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Daniel Buse

Juventus-Star Kenan Yildiz verletzt sich: Türkei bangt um WM-Einsatz

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K. Yildiz
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Zu einem höchst ungünstigen Zeitpunkt hat sich der Offensivspieler eine Blessur zugezogen - und muss nun schnell wieder fit werden.

Kenan Yildiz hat sich im Training von Juventus Turin eine Wadenverletzung zugezogen und kann deshalb am letzten Serie-A-Spieltag nicht eingesetzt werden. Das berichtet die italienische Sportzeitung Gazzetta dello Sport. Demnach fehlt der türkische Nationalspieler im Aufgebot der Bianconeri für das finale Serie-A-Spiel der Saison gegen Torino, in dem es für Juve um die Qualifikation für die Champions League geht. 

Yildiz habe sich einen leichten Faserriss in der Wade, aber keinen kompletten Muskelriss zugezogen. Es wird über eine Ausfallzeit von drei Wochen für den Flügelspieler spekuliert - was auch Auswirkungen auf die WM haben könnte. 

  • Denn in exakt drei Wochen muss die Türkei in ihrem WM-Auftaktspiel am 14. Juni gegen Australien ran. Für Yildiz dürfte es entsprechend ein Wettlauf gegen die Zeit werden, rechtzeitig fit zu werden. Dass er es in den finalen 26-Mann-Kader von Nationaltrainer Vincenzo Montella schafft, dürfte außer Frage stehen. Der italienische Coach hatte bislang 35 Spieler nominiert, muss also entsprechend noch neun Akteure streichen. Yildiz gilt neben Arda Güler als großer Hoffnungsträger der Türkei, die es in der WM-Gruppenphase außerdem noch mit Paraguay (20. Juni) und dem Gastgeber USA (26. Juni) zu tun bekommt. 

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  • Kenan Yildiz Juventus DESKTOPGetty Images

    Serie A verleiht Kenan Yildiz einen Preis

    Kenan Yildiz überzeugte auch in der nun zu Ende gehenden Saison in Turin. Er wurde von der italienischen Liga deshalb auch als "Rising Star of the Season", also als "Aufstrebender Stern der Saison", ausgezeichnet

    Der in Regensburg geborene 21-Jährige spielte lange Jahre in der Jugend des FC Bayern München, ehe er sich mit dem deutschen Rekordmeister nicht auf eine Vertragsverlängerung einigen konnte und in den Juventus-Nachwuchs wechselte. Dort spielte er stark auf und bekam seine Chance in der ersten Mannschaft, die er nutzte. Für die Türkei kommt er auf mittlerweile 28 Länderspiele (fünf Tore). 

  • Die Saison 25/26 von Kenan Yildiz bei Juventus:

    • Spiele: 47
    • Einsatzminuten: 3696
    • Tore: 11
    • Assists: 10

Häufig gestellte Fragen

Kenan Yildiz spielt in der Offensive. Entweder im offensiven Mittelfeld oder auf dem Flügel.

Kenan Yildiz wurde am 4. Mai 2005 in Regensburg geboren.

Kenan Yildiz trägt bei Juventus Turin die Trikotnummer zehn.

Kenan Yildiz ist 1,87 Meter groß. Eine perfekte Größe für einen spiel- und dribbelstarken Offensivspieler mit gutem Abschluss.

Kenan Yildiz wiegt ungefähr 79 Kilogramm. Sein Körperbau ist muskulös und kaum ein überflüssiges Gramm.

Seine genaue Schuhgröße ist öffentlich nicht bekannt. Vermutet wird irgendwo zwischen 43 und 45 EU - passend zu seiner Größe.

Kenan Yildiz ist beidfüßig und kann sowohl mit dem rechten als auch mit dem linken Fuß starke Schüsse abgeben. Diese Vielseitigkeit machr ihn schwerer für die gegnerische Abwehr auszurechnen. Der rechte Fuß ist vermutlich minimal stärker.

Kenan Yildiz startete seine Laufbahn beim SV Sallern Regensburg ehe er zum SSV Jahn Regensburg wechselte. Zwischen 2012 und 2022 spielte er zudem in der Jugend des FC Bayern München. 

Kenan Yildiz wohnt in Turin (Italien). Sein genauer Wohnort ist nicht bekannt.

Kenan Yildiz fährt aktuell einen BWM X6. 

Da er in Deutschlad geboren und aufgewachsen ist, spricht Kenan Yildiz fließend Deutsch.

Kenan Yildiz hat bisher noch keine Kinder.

Es gibt keine offizielle Bestätigung oder verlässliche Information über eine feste Freundin von Kenan Yildiz.

Er verdient bei Juventus Turin etwa 2,8 Millionen Euro pro Jahr. 

In seinen jungen Jahren durfte Kenan Yildiz bereits die Trophäe der Coppa Italia in die Höhe strecken. 

Kenan Yildiz hat den Ballon d'Or bislang noch nicht gewonnen.

Auch zum FIFA-Weltfußballer wurde er noch nicht gewählt.

Der Spitzname von Kenan Yildiz ist "Baba Yildiz". Seinen Spitznamen erhielt er von seinem Mannschaftskollegen Dusan Vlahovic.

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