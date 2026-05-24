Rund um das Stadtderby zwischen Juventus Turin und Torino am letzten Spieltag der Serie A ist das Chaos ausgebrochen.
Juventus-Fans forderten Spielabsage und drohten Platzsturm an! Entscheidendes Juve-Spiel um die Champions League mündet beinahe im kompletten Chaos
Ausschreitungen vor Derby in Turin
Im Vorfeld der Partie kam es zwischen den Fanlagern der beiden Rivalen zu Ausschreitungen, nach denen laut Gazzetta dello Sport acht Juve-Anhänger von der Polizei festgenommen wurden. Es gab wohl mehrere Verletzte, darunter ein Schwerverletzter.
Der eigentlich für 20.45 Uhr am Sonntagabend geplante Anpfiff des Derbys musste wegen Sicherheitsbedenken aufgrund der Fan-Zusammenstöße nach hinten verschoben werden. Während des Aufwärmens hatten Juventus-Anhänger die eigene Mannschaft aufgefordert, aufgrund der Vorkommnisse nicht anzutreten.
Die meisten Spieler verschwanden zunächst wieder in den Kabinen, während Juve-Kapitän Manuel Locatelli versuchte, die Anhänger zu beschwichtigen. Dabei sollen Juventus-Fans dem Mittelfeldmann signalisiert haben, dass sie für einen Platzsturm sorgen würden, sollte die Partie angepfiffen werden.
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Schafft es Juventus Turin noch in die Champions League?
Gegen 21.30 Uhr kamen die Akteure im Stadion von Torino letztlich wieder auf den Platz und machten sich erneut warm. Um circa 21.50 Uhr wurde das für Juve so wichtige Spiel dann doch noch angepfiffen. Der Auswärtsblock war zuvor geräumt worden.
Die Bianconeri kämpfen im Saisonfinale der Serie A mit der AC Milan, der AS Rom und Como um die zwei noch zu vergebenden Champions-League-Plätze drei und vier. Vor dem Spieltag war Juventus Tabellensechster und benötigt damit unbedingt einen Sieg, um noch an mindestens zwei der drei Konkurrenten um die Königsklasse vorbeiziehen zu können.
Die Tabelle der Serie A vor dem 38. Spieltag
Platz
Verein
Punkte
Tore
1
Inter Mailand
86
86:32
2
SSC Neapel
73
57:36
3
AC Mailand
70
52:33
4
AS Rom
70
57:31
5
Como
68
61:28
6
Juventus Turin
68
59:32