Wie die Marca berichtet, sei nun Alessandro Bastoni von Inter Mailand die vom "Special One" präferierte Lösung in der Innenverteidigung. Allerdings fordern die Nerazzurri wohl mindestens 70 Millionen Euro für den 27-Jährigen, der auch lange als Wunschspieler von Hansi Flick beim FC Barcelona gehandelt wurde. Darüber hinaus sei auch Piero Hincapie vom FC Arsenal ein Kandidat bei den Königlichen.
Kann der BVB bei Nico Schlotterbeck aufatmen? Jose Mourinho soll 70-Millionen-Mann als Top-Transferziel bei Real Madrid auf dem Zettel haben
Mourinho galt als großer Bewunderer von Nico Schlotterbeck
Noch vor der WM hatte die Bild berichtet, dass Mourinho ein großer Bewunderer von Nico Schlotterbeck sei und die Königlichen dem deutschen Nationalspieler gar ein Angebot unterbreiten wollen.
Hintergrund: Real ist einer von drei Klubs, für den die bis rund um das WM-Finale am 19. Juli eine Ausstiegsklausel in Schlotterbecks neuem Vertrag gültig ist. Madrid, Liverpool und ein weiterer namentlich nicht bekannter Klub können Schlotterbeck für 50 bis 60 Millionen Euro trotz dessen Vertragsverlängerung bis 2031 im Sommer verpflichten, hieß es.
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Real Madrid wegen Schlotterbeck-Verletzung wohl nicht mehr interessiert
Mourinho soll trotz der Verpflichtungen von Bernardo Silva, Marc Cucurella und Ibrahima Konate weiter Handlungsbedarf beim königlichen Kader für die kommende Saison sehen und habe die zentrale Defensive dabei als Baustelle ausgemacht. Zunächst einmal soll aber in Raul Asencio ein Innenverteidiger den Klub verlassen.
Schlotterbeck soll weiterhin zum Kandidatenkreis zählen, allerdings hat laut Marca auch die bei der Weltmeisterschaft erlittene schwere Verletzung ihn in der Gunst Mourinhos sinken lassen. Schlotterbeck zog sich im zweiten Gruppenspiel gegen die Elfenbeinküste früh einen Innenbandriss im Sprunggelenk zu und fällt nicht nur für den Rest des Turniers, sondern wohl auch mindestens für die kommenden drei Monate aus.
Währenddessen will Mourinho auch noch das zentrale Mittelfeld bei Real verstärken und soll diesbezüglich Enzo Fernandez vom FC Chelsea und Mateus Fernandes von West Ham United als potenzielle Neuzugänge im Blick haben.