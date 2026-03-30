"Junge, 633 Tage zu spät dieser Pfiff!" Handspiel von Cucurella wird bei Deutschlands Länderspiel gegen Ghana plötzlich zum Thema

Taylor entschied damals sofort auf "kein Handspiel", von Attwell kam keine Meldung über diese klare Fehlentscheidung, die damals auch die UEFA in einem Bericht sogar eingestand. Es hätte einen Elfmeter geben müssen, da Cucurellas Arm nicht dicht am Körper war und die Körperfläche unnatürlich vergrößert wurde. Der Spanier wurde bei seinen folgenden Einsätzen auf deutschem Boden massiv ausgepfiffen.

Das Schicksal ereilte nun auch Attwell. Wie ntv berichtet, sei der Unparteiische auch bei seiner Begrüßung am Montagabend im Stuttgarter Stadion ausgepfiffen worden - übrigens exakt dem Stadion, in dem sich 633 Tage zuvor das deutsche "Drama dahoam" abgespielt hatte. "Herzlich willkommen, Stuart Attwell", soll der Stadionsprecher vor dem Testspiel gegen Ghana gerufen haben, anschließend seien etliche Pfiffe im Rund deutlich hörbar gewesen.

Immerhin: Dank seiner diesmal richtigen Entscheidung ging die DFB-Elf kurz vor der Pause doch noch mit 1:0 gegen Ghana in Führung. Kai Havertz ließ Benjamin Asare nicht den Hauch einer Chance und schob souverän ein.

Attwell wurde 2008 zum jüngsten Unparteiischen der Premier League und pfeift seit 2009 auf FIFA-Ebene. 238 Spiele in der höchsten englischen Spielklasse hat er mittlerweile auf dem Buckel. In der Champions League durfte er bis dato jedoch erst drei Qualifikationsspiele pfeifen.