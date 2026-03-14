Juventus gewinnt mit 1:0 gegen Udinese und kehrt zumindest für eine Nacht auf den vierten Platz zurück, während man auf das Duell zwischen Como und Rom wartet.

Nach dem Spiel äußerte sich Trainer Luciano Spalletti gegenüber Sky Sport und kommentierte den Spielverlauf und den Endstand wie folgt: „Wir haben wirklich gut gespielt und die nötige Entschlossenheit bewahrt, um das Spiel so schnell wie möglich zu entscheiden. Das ist uns auch gelungen, aber es ist in Ordnung so, wir haben gegen eine wirklich starke Mannschaft gespielt.“