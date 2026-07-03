Vor zehn Jahren saß Julian Nagelsmann zum ersten Mal als Verantwortlicher auf der Trainerbank bei der TSG 1899 Hoffenheim. Der Bundesliga-Klub machte den damals 28-Jährigen zum Chefcoach und katapultierte den unbekannten A-Jugend-Verantwortlichen ins Rampenlicht. Der Aufstieg, der danach folgte, war steil und ging rasend schnell: Nach einer erfolgreichen Zwischenstation bei RB Leipzig ging es für Nagelsmann 2021 zum FC Bayern München, doch dort gab es nur die erwartbaren Meisterschaften und nicht mehr. Im März 2023 warfen die Bayern Nagelsmann raus – und sein Aus beim DFB war nach dem peinlichen WM-Auftritt unvermeidlich. Die einst heißeste Aktie auf dem deutschen Trainermarkt hat auf der internationalen Bühne viel an Wert verloren – und dafür ist Nagelsmann zum größten Teil selbst verantwortlich.
Julian Nagelsmanns logisches Aus beim DFB: Der Kurs der einst heißesten Aktie auf dem deutschen Trainermarkt ist gecrasht
"Es ist bei dieser Weltmeisterschaft alles falsch gemacht worden", lautete das Urteil von Lothar Matthäus in der Bild. Deutschlands Rekordnationalspieler gehört zu den vielen Ex-Spielern, die erstaunlich einhellig für ein schnelles Aus von Nagelsmann als Bundestrainer plädierten. "Er hat die Mannschaft nicht besser gemacht, hat für viele Probleme gesorgt", waren die Punkte, die Matthäus vorbrachte, um sich gegen den Coach auszusprechen. In der Mannschaft stecke viel mehr Qualität, als sie in Nordamerika in den Spielen gegen die Elfenbeinküste, Ecuador und Paraguay gezeigt habe. Zwar nicht unbedingt die nötige Qualität, um Weltmeister zu werden – aber doch genügend Qualität, um beispielsweise mit einem Sieben-Millionen-Einwohner-Land aus Südamerika fertig zu werden. Dass das nicht gelang, muss sich Nagelsmann ankreiden lassen.
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Für Uli Hoeneß kommt die WM-Blamage nicht überraschend
Völlig überraschend kam die WM-Blamage allerdings nicht für alle – und schon gar nicht für Uli Hoeneß. Der Ex-Bayern-Boss, der immer noch ein gewichtiges Wort beim deutschen Rekordmeister mitredet, hatte schon knapp sechs Wochen vor dem Turnier die Alarmglocken geläutet: "Wenn es Deutschland gelingt, eine Mannschaft zu werden, obwohl der Trainer es nicht geschafft hat, zweimal hintereinander mit derselben Elf zu spielen – dann haben wir eine Chance", sagte er der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. "Eine Mannschaft werden" – genau das war am Ende das, was dem DFB-Team nicht gelang. Und dafür muss man Julian Nagelsmann verantwortlich machen.
Im Frühjahr führte er nach eigener Auskunft "Rollengespräche" mit seinen Spielern mit Blick auf die WM. Da wurde beispielsweise Oliver Baumann als Stammkeeper positioniert, Deniz Undav als Joker und Joshua Kimmich mal wieder als Rechtsverteidiger. Im Spiel, in dem Deutschland aus der WM 2026 ausschied war dann Manuel Neuer Stammkeeper, Deniz Undav stand in der Startelf und Joshua Kimmich versuchte vergeblich, im Mittelfeld entscheidende Impulse zu geben. Dass solche Bundestrainer-Entscheidungen im Kader zu Diskussionen, Kopfschütteln und Enttäuschungen führen, kann man sich vorstellen. Eine eingeschworene Einheit, die um den Titel mitspielen kann, formt man damit nicht.
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Julian Nagelsmann ähnlich wie sein großes Vorbild Pep Guardiola
Die Besetzung der einzelnen Positionen im Team war die eine kontroverse Sache, die taktische Ausrichtung der Mannschaft die andere, die bei der WM zu großen Fragezeichen führte. Der Ball wanderte gegen defensiv stehende Gegner ohne großen Druck und Überraschungsmomente auf die Flügel, auf denen dann Florian Wirtz und Leroy Sane fast immer gegen zwei Gegenspieler ins Dribbling gehen sollten – und reihenweise an dieser Aufgabe scheiterten. Ein Eingreifen von außen, eine Planänderung? Nein. "Wir hatten einen zu langsamen Spielvortrag", sagte Nagelsmann nach dem WM-Aus und meinte: "Es war zu wenig Tempo drin".
