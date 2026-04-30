"Kann 30 Millionen für ihn verlangen": BVB ist offenbar hinter Abwehr-Talent von einem Bundesliga-Konkurrenten dran

Denn wie die einstige Abwehrkante nun preisgab, seien gleich mehrere Bundesligisten am polnischen U21-Nationalspieler, der in Diensten von Mainz 05 steht, interessiert. "Laut meinen Kontakten haben mehrere Mannschaften aus Deutschland Kacper schon jetzt auf dem Zettel – wie Leverkusen und Dortmund. Aber auch Vereine aus England und Italien sind an ihm interessiert", sagte Hajto der Allgemeinen Zeitung. Schon Anfang März hatte der türkische Transferjournalist Ekrem Konur Potulski mit dem BVB in Verbindung gebracht.

Knackpunkt in der Entwicklung des 18 Jahre jungen Innenverteidiger-Talents sind aber die zuletzt kärglichen Einsatzzeiten, die laut kicker auch schon Vater Bartosz sauer aufgestoßen seien. Potulski saß seit Märzbeginn in fünf von sieben Bundesligaspielen 90 Minuten lang auf der Bank, nur einmal stand er in der Startelf. Zu wenig, findet auch Hajto.

"Ich sehe sehr großes Potenzial bei Kacper Potulski. Mainz kann irgendwann 30 Millionen Euro für ihn verlangen, dafür muss er aber spielen", sagte der heute 53-Jährige.