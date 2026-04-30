Ausgerechnet eine Legende des FC Schalke 04 enthüllte nun ein neues Transferziel von Borussia Dortmund. 141 Pflichtspiele absolvierte Tomasz Hajto für die Königsblauen und pflegt nun in seiner Rolle als TV-Experte im polnischen Fernsehen für Polsat Sport anscheinend beste Kontakte zu seinem Landsmann Kacper Potulski.
"Kann 30 Millionen für ihn verlangen": BVB ist offenbar hinter Abwehr-Talent von einem Bundesliga-Konkurrenten dran
Kacper Potulski: Nur ein Startelf-Einsatz seit Anfang März
Denn wie die einstige Abwehrkante nun preisgab, seien gleich mehrere Bundesligisten am polnischen U21-Nationalspieler, der in Diensten von Mainz 05 steht, interessiert. "Laut meinen Kontakten haben mehrere Mannschaften aus Deutschland Kacper schon jetzt auf dem Zettel – wie Leverkusen und Dortmund. Aber auch Vereine aus England und Italien sind an ihm interessiert", sagte Hajto der Allgemeinen Zeitung. Schon Anfang März hatte der türkische Transferjournalist Ekrem Konur Potulski mit dem BVB in Verbindung gebracht.
Knackpunkt in der Entwicklung des 18 Jahre jungen Innenverteidiger-Talents sind aber die zuletzt kärglichen Einsatzzeiten, die laut kicker auch schon Vater Bartosz sauer aufgestoßen seien. Potulski saß seit Märzbeginn in fünf von sieben Bundesligaspielen 90 Minuten lang auf der Bank, nur einmal stand er in der Startelf. Zu wenig, findet auch Hajto.
"Ich sehe sehr großes Potenzial bei Kacper Potulski. Mainz kann irgendwann 30 Millionen Euro für ihn verlangen, dafür muss er aber spielen", sagte der heute 53-Jährige.
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Hajto: "Ich verstehe nicht, warum er keine Rolle mehr spielt"
Potulski schaffte es erstmals im November unter dem mittlerweile entlassenen Trainer Bo Henriksen in den Profikader der Rheinhessen und etablierte sich auch unter Nachfolger Urs Fischer spätestens nach einem starken Auftritt mitsamt Debüt-Treffer gegen den FC Bayern Mitte Dezember als potenzieller Stammspieler.
Diesen Status hat er aber längst nicht mehr inne - und das blieb nicht ohne Konsequenzen. Zum zweiten Mal binnen eines Jahres wechselte er nun den Berater und lässt sich mittlerweile von Sports360 vertreten. Womöglich, um bald einen Wechsel zu forcieren? "Der Junge könnte sich bald fragen, wieso er in Mainz bleiben soll, wenn er erst super spielt und dann gar nicht. Das ist eine Gefahr", warnte auch Hajto vor größeren Folgen für die Mainzer: "Kacper hat seine Chancen immer genutzt und starke Spiele gezeigt. In Hoffenheim kam er rein und spielte hervorragend. Ich verstehe nicht, warum er seit dem Spiel keine Rolle mehr spielt."
Trotz der leisen Misstöne soll Potulski aber ein elementarer Baustein in Mainz werden. Das betonte Sportdirektor Niko Bungert mit Blick auf den bis 2028 laufenden Vertrag: "Kacper gehört die Zukunft. Er hat eine unglaubliche Qualität und wird bei uns auch in großer Regelmäßigkeit zukünftig auf dem Platz stehen. Da bin ich mir sicher."
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BVB-Transfers: Danilho Doekhi statt Kacper Potulski?
Ein Wechsel zum BVB in diesem Sommer würde mutmaßlich deutlich zu früh kommen. Zwar dürften die Schwarz-Gelben angesichts des Abgangs von Niklas Süle, der schweren Verletzung von Emre Can und des nach wie vor möglichen Abgangs von Abwehrchef Nico Schlotterbeck per Ausstiegsklausel im Sommer nicht untätig bleiben und Verstärkungen in der zentralen Defensive suchen. Allerdings erscheint fraglich, ob Potulski das gesuchte Profil schon jetzt mitbringt.
Zuletzt berichteten RTL/ntv und Transferinsider Fabrizio Romano übereinstimmend über ein Interesse an Danilho Doekhi von Union Berlin. Dessen Vertrag läuft im Sommer aus und der 27-Jährige bringt sowohl eine gewisse Torgefahr (7 Tore in 34 Pflichtspielen) als auch Bundesliga-Erfahrung mit.
Häufig gestellte Fragen
Der Ballspielverein Borussia 09 e. V. Dortmund wurde am 19. Dezember 1909 in Dortmund gegründet.
Die Lizenzfußballabteilung des BVB ist seit 1999 als Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA aus dem Ballspielverein Borussia 09 e.V. ausgegliedert und börsennotiert. Aktionäre mit höheren Anteilen sind beispielsweise die Sponsoren Evonic, Signal Iduna und Puma. Die Kontrolle über den Verein behält allerdings die Komplementär-GmbH Borussia Dortmund Geschäftsführungs-GmbH, die dem Verein weiterhin zu 100 Prozent gehört.
Das Stadion heißt seit Dezember 2005 offiziell Signal-Iduna-Park, wird allerdings häufig noch Westfalenstadion genannt - der frühere Name.
Der Signal-Iduna-Park ist mit einer Kapazität von 81.365 Fans bei nationalen Spielen eines der größten Fußballstadien Europas. Bei internationalen Partien, wenn Steh- zu Sitzplätzen umgewandelt werden müssen, passen rund 66.000 Menschen in das Stadion.
Borussia Dortmund hat in der Vereinsgeschichte insgesamt 22 Titel gewonnen, darunter auch einmal die Königsklasse: Im Jahr 1997 schlug der BVB im Finale Juventus Turin mit 3:1.
Die Dortmunder haben neben fünf DFB-Pokalsiegen auch die nationale Meisterschaft häufig gewonnen. Mit acht Titeln sind sie der dritterfolgreichste Klub nach dem 1. FC Nürnberg (9 Meisterschaften) und dem FC Bayern München (34 Meisterschaften).
Die meisten Pflichtspiele im BVB-Trikot hat Michael Zorc absolviert (562 Partien von 1981 bis 1998), gefolgt von Mats Hummels (508 Einsätze zwischen 2008 und 2024).
Toptorschütze der Borussia ist Adi Preißler mit 177 Toren in 278 Einsätzen in den 40er- und 50er-Jahren. Knapp hinter ihm liegt Marco Reus mit 170 Buden.
Der BVB hatte zahlreiche prominente Spieler in seinen Reihen, beispielsweise Matthias Sammer, Michael Zorc, Lars Ricken, Karl-Heinz Riedle, Jürgen Kohler, Stefan Reuter, Dede, Robert Lewandowski, Marco Reus, Jude Bellingham, Erling Haaland oder Mats Hummels.
Auch an der Seitenlinie standen einige prominente Namen. Unter Ottmar Hitzfeld gewann der Klub neben Meisterschaften in 1997 die Champions League, auch unter Jürgen Klopp (u.a. 2x Meisterschaft, 2x DFB-Pokal), Thomas Tuchel (DFB-Pokal) und Matthias Sammer (Meisterschaft) sammelte Dortmund einige Trophäen.
Spitznamen hat Borussia Dortmund einige. Die Abkürzung "BVB" ist die gängigste Bezeichnung, auch "die Schwarz-Gelben" und "die Borussen" fallen oft.