Bislang spielte Jeff Chabot in den Planungen von Julian Nagelsmann keine Rolle. Dennoch hat der Abwehrchef des VfB Stuttgart seine Hoffnungen auf ein Ticket für die WM noch nicht begraben.
Julian Nagelsmann vermisst genau sein Spielerprofil! Bisher ignorierter Bundesliga-Star hat Hoffnungen auf die WM noch nicht begraben
VfB: Chabot kassierte von Nagelsmann eine Absage im März
"Klar schaue ich mit einem Auge noch ein bisschen darauf, ob vom Bundestrainer für die Weltmeisterschaft im Sommer noch etwas kommt", sagte er in einem Interview mit der FAZ.
Einen Urlaub hat Chabot noch nicht gebucht. Das mache er - zum Leidwesen seiner Frau - allerdings immer so, betonte der 28-Jährige. Der Innenverteidiger wurde in den vergangenen Wochen und Monaten immer wieder bei der deutschen Nationalmannschaft ins Gespräch gebracht, der Bundestrainer sagte ihm beim Lehrgang Ende März jedoch erneut ab. Auf sein A-Länderspieldebüt für Deutschland wartet er damit weiterhin vergeblich.
"Wir hatten ein Gespräch. Er hat mir mitgeteilt, dass er sich für andere entschieden hat. Das akzeptiere ich und versuche weiterhin, meine Leistung zu bringen", sagte Chabot Anfang April gegenüber der Bild-Zeitung, der immerhin 13-mal für die U-Teams des DFB zum Einsatz kam und obendrein auch den französischen Pass besitzt.
Das klare Ziel ist es aber, den Adler in einem Pflichtspiel auf der Brust zu tragen. "Ich bin mit der Kultur und Mentalität Deutschlands aufgewachsen und bin auch froh, Deutscher zu sein. Insofern wäre es eine Ehre für mich, für dieses Land zu spielen", erklärte der in Hanau geborene Abwehrmann.
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Chance für Chabot: Nagelsmann wünschte sich weiteren Linksfuß
Nagelsmanns Wahl für die Testspiele gegen die Schweiz und Ghana fiel auf Nico Schlotterbeck, Jonathan Tah, Antonio Rüdiger, Waldemar Anton und Malick Thiaw. Erstere beiden bildeten die Stamm-Innenverteidigung, während Rüdiger und Anton ebenfalls gute Chancen auf eine Nominierung haben. Thiaw ist hingegen ein Wackelkandidat.
Chabot hat sowohl gegenüber Thiaw als auch Rüdiger und Anton einen entscheidenden Vorteil: Er ist Linksfuß. Ein Profil, was abgesehen von Schlotterbeck kein anderer Innenverteidiger im Dunstkreis des DFB-Teams vorzuweisen hat. Er könnte den neben Tah gesetzten BVB-Verteidiger also positionsgetreu ersetzen und verhindern, dass sich die Statik des Spielaufbaus komplett verändert.
Wie wichtig Nagelsmann ein Innenverteidiger mit einem starken linken Fuß ist, offenbarte er bereits in seinem viel diskutierten kicker-Interview Anfang März. "Es gibt ein paar Positionen, die doppelt nicht ideal besetzt sind, bei denen wir ehrlich gesagt ein bisschen kreativ werden müssen. Auch in der Innenverteidigung gibt es ein Thema mit Nico Schlotterbeck", sagte der Bundestrainer und betonte: "Er ist aktuell unser einziger Linksfuß und wir hatten schon Riesenprobleme in der Spieleröffnung, wenn er nicht gespielt hat. Schlotti ist ein unfassbar wichtiger Spieler. Trotzdem müssen wir uns darauf vorbereiten, was passiert, wenn er mal nicht spielen kann."
Chabot ist der Abwehrchef des VfB Stuttgart
Chabot scheint zu diesem Zeitpunkt noch keine große Rolle in Nagelsmanns Gedanken gespielt zu haben. Seine Entwicklung in den vergangenen beiden Jahren beim VfB seit seiner Ankunft aus Köln würde einen Platz im Flieger nach Übersee aber durchaus rechtfertigen. In dieser Saison hat Chabot nochmal einen Schritt nach vorne gemacht und präsentiert sich - bis auf ein paar wenige Aussetzer - als souveräner Rückhalt der Schwaben. Unter Trainer Sebastian Hoeneß kam er in 36 Partien zum Einsatz und trug sogar zweimal die Kapitänsbinde. Sein Vertrag ist noch bis 2028 datiert.
Damit hat Chabot auch entscheidenden Anteil daran, dass der VfB große Chancen auf die direkte Champions-League-Qualifikation hat und sogar von der Titelverteidigung im DFB-Pokal träumen darf. Zunächst muss am Donnerstag aber die Hürde SC Freiburg im Halbfinale genommen werden.