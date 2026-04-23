Julian Nagelsmann vermisst genau sein Spielerprofil! Bisher ignorierter Bundesliga-Star hat Hoffnungen auf die WM noch nicht begraben

"Klar schaue ich mit einem Auge noch ein bisschen darauf, ob vom Bundestrainer für die Weltmeisterschaft im Sommer noch etwas kommt", sagte er in einem Interview mit der FAZ.

Einen Urlaub hat Chabot noch nicht gebucht. Das mache er - zum Leidwesen seiner Frau - allerdings immer so, betonte der 28-Jährige. Der Innenverteidiger wurde in den vergangenen Wochen und Monaten immer wieder bei der deutschen Nationalmannschaft ins Gespräch gebracht, der Bundestrainer sagte ihm beim Lehrgang Ende März jedoch erneut ab. Auf sein A-Länderspieldebüt für Deutschland wartet er damit weiterhin vergeblich.

"Wir hatten ein Gespräch. Er hat mir mitgeteilt, dass er sich für andere entschieden hat. Das akzeptiere ich und versuche weiterhin, meine Leistung zu bringen", sagte Chabot Anfang April gegenüber der Bild-Zeitung, der immerhin 13-mal für die U-Teams des DFB zum Einsatz kam und obendrein auch den französischen Pass besitzt.

Das klare Ziel ist es aber, den Adler in einem Pflichtspiel auf der Brust zu tragen. "Ich bin mit der Kultur und Mentalität Deutschlands aufgewachsen und bin auch froh, Deutscher zu sein. Insofern wäre es eine Ehre für mich, für dieses Land zu spielen", erklärte der in Hanau geborene Abwehrmann.