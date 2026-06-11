Wie Transferexperte Fabrizio Romano berichtet, stehen die Chancen der Königlichen auch bei den beiden PSG-Mittelfeldspielern Vitinha und Joao Neves schlecht.
"Kamen für niemanden in Frage": Real Madrid kassiert den nächsten Rückschlag auf dem Transfermarkt
Zuvor hatten diverse Medien berichtet, dass Real und allen voran der frisch wiedergewählte Präsident Florentino Perez einen der beiden Portugiesen gerne zu den Blancos lotsen wolle.
Die Tür beim Mittelfeld-Duo wäre allerdings zu, wie Berater Jorge Mendes gegenüber Romano bestätigte: "Vitinha und Joao kamen für niemanden in Frage. Sie sind für Paris Saint-Germain unersetzlich und fühlen sich bei PSG sehr, sehr wohl - sie werden weiterhin Titel gewinnen."
Noch im Februar hatte der spanische Radiosender Cadena SER berichtet, dass zwischen Vitinha und dem französischen Hauptstadtklub ein Gentlemen's Agreement existiere, wonach der Mittelfeldspieler ab einer gebotenen Ablösesumme von 100 Millionen Euro PSG verlassen und sich einem anderen Klub anschließen könne.
Sowohl Vitinha als auch Neves sind noch langfristig an Paris gebunden. Beide besitzen ein noch bis zum 30. Juni 2029 gültiges Arbeitspapier, das dem Vernehmen nach auch keine Ausstiegsklausel besitzt.
- Getty
Real Madrid bekam Absagen vom FC Bayern und Atletico
Für die Königlichen aus Madrid ist die Absage der nächste empfindliche Rückschlag auf dem Transfermarkt. Im Präsidentschaftswahlkampf hatte Perez noch mit großen Transferversprechungen aufhorchen lassen, sollte er wiedergewählt werden. Allerdings kassierten die Königlichen zunächst verbal vom FC Bayern bei einem möglichen Angebot für Michael Olise eine Absage und wenig später auch von Atletico Madrid bei Julian Alvarez eine deutliche Abfuhr.
Die beiden Angebote über 150 Millionen Euro wurden von den jeweiligen Klubvertretern umgehend abgelehnt, die Rojiblancos machten sich in einem X-Posting gar über die öffentliche Offerte Reals lustig.
Häufig gestellte Fragen
Real Madrid wurde am 6. März 1902 gegründet. Der Verein trug zunächst den Namen Madrid Football Club. Den Zusatz "Real" erhielt der Verein erst 1920 durch König Alfons XIII.
Real Madrid hat keinen einzelnen Eigentümer, sondern gehört als eingetragener Verein seinen Mitgliedern, den sogenannten "Socios". Aktueller Präsident ist Florentino Perez.
Das Stadion von Real Madrid heißt offiziell nur noch "Bernabeu". Der frühere Name "Estadio Santiago Bernabeu" wird zwar weiterhin verwendet, ist jedoch nicht mehr die offizielle Bezeichnung.
In das "Bernabeu" passen rund 85.000 Zuschauer (je nach Veranstaltung). Bei einem Heimspiel von Real Madrid liegt die zugelassene Kapazität meist bei etwa 83.000 bis 84.000 Plätzen.
Real Madrid hat insgesamt 103 Titel gewonnen. Der Klub triumphierte neunmal in der Champions League sowie sechsmal im Europapokal der Landesmeister. Hinzu kommen 36 spanische Meisterschaften und 20 Siege im spanischen Pokal. Außerdem gewann Real Madrid 13-mal den spanischen Superpokal und sechsmal den UEFA Super Cup. Auf internationaler Ebene stehen zudem zwei UEFA-Cup-Siege, fünf FIFA-Klub-Weltmeistertitel, ein Titel im FIFA-Interkontinental-Pokal sowie drei Weltpokalsiege zu Buche. Abgerundet wird die Titelsammlung durch zwei Erfolge in der Copa Eva Duarte.
Real Madrid ist mit 36 spanischen Meisterschaften alleiniger Rekordhalter und damit der erfolgreichste Klub in La Liga.
Der Spieler mit den meisten Spielen für Real Madrid ist Raul Gonzalez. Er absolvierte 741 Pflichtspiele für die Königlichen.
Der beste Torschütze in der Geschichte von Real Madrid ist Cristiano Ronaldo. Er erzielte 450 Tore in 438 Pflichtspielen für die Königlichen.
Für Real Madrid haben im Laufe der Geschichte zahlreiche der größten Stars des Weltfußballs gespielt. Zu den bekanntesten zählen Cristiano Ronaldo, Zinedine Zidane, David Beckham, Ronaldo Nazario, Alfredo Di Stefano, Raul, Karim Benzema, Luka Modric, Sergio Ramos, Iker Casillas, Luis Figo, Gareth Bale, Toni Kroos, Roberto Carlos, Xabi Alonso, Michael Laudrup, Ferenc Puskas und Clarence Seedorf.
Real Madrid wurde im Laufe seiner Geschichte von zahlreichen berühmten und prägenden Trainern betreut. Zu den bekanntesten zählen Carlo Ancelotti, Zinedine Zidane, Vicente del Bosque, Jose Mourinho und Fabio Capello.
"Los Blancos" ist der Spitzname von Real Madrid. In Deutschland nennt man sie auch "Die Königlichen".