiel gegen die Elfenbeinküste früh einen Innenbandriss im Sprunggelenk zu und fällt nicht nur für den Rest des Turniers, sondern wohl auch mindestens für die kommenden drei Monate aus.

Währenddessen will Mourinho auch noch das zentrale Mittelfeld bei Real verstärken und soll diesbezüglich Enzo Fernandez vom FC Chelsea und Mateus Fernandes von West Ham United als potenzielle Neuzugänge im Blick haben.