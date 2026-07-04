Möglicher Nachfolger bekundet Interesse: Rudi Völler soll über Abschied vom DFB nachdenken

Völlers laufender Vertrag bei der deutschen Nationalmannschaft ist noch bis nach der Europameisterschaft 2028 datiert. Der ehemalige Weltklassestürmer galt als enger Vertrauter und Fürsprecher des mittlerweile zurückgetretenen Julian Nagelsmann.

Unklar ist, wie seine Rolle mit dem designierten Bundestrainer Jürgen Klopp aussehen könnte. Im Gegensatz zu Nagelsmann bräuchte der ehemalige Liverpool- und BVB-Trainer Völler sicher nicht als Mentor, Vertrauensperson und Schutzpatron. Auch deshalb denkt der 66-Jährige offenbar an einen Rückzug.

Gleichwohl fühle sich Völler mit dem DFB angesichts seiner Vergangenheit unheimlich verbunden. Zwischen 2000 und 2004 war er als Teamchef hauptverantwortlich für die Mannschaft, auch nach dem Aus von Hansi Flick im Herbst 2023 sprang er noch einmal interimsweise als Bundestrainer ein.

Ein möglicher Nachfolger Völlers könnte Per Mertesacker sein. Der Weltmeister von 2014 und ehemalige Chef der Arsenal-Akademie erklärte am Freitag, er stehe "natürlich" für ein Amt beim DFB zur Verfügung.