"Kamen für niemanden in Frage": Real Madrid kassiert den nächsten Rückschlag auf dem Transfermarkt

Zuvor hatten diverse Medien berichtet, dass Real und allen voran der frisch wiedergewählte Präsident Florentino Perez einen der beiden Portugiesen gerne zu den Blancos lotsen wolle.

Die Tür beim Mittelfeld-Duo wäre allerdings zu, wie Berater Jorge Mendes gegenüber Romano bestätigte: "Vitinha und Joao kamen für niemanden in Frage. Sie sind für Paris Saint-Germain unersetzlich und fühlen sich bei PSG sehr, sehr wohl - sie werden weiterhin Titel gewinnen."

Noch im Februar hatte der spanische Radiosender Cadena SER berichtet, dass zwischen Vitinha und dem französischen Hauptstadtklub ein Gentlemen's Agreement existiere, wonach der Mittelfeldspieler ab einer gebotenen Ablösesumme von 100 Millionen Euro PSG verlassen und sich einem anderen Klub anschließen könne.

Sowohl Vitinha als auch Neves sind noch langfristig an Paris gebunden. Beide besitzen ein noch bis zum 30. Juni 2029 gültiges Arbeitspapier, das dem Vernehmen nach auch keine Ausstiegsklausel besitzt.