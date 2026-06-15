Als Deutschlands letztlich so einseitiges WM-Auftaktspiel gegen Curacao seine womöglich entscheidende Wendung nahm, rollte gerade kein Ball über den Rasen der NRG Arena von Houston. Stattdessen spielte eine mit roten Anzügen und riesigen Hüten ausgestattete Mariachi-Band mexikanische Volksmusik. Bei den Fans herrschte eine Mischung aus Begeisterung und Belustigung, bei den deutschen Nationalspielern und Bundestrainer Julian Nagelsmann vor allem Erleichterung.
"Kam genau richtig": Deutschland profitiert gegen Curacao von einer umstrittenen FIFA-Neuerung
Das DFB-Team war gegen den krassen Außenseiter furios ins Spiel gestartet und durch Felix Nmecha bereits in der 6. Minute in Führung gegangen. Nach 17 Minuten betrug das Torschussverhältnis 8:0. Doch dann steigerte sich Curacao plötzlich, nutzte Lücken in Deutschlands nun bisweilen etwas ungeordneter Abwehr und kam durch Leandro Bacuna zum ersten Abschluss. Der Ausgleich in Minute 21 - Curacaos allererstes Tor bei einer WM - war zwar keineswegs verdient, zu diesem Zeitpunkt aber auch nicht völlig überraschend.
Beim DFB-Team wurden sofort Erinnerungen wach an die überraschenden Auftaktpleiten bei der WM 2018 gegen Mexiko und 2022 gegen Japan. Curacao startete einen weiteren Angriff, seine durchweg in blau gekleideten Fans drehten auf den Rängen durch, Deutschland wackelte. Dann unterbrach der marokkanische Schiedsrichter Jalal Jayed das Spiel für die vorgeschriebene Trinkpause. Nötig war sie keineswegs: Während sich draußen im schwül-heißen Houston monsunartige Regenschauer mit knallendem Sonnenschein abwechselten, waren es drinnen im überdachten und klimatisierten Stadion angenehme 21 Grad.
Dass bei dieser WM ungeachtet der tatsächlichen Bedingungen pro Halbzeit verpflichtend eine dreiminütige Trinkpause abgehalten wird, hat schon für hitzige Debatten gesorgt. Der Verdacht liegt nahe, dass es der FIFA dabei weniger um die Gesundheit der Spieler als vielmehr um zusätzliche Werbepausen geht. "Ein WM-Spiel sollte wie ein Fluss fließen", befand beispielsweise TV-Experte Jürgen Klopp. "Stattdessen bauen wir mitten hinein Dämme, damit Werbung gezeigt werden kann."
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Julian Nagelsmann verrät Anpassungen während der Trinkpause
Diesmal zerschellte am Trinkpausen-Damm die "Blaue Welle", passenderweise der Spitzname von Curacaos Nationalmannschaft. Während im Fernsehen Werbung lief und im Stadion die Mariachi-Band trällerte, erholten sich die deutschen Nationalspieler vom Schock und bekamen zudem von Bundestrainer Julian Nagelsmann an einer Taktiktafel systematische Anpassungen erklärt.
Offen gab Nagelsmann anschließend zu, dass ihn Curacaos Formation überrascht hatte. "Die haben zum allerersten Mal Raute gespielt", sagte er. "Wir haben ein bisschen gebraucht, um uns anzupassen. Die Trinkpause kam genau richtig. Da haben wir das noch einmal auf der Tafel gezeigt." Vor allem die Außenverteidiger Nathaniel Brown und Joshua Kimmich positionierten sich anschließend etwas anders. Laut Kai Havertz hätten die Umstellungen "direkt gewirkt". Brown selbst sagte: "Die Trinkpause war sehr wichtig."
Tatsächlich kam das deutsche Spiel fortan strukturierter daher. Das DFB-Team ließ nun wieder weniger zu, erspielte sich einige Chancen und ging in der 38. Minute durch Nico Schlotterbeck verdientermaßen 2:1 in Führung. Diesmal schlug die Blaue Welle nicht mehr zurück. Noch vor der Pause erhöhte Kai Havertz auf 3:1.
Nach dem Seitenwechsel sorgten Jamal Musiala, Nathaniel Brown, der eingewechselte Deniz Undav und abermals Havertz für den letztlich so deutlichen 7:1-Sieg. Passend zu Deutschlands begeisterndem Auftritt in der zweiten Halbzeit lief im Stadion kurz nach Abpfiff der Ballermann-Hit "Der Zug hat keine Bremse".
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Curacaos Trinkpausen-Plan ging gegen Deutschland nicht auf
"Vielleicht, vielleicht, vielleicht" wäre es ohne Trinkpause anders gelaufen, befand Curacaos Leandro Bacuna anschließend. Zudem verriet er, dass Trinkpausen in seiner Mannschaft vorab kurioserweise eigentlich als mögliche Chance ausgemacht worden waren: "Wir haben über die Unterbrechungen gesprochen. Wir haben gedacht, dass wir dadurch vielleicht das Momentum der Deutschen nach einem Tor durchbrechen können. Jetzt haben wir das Tor gemacht - und es hat uns getroffen."
Bleibt nur noch die Frage, wie die Mariachi-Band bei den Spielern angekommen ist. "Generell finde ich das super", sagte Havertz. "Fans kommen ins Stadion, um unterhalten zu werden. In der Trinkpause auch noch unterhalten zu werden, ist top." Die musikalische Darbietung in der zweiten Halbzeit konnten beim Stand von 5:1 dann nicht nur die Fans, sondern auch Havertz und Co. entspannt genießen.
Bei den anstehenden Spielen gegen die Elfenbeinküste am Samstag und gegen Ecuador dürfte es knapper werden. Vielleicht hilft dann auch mal die Trinkpause in der zweiten Halbzeit.
Der deutsche Kader für die WM 2026
Position Spieler Verein Rückennummer Tor Oliver Baumann TSG Hoffenheim 12 Tor Manuel Neuer FC Bayern München 1 Tor Alexander Nübel VfB Stuttgart 21 Defensive Waldemar Anton Borussia Dortmund 3 Defensive Nathaniel Brown Eintracht Frankfurt 18 Defensive Pascal Groß Brighton & Hove Albion 13 Defensive Joshua Kimmich FC Bayern München 6 Defensive Felix Nmecha Borussia Dortmund 23 Defensive Aleksandar Pavlovic FC Bayern München 5 Defensive David Raum RB Leipzig 22 Defensive Antonio Rüdiger Real Madrid 2 Defensive Nico Schlotterbeck Borussia Dortmund 15 Defensive Angelo Stiller VfB Stuttgart 16 Defensive Jonathan Tah FC Bayern München 4 Defensive Malick Thiaw Newcastle United 24 Offensive Nadiem Amiri Mainz 05 20 Offensive Maximilian Beier Borussia Dortmund 14 Offensive Leon Goretzka FC Bayern München 8 Offensive Kai Havertz FC Arsenal 7 Offensive Assan Ouedraogo RB Leipzig 25 Offensive Jamie Leweling VfB Stuttgart 9 Offensive Jamal Musiala FC Bayern München 10 Offensive Leroy Sane Galatasaray Istanbul 19 Offensive Deniz Undav VfB Stuttgart 26 Offensive Florian Wirtz FC Liverpool 17 Offensive Nick Woltemade Newcastle United 11