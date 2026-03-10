Juventus, Zhegrova enttäuscht, kann gehen: Was braucht es, um den Verlust zu vermeiden, und wer will ihn?

Edon Zhegrova ist neben Jonathan David und Lois Openda eine der großen Enttäuschungen der Saison von Juventus Turin. Drei wichtige Hinweise, die den Transfermarkt der Alten Dame im vergangenen Sommer zusammenfassen: ein halber Misserfolg.

Abgesehen von den körperlichen Beschwerden (Leistenentzündung), die seine Vorbereitung und den ersten Teil der Saison beeinträchtigt haben, hat Zhegrova die hohen Erwartungen, die der Verein, die Trainer und die Fans in ihn gesetzt hatten, nichterfüllt. Die Zahlen sprechen eine klare und eindeutige Sprache: 20 Einsätze, davon nur einer als Stammspieler (mit Pafos in der Champions League), kein Tor, keine Vorlage, insgesamt 445 Minuten auf dem Platz (durchschnittlich 22 Minuten in den 20 Spielen, in denen der Kosovare zum Einsatz kam).