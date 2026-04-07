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Francesco Guerrieri

Übersetzt von

Juventus: Spalletti hat Alisson als Torwart ins Auge gefasst – wie viel kostet er, wie hoch ist sein Gehalt und wer wäre sein Ersatz bei Liverpool?

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Der brasilianische Torhüter, der früher bei Roma spielte, ist eine Option für die Bianconeri für den Fall, dass Di Gregorio den Verein verlässt

Endspurt in der Meisterschaft, drei Mannschaften kämpfen um den vierten Platz: Como liegt mit 58 Punkten an der Spitze, Juventus ist Fünfter mit einem Punkt Rückstand und Roma liegt vier Punkte hinter den Champions-League-Plätzen. Die Bianconeri setzen die Verfolgung von Fabregas’ Mannschaft fort und beginnen unterdessen, die ersten Transferpläne für den Sommer zu schmieden: Auf der Liste der Verantwortlichen steht auch der Name des brasilianischen Torhüters von Liverpool, Alisson, Jahrgang 1992, der bereits in Italien im Trikot von Roma gespielt hat. Im Falle eines Wechsels von Di Gregorio ist Alisson einer der Spieler, die auf Wunsch von Luciano Spalletti beobachtet werden und der in den letzten Wochen auch mit Inter in Verbindung gebracht wurde, das sich wahrscheinlich von Sommer aufgrund des Vertragsablaufs trennen wird.



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  • WARUM SPALLETTI ALISSON WILL

    Der Trainer – der, sofern es keine unerwarteten Wendungen gibt, seinen im Juni auslaufenden Vertrag verlängern dürfte (es besteht bereits eine mündliche Einigung zwischen den Parteien) – schätzt den Brasilianer wegen seiner Führungsqualitäten und seiner Fähigkeit, den Ball mit den Füßen zu spielen; er hat ihn bereits bei der Roma trainiert – er kam auf Initiative von Walter Sabatini: Er war der Ersatztorwart hinter Szczesny, im Jahr darauf Stammtorwart unter Di Francesco – und er war es, der die Vereinsführung bat, zu prüfen, ob es Spielraum für einen Versuch gibt. Alisson hat bei Liverpool einen Vertrag, der im Juni 2027 ausläuft – der Verein hat die Verlängerungsoption ausgeübt –, der englische Verein schätzt seinen Marktwert auf 15 bis 20 Millionen Euro und sein Gehalt liegt bei etwa 7 bis 8 Millionen Euro.


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  • VERLETZUNGEN UND ALISSONS ERSATZSPIELER BEI LIVERPOOL

    In dieser Saison fiel Alisson häufig verletzungsbedingt aus; er kämpft schon seit längerem mit Muskelproblemen und verpasste die letzten beiden Spiele gegen Brighton (Liga) und Manchester City (FA Cup) aufgrund einer Oberschenkelverletzung, die er sich im Champions-League-Spiel gegen Galatasaray zugezogen hatte. Seine Rückkehr – sofern keine Komplikationen auftreten – ist für Ende April vorgesehen, doch Liverpool hat bereits im vergangenen Sommer einen Ersatz verpflichtet, und in den Plänen des Vereins ist er der Nachfolger von Alisson: Es handelt sich um den 2000 geborenen Georgier Giorgi Mamardashvili, der für 30 Millionen Euro von Valencia verpflichtet und zum neuen Stammtorhüter der Reds ernannt wurde.



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