Juventus: Spalletti hat Alisson als Torwart ins Auge gefasst – wie viel kostet er, wie hoch ist sein Gehalt und wer wäre sein Ersatz bei Liverpool?

Endspurt in der Meisterschaft, drei Mannschaften kämpfen um den vierten Platz: Como liegt mit 58 Punkten an der Spitze, Juventus ist Fünfter mit einem Punkt Rückstand und Roma liegt vier Punkte hinter den Champions-League-Plätzen. Die Bianconeri setzen die Verfolgung von Fabregas’ Mannschaft fort und beginnen unterdessen, die ersten Transferpläne für den Sommer zu schmieden: Auf der Liste der Verantwortlichen steht auch der Name des brasilianischen Torhüters von Liverpool, Alisson, Jahrgang 1992, der bereits in Italien im Trikot von Roma gespielt hat. Im Falle eines Wechsels von Di Gregorio ist Alisson einer der Spieler, die auf Wunsch von Luciano Spalletti beobachtet werden und der in den letzten Wochen auch mit Inter in Verbindung gebracht wurde, das sich wahrscheinlich von Sommer aufgrund des Vertragsablaufs trennen wird.







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