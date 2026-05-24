Juventus-Fans forderten Spielabsage und drohten Platzsturm an! Entscheidendes Juve-Spiel um die Champions League mündet beinahe im kompletten Chaos

Im Vorfeld der Partie kam es zwischen den Fanlagern der beiden Rivalen zu Ausschreitungen, nach denen laut Gazzetta dello Sport acht Juve-Anhänger von der Polizei festgenommen wurden. Es gab wohl mehrere Verletzte, darunter ein Schwerverletzter.

Der eigentlich für 20.45 Uhr am Sonntagabend geplante Anpfiff des Derbys musste wegen Sicherheitsbedenken aufgrund der Fan-Zusammenstöße nach hinten verschoben werden. Während des Aufwärmens hatten Juventus-Anhänger die eigene Mannschaft aufgefordert, aufgrund der Vorkommnisse nicht anzutreten.

Die meisten Spieler verschwanden zunächst wieder in den Kabinen, während Juve-Kapitän Manuel Locatelli versuchte, die Anhänger zu beschwichtigen. Dabei sollen Juventus-Fans dem Mittelfeldmann signalisiert haben, dass sie für einen Platzsturm sorgen würden, sollte die Partie angepfiffen werden.