Im Beharren auf der eigenen Idee, auch wenn die nicht aufgeht, in der auch sprachlichen Verkomplizierung des taktischen Ansatzes ist Julian Nagelsmann seinem großen Vorbild Pep Guardiola sehr ähnlich. Der Spanier holte bei Manchester City reihenweise Titel, aber er fiel auch immer wieder damit auf, dass er in besonderen Spielen wie dem CL-Finale 2021, das City mit 0:1 gegen Chelsea verlor, mit einer ungewöhnlichen Herangehensweise den Gegner überraschen wollte – und das fürchterlich schief ging. Nagelsmann fiel schon im November 2023 negativ auf, als er Kai Havertz, bei der WM der gesetzte Stürmer, der drei Tore erzielte, als Linksverteidiger aufbot. Und beim Turnier wechselte Deutschland im Duell mit Ecuador auf einmal in ein 5-4-1-System, in dem Leroy Sane rechts hinten aushelfen musste. "Unser Bundestrainer glaubt, er gewinnt das Spiel. Nein, die Mannschaft gewinnt das Spiel", orakelte Hoeneß schon vor dem Turnier – und sollte damit recht behalten. "Er ist nicht der, der den Fußball erfunden hat", schlug Matthäus in dieselbe Kerbe.
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Julian Nagelsmann muss aus seinen Fehlern lernen
Es brauchte bei der WM keinen Wundertrainer mit kreativen Ideen bei der Aufstellung oder dem System, sondern eine Mannschaft, damit Deutschland erfolgreich sein kann. Die war nicht zu sehen – und deshalb ging es schief. "Es war einfach zu früh, auf diese Position zu kommen“, sagte Matthäus im Nachhinein über Nagelsmann. "Vielleicht kann er das in 10, 15 Jahren machen, wenn er mehr Erfahrung gesammelt hat", fügte er hinzu, wobei Matthäus selbst wohl gerade nicht davon überzeugt ist, dass man Nagelsmann in ferner Zukunft noch eine Chance geben sollte.
Was viele schon vergessen haben: Die zweite Chance wollte Nagelsmann sogar der FC Bayern schon geben. Als der FCB 2024 einen Nachfolger für Thomas Tuchel brauchte, verhandelte der Klub mit dem Bundestrainer, der aber lieber seinen Vertrag beim DFB erfüllen wollte. Bayern holte stattdessen Vincent Kompany, was sich bislang als Glücksgriff erweist. Der Belgier präsentiert sich öffentlich dabei als eine Art "Anti-Nagelsmann", der weder taktische Kniffe erläutert, Reporter anblafft noch eigene Spieler in Einzelkritiken zerlegt.
Dass ein krachendes Scheitern bei der WM jedoch nicht das Ende einer erfolgreichen Trainerkarriere sein muss, hat Hansi Flick bewiesen. Beim Turnier 2022 scheiterte er mit seiner Mannschaft auf ähnlich peinliche Weise wie das aktuelle DFB-Team. Anderthalb Jahre später bekam er überraschenderweise den Job beim FC Barcelona, ließ die Katalanen offensiv und attraktiv spielen und sammelte mit seiner Truppe nationale Titel in Serie. Nagelsmann ist erst 38 Jahre alt und kann immer noch einen großen Klub zu großen Erfolgen führen – aber nur, wenn er aus den Fehlern lernt, die er als Bundestrainer gemacht hat.
Julian Nagelsmanns Stationen als Cheftrainer
Zeitraum Team 2016 - 2019 1899 Hoffenheim 2019 - 2021 RB Leipzig 2021 - 2023 FC Bayern 2023 - heute Deutschland
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Häufig gestellte Fragen
Ihr Dachverband DFB wurde am 28. Januar 1900 gegründet. Achte Jahre und gut zwei Monate später, im April 1908, stieg das erste Länderspiel. Dieses verlor die deutsche Nationalmannschaft in der Schweiz mit 3:5.
Anders als andere Nationalmannschaften hat die deutsche kein festes Heimstadion. Deutschland spielt im Berliner Olympiastadion, in der Münchner Allianz Arena, im Dortmunder Signal Iduna Park aber auch in anderen Anlagen.
Das lässt sich aufgrund Deutschlands vieler Spielstätten nicht pauschal sagen.
Die deutsche Nationalmannschaft hat sich viermal zum Weltmeister, dreimal zum Europameistermeister und 2017 zum Konföderationen-Pokalsieger gekrönt.
Lothar Matthäus ist mit 150 Auftritten Deutschlands Rekordnationalspieler. Ebenfalls auf dem Podest und dreistellig sind Miroslav Klose (137) sowie Thomas Müller (131).
Mit 71 Treffern in 137 Länderspielen führt Miroslav Klose vor Gerd Müller, der in 62 Auftritten 68-mal eingenetzt hat.
Unter anderem Franz Beckenbauer, Gerd Müller, Lothar Matthäus, Miroslav Klose, Philipp Lahm, Manuel Neuer, Toni Kroos u.v.m.
In erster Linie "DFB Team", aber etwa auch "DFB Auswahl".