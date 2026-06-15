"Kam genau richtig": Deutschland profitiert gegen Curacao von einer umstrittenen FIFA-Neuerung

Das DFB-Team war gegen den krassen Außenseiter furios ins Spiel gestartet und durch Felix Nmecha bereits in der 6. Minute in Führung gegangen. Nach 17 Minuten betrug das Torschussverhältnis 8:0. Doch dann steigerte sich Curacao plötzlich, nutzte Lücken in Deutschlands nun bisweilen etwas ungeordneter Abwehr und kam durch Leandro Bacuna zum ersten Abschluss. Der Ausgleich in Minute 21 - Curacaos allererstes Tor bei einer WM - war zwar keineswegs verdient, zu diesem Zeitpunkt aber auch nicht völlig überraschend.

Beim DFB-Team wurden sofort Erinnerungen wach an die überraschenden Auftaktpleiten bei der WM 2018 gegen Mexiko und 2022 gegen Japan. Curacao startete einen weiteren Angriff, seine durchweg in blau gekleideten Fans drehten auf den Rängen durch, Deutschland wackelte. Dann unterbrach der marokkanische Schiedsrichter Jalal Jayed das Spiel für die vorgeschriebene Trinkpause. Nötig war sie keineswegs: Während sich draußen im schwül-heißen Houston monsunartige Regenschauer mit knallendem Sonnenschein abwechselten, waren es drinnen im überdachten und klimatisierten Stadion angenehme 21 Grad.

Dass bei dieser WM ungeachtet der tatsächlichen Bedingungen pro Halbzeit verpflichtend eine dreiminütige Trinkpause abgehalten wird, hat schon für hitzige Debatten gesorgt. Der Verdacht liegt nahe, dass es der FIFA dabei weniger um die Gesundheit der Spieler als vielmehr um zusätzliche Werbepausen geht. "Ein WM-Spiel sollte wie ein Fluss fließen", befand beispielsweise TV-Experte Jürgen Klopp. "Stattdessen bauen wir mitten hinein Dämme, damit Werbung gezeigt werden kann."