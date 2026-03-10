Goal.com
CM grafica Zhegrova Juventus 2025 26 16 9Getty Images

Juventus, Zhegrova enttäuscht, kann gehen: Was braucht es, um den Verlust zu vermeiden, und wer will ihn?

Der Verein Juventus Turin ist enttäuscht und denkt über einen Verkauf des Kosovaren nach: alle Zahlen und wer daran interessiert ist.

Edon Zhegrova ist neben Jonathan David und Lois Openda eine der großen Enttäuschungen der Saison von Juventus Turin. Drei wichtige Hinweise, die den Transfermarkt der Alten Dame im vergangenen Sommer zusammenfassen: ein halber Misserfolg. 

Abgesehen von den körperlichen Beschwerden (Leistenentzündung), die seine Vorbereitung und den ersten Teil der Saison beeinträchtigt haben, hat Zhegrova die hohen Erwartungen, die der Verein, die Trainer und die Fans in ihn gesetzt hatten, nichterfüllt. Die Zahlen sprechen eine klare und eindeutige Sprache: 20 Einsätze, davon nur einer als Stammspieler (mit Pafos in der Champions League), kein Tor, keine Vorlage, insgesamt 445 Minuten auf dem Platz (durchschnittlich 22 Minuten in den 20 Spielen, in denen der Kosovare zum Einsatz kam).


  • WELCHE FEHLER!

    In diesen Spielen zeigte Zhegrova, dass sie über eine gute Technik verfügt, mit „Tricks”, die eher dem Freestyle als dem Fußball zuzuordnen sind, aber mit sehr geringer Effektivität, verbunden mit einer geringen Fähigkeit, Spiele und ihre Position innerhalb der Spiele auf taktischer Ebene zu interpretieren, und einer noch geringeren Neigung zur Defensive. Vor allem zwei Höhepunkte bleiben in Erinnerung: ein blutiger Ballverlust beim Versuch eines Dribblings im eigenen Mittelfeld im Spiel Juventus-Roma 2:1, der zum Gegentor führte, und vor allem die verpasste Torchance im Spiel Juventus-Galatasaray 3:2, beim Stand von 3:0 für die Bianconeri.

  • Die Idee ist, ihn abzugeben.

    Nun stellt sich Juventus die Frage nach der Zukunft von Zhegrova, wobei sowohl die Vereinsführung als auch der Trainer der Meinung sind, dass der ehemalige Spieler von Lille nicht zu den Schlüsselspielern gehört, auf denen die Zukunft aufgebaut werden soll. Daher wird die Alte Dame eventuelle Angebote sorgfältig prüfen, um einen Verlust zu vermeiden. Das ist nicht einfach, da Zhegrova dafür für nicht weniger als 11,4 Millionen verkauft werden müsste. Fassen wir die Zahlen zusammen. 

  • ZHEGROVA-JUVE: VERTRAG UND GELD

    Zunächst erinnern wiran die Bedingungen der Vereinbarung, mit der Juventus am 1. September 2025 den Kauf von Zhegrova von Lille bekannt gab: „Juventus Football Club S.p.A. gibt bekannt, dass mit dem Verein LOSC Lille eine Vereinbarung über den endgültigen Erwerb der Rechte an den sportlichen Leistungen des Spielers Edon Zhegrova gegen eine Gegenleistung von 14,3 Millionen Euro, zahlbar in vier Geschäftsjahren, zuzüglich Nebenkosten in Höhe von 1,2 Millionen Euro getroffen wurde. Darüber hinaus sind Prämien in Höhe von maximal 3 Millionen Euro vorgesehen, wenn bestimmte sportliche Ziele erreicht werden. Juventus hat mit dem Spieler einen Vertrag über sportliche Leistungen bis zum 30. Juni 2030 unterzeichnet.“

  • WIE VIEL BRAUCHT MAN, UM EINEN WERTMINDERUNG ZU VERMEIDEN

    Zhegrova hat jährliche Abschreibungskosten in Höhe von 2,86 Millionen Euro. Wenn er also nach nur einer Saison in Turin verkauft wird, kann Juventus ihn ohne einen Verlust in Höhe von 11,4 Millionen Euro verkaufen. Darüber hinaus ist zu berücksichtigen, dass der Kosovare bis 2030 ein Bruttogehalt von 4,6 Millionen Euro pro Saison bezieht, sodass ein potenzieller Käufer ihm mindestens die gleichen Zahlen und die gleiche Laufzeit garantieren müsste.

  • WER WILL DAS?

    Ja, aber gibt es jemanden, der ihn kaufen möchte? Derzeit gibt es kein konkretes Interesse, sondern nur eine sehr zaghafte Anfrage von Everton. Auf jeden Fall ist das Interesse der Marktteilnehmer der französischen Ligue 1 und der Swiss Super League, zwei Ligen, in denen der 1999 geborene Juventus-Spieler gute Leistungen gezeigt hat (107 Einsätze und 26 Tore mit Lille, 74 Einsätze und 11 Tore mit Basel), an Zhegrova weiterhin groß. 

