Julian Nagelsmanns logisches Aus beim DFB: Der Kurs der einst heißesten Aktie auf dem deutschen Trainermarkt ist gecrasht

Es brauchte bei der WM keinen Wundertrainer mit kreativen Ideen bei der Aufstellung oder dem System, sondern eine Mannschaft, damit Deutschland erfolgreich sein kann. Die war nicht zu sehen – und deshalb ging es schief. "Es war einfach zu früh, auf diese Position zu kommen“, sagte Matthäus im Nachhinein über Nagelsmann. "Vielleicht kann er das in 10, 15 Jahren machen, wenn er mehr Erfahrung gesammelt hat", fügte er hinzu, wobei Matthäus selbst wohl gerade nicht davon überzeugt ist, dass man Nagelsmann in ferner Zukunft noch eine Chance geben sollte.

Was viele schon vergessen haben: Die zweite Chance wollte Nagelsmann sogar der FC Bayern schon geben. Als der FCB 2024 einen Nachfolger für Thomas Tuchel brauchte, verhandelte der Klub mit dem Bundestrainer, der aber lieber seinen Vertrag beim DFB erfüllen wollte. Bayern holte stattdessen Vincent Kompany, was sich bislang als Glücksgriff erweist. Der Belgier präsentiert sich öffentlich dabei als eine Art "Anti-Nagelsmann", der weder taktische Kniffe erläutert, Reporter anblafft noch eigene Spieler in Einzelkritiken zerlegt.

Dass ein krachendes Scheitern bei der WM jedoch nicht das Ende einer erfolgreichen Trainerkarriere sein muss, hat Hansi Flick bewiesen. Beim Turnier 2022 scheiterte er mit seiner Mannschaft auf ähnlich peinliche Weise wie das aktuelle DFB-Team. Anderthalb Jahre später bekam er überraschenderweise den Job beim FC Barcelona, ließ die Katalanen offensiv und attraktiv spielen und sammelte mit seiner Truppe nationale Titel in Serie. Nagelsmann ist erst 38 Jahre alt und kann immer noch einen großen Klub zu großen Erfolgen führen – aber nur, wenn er aus den Fehlern lernt, die er als Bundestrainer gemacht hat.