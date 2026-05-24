Juventus-Star Kenan Yildiz verletzt sich: Türkei bangt um WM-Einsatz

Kenan Yildiz hat sich im Training von Juventus Turin eine Wadenverletzung zugezogen und kann deshalb am letzten Serie-A-Spieltag nicht eingesetzt werden. Das berichtet die italienische Sportzeitung Gazzetta dello Sport. Demnach fehlt der türkische Nationalspieler im Aufgebot der Bianconeri für das finale Serie-A-Spiel der Saison gegen Torino, in dem es für Juve um die Qualifikation für die Champions League geht.

Yildiz habe sich einen leichten Faserriss in der Wade, aber keinen kompletten Muskelriss zugezogen. Es wird über eine Ausfallzeit von drei Wochen für den Flügelspieler spekuliert - was auch Auswirkungen auf die WM haben könnte.