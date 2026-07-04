Wie Sport1 berichtet, beschäftigt sich der DFB-Sportdirektor mit einem Rücktritt. Demnach wolle sich der 66-Jährige nicht an seinen Posten klammern, sollte der Verband zu dem Entschluss kommen, ihn nicht mehr zu brauchen. Eine Entscheidung könnte es bereits in der kommenden Woche geben.
Möglicher Nachfolger bekundet Interesse: Rudi Völler soll über Abschied vom DFB nachdenken
Völlers laufender Vertrag bei der deutschen Nationalmannschaft ist noch bis nach der Europameisterschaft 2028 datiert. Der ehemalige Weltklassestürmer galt als enger Vertrauter und Fürsprecher des mittlerweile zurückgetretenen Julian Nagelsmann.
Unklar ist, wie seine Rolle mit dem designierten Bundestrainer Jürgen Klopp aussehen könnte. Im Gegensatz zu Nagelsmann bräuchte der ehemalige Liverpool- und BVB-Trainer Völler sicher nicht als Mentor, Vertrauensperson und Schutzpatron. Auch deshalb denkt der 66-Jährige offenbar an einen Rückzug.
Gleichwohl fühle sich Völler mit dem DFB angesichts seiner Vergangenheit unheimlich verbunden. Zwischen 2000 und 2004 war er als Teamchef hauptverantwortlich für die Mannschaft, auch nach dem Aus von Hansi Flick im Herbst 2023 sprang er noch einmal interimsweise als Bundestrainer ein.
Ein möglicher Nachfolger Völlers könnte Per Mertesacker sein. Der Weltmeister von 2014 und ehemalige Chef der Arsenal-Akademie erklärte am Freitag, er stehe "natürlich" für ein Amt beim DFB zur Verfügung.
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Folg Jürgen Klopp auf Julian Nagelsmann beim DFB?
Nach dem blamablen Sechzehntelfinal-Aus bei der WM durch eine 3:4-Niederlage im Elfmeterschießen gegen Paraguay hatte am gestrigen Freitag nach Druck aus der Öffentlichkeit sowie dem DFB-Präsidium bereits Trainer Nagelsmann seinen Rücktritt verkündet.
Mit dem 38-Jährige verlässt auch Sport-Geschäftsführer Andreas Rettig die Nationalmannschaft - der 63-Jährige kündigte an, seinen am Jahresende auslaufenden Vertrag aus privaten Gründen nicht verlängern zu wollen.
Zeitgleich mit der Verkündung des Nagelsmann-Aus' gab der DFB bekannt, sich um Klopp als Bundestrainer zu bemühen. Dieser hatte schon im Voraus seine Bereitschaft signalisiert, falls ihn der Verband fragen sollte.
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Häufig gestellte Fragen
Ihr Dachverband DFB wurde am 28. Januar 1900 gegründet. Achte Jahre und gut zwei Monate später, im April 1908, stieg das erste Länderspiel. Dieses verlor die deutsche Nationalmannschaft in der Schweiz mit 3:5.
Anders als andere Nationalmannschaften hat die deutsche kein festes Heimstadion. Deutschland spielt im Berliner Olympiastadion, in der Münchner Allianz Arena, im Dortmunder Signal Iduna Park aber auch in anderen Anlagen.
Das lässt sich aufgrund Deutschlands vieler Spielstätten nicht pauschal sagen.
Die deutsche Nationalmannschaft hat sich viermal zum Weltmeister, dreimal zum Europameistermeister und 2017 zum Konföderationen-Pokalsieger gekrönt.
Lothar Matthäus ist mit 150 Auftritten Deutschlands Rekordnationalspieler. Ebenfalls auf dem Podest und dreistellig sind Miroslav Klose (137) sowie Thomas Müller (131).
Mit 71 Treffern in 137 Länderspielen führt Miroslav Klose vor Gerd Müller, der in 62 Auftritten 68-mal eingenetzt hat.
Unter anderem Franz Beckenbauer, Gerd Müller, Lothar Matthäus, Miroslav Klose, Philipp Lahm, Manuel Neuer, Toni Kroos u.v.m.
In erster Linie "DFB Team", aber etwa auch "DFB Auswahl".