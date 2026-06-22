"Kämpferisch Unglaubliches geleistet!" Bayern-Patron Uli Hoeneß adelt DFB-Team bei der WM - und auch Julian Nagelsmann

"Wenn sie allerdings so zu einer Mannschaft zusammenwachsen und der Trainer immer so gut wechselt, kann es was werden", ergänzte Hoeneß, der sich im Vorfeld der WM kritisch zu Nagelsmann geäußert hatte. Unter anderem hatte er dessen Kommunikation im Zusammenhang mit der Rückkehr von Torhüter Manuel Neuer als "nicht fair" gegenüber Oliver Baumann bezeichnet.

Auch hatte Hoeneß dem Bundestrainer vorgehalten, er habe es nicht geschafft, bis zur WM eine eingespielte Stammformation zu haben. Die Unstimmigkeiten waren offenbar am Rande des Pokalfinales in Berlin am 23. Mai zwischen dem FC Bayern und dem VfB Stuttgart ausgeräumt worden.