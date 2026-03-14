Goal.com
Live
Udinese Calcio v Juventus FC - Serie AGetty Images Sport
Gabriele Stragapede

Übersetzt von

Juventus, Spalletti: „Yildiz eine 9? Ihm fehlt noch die Kunst des Mannes, der ihn von hinten antreibt.“

Die Worte des Trainers von Juventus nach dem Sieg gegen Udinese.

Juventus gewinnt mit 1:0 gegen Udinese und kehrt zumindest für eine Nacht auf den vierten Platz zurück, während man auf das Duell zwischen Como und Rom wartet.

Nach dem Spiel äußerte sich Trainer Luciano Spalletti gegenüber Sky Sport und kommentierte den Spielverlauf und den Endstand wie folgt: „Wir haben wirklich gut gespielt und die nötige Entschlossenheit bewahrt, um das Spiel so schnell wie möglich zu entscheiden. Das ist uns auch gelungen, aber es ist in Ordnung so, wir haben gegen eine wirklich starke Mannschaft gespielt.“

  • Zu Gott und den Sternen

    Noch ein paar Worte zur Rolle seiner heutigen Stürmer: „Boga habe ich dort noch nie aufgestellt. Ich habe ihn immer auf der linken Seite spielen sehen, und als Stürmer hat er sich gut geschlagen. Yildiz fühlt sich als Stürmer nicht ganz wohl, ihm fehlt noch die Kunst, den Mann hinter sich zu kontrollieren.“

    • Werbung

  • CAMBIASO UND DIE KLEINE ZEITESTE MIT MAROCCHI

    In der Nachberichterstattung auf Sky Sport fragte der Kommentator Marocchi: „Cambiaso ist ständig auf dem Platz unterwegs. Bereitet er den Gegnern mehr Probleme oder dem Trainer?“ Spalletti antwortete darauf: „Wenn er nicht über das Spielfeld läuft, spielt er nicht mehr. Wenn er auf dich hört, spielt er nicht mehr. Es ist besser für ihn, über das Spielfeld zu laufen, denn er ist gut darin, als Mittelfeldspieler zu agieren.“

  • KEIN EINZIGES GEGENTOR IN DEN LETZTEN BEIDEN SPIELEN

    Und schließlich wieder ein Spiel ohne Gegentor: „Die Verbesserung habe ich gesehen, wenn wir den Ball länger in unseren Reihen halten. Es kommt auf die Beständigkeit beim Ballbesitz an – das darf keine oberflächliche Übung sein, sondern muss darauf abzielen, Räume zu schaffen, um Torchancen zu generieren. Man muss gut darin sein, Risiken einzugehen, aber diese müssen gut abgewogen werden. Und heute Abend waren wir perfekt.“

Italien Serie A
Juventus FC crest
Juventus FC
JUV
Sassuolo crest
Sassuolo
SAS
0