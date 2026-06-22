Uli Hoeneß hat sich nach dem Last-Minute-Sieg gegen die Elfenbeinküste (2:1) lobend über die deutsche Nationalmannschaft und Bundestrainer Julian Nagelsmann geäußert.
"Kämpferisch Unglaubliches geleistet!" Bayern-Patron Uli Hoeneß adelt DFB-Team bei der WM - und auch Julian Nagelsmann
"Man muss festhalten, dass Deutschland kämpferisch Unglaubliches geleistet hat. Es sind aber noch schwere Brocken bis zum Titel", sagte der Ehrenpräsident des FC Bayern am Rande des entscheidenden fünften Finalspiels um die deutsche Basketball-Meisterschaft zwischen den Münchner und Alba Berlin (81:84) bei MagentaTV.
Uli Hoeneß kritisierte Nagelsmann vor der WM
"Wenn sie allerdings so zu einer Mannschaft zusammenwachsen und der Trainer immer so gut wechselt, kann es was werden", ergänzte Hoeneß, der sich im Vorfeld der WM kritisch zu Nagelsmann geäußert hatte. Unter anderem hatte er dessen Kommunikation im Zusammenhang mit der Rückkehr von Torhüter Manuel Neuer als "nicht fair" gegenüber Oliver Baumann bezeichnet.
Auch hatte Hoeneß dem Bundestrainer vorgehalten, er habe es nicht geschafft, bis zur WM eine eingespielte Stammformation zu haben. Die Unstimmigkeiten waren offenbar am Rande des Pokalfinales in Berlin am 23. Mai zwischen dem FC Bayern und dem VfB Stuttgart ausgeräumt worden.
Häufig gestellte Fragen
Ihr Dachverband DFB wurde am 28. Januar 1900 gegründet. Achte Jahre und gut zwei Monate später, im April 1908, stieg das erste Länderspiel. Dieses verlor die deutsche Nationalmannschaft in der Schweiz mit 3:5.
Anders als andere Nationalmannschaften hat die deutsche kein festes Heimstadion. Deutschland spielt im Berliner Olympiastadion, in der Münchner Allianz Arena, im Dortmunder Signal Iduna Park aber auch in anderen Anlagen.
Das lässt sich aufgrund Deutschlands vieler Spielstätten nicht pauschal sagen.
Die deutsche Nationalmannschaft hat sich viermal zum Weltmeister, dreimal zum Europameistermeister und 2017 zum Konföderationen-Pokalsieger gekrönt.
Lothar Matthäus ist mit 150 Auftritten Deutschlands Rekordnationalspieler. Ebenfalls auf dem Podest und dreistellig sind Miroslav Klose (137) sowie Thomas Müller (131).
Mit 71 Treffern in 137 Länderspielen führt Miroslav Klose vor Gerd Müller, der in 62 Auftritten 68-mal eingenetzt hat.
Unter anderem Franz Beckenbauer, Gerd Müller, Lothar Matthäus, Miroslav Klose, Philipp Lahm, Manuel Neuer, Toni Kroos u.v.m.
In erster Linie "DFB Team", aber etwa auch "DFB Auswahl